Κάποιοι λένε πως κάποιοι καλλιτέχνες δεν φτιάχνονται, αλλά γεννιούνται!

Η μοναδική Denise King, που αποτελεί κλασσικό παράδειγμα αυτής της άποψης, έρχεται στη σκηνή του Half Note Jazz Club τα Χριστούγεννα, από 21 έως και 27 Δεκεμβρίου, για να μας γεμίσει με υπέροχους jazzy ήχους.

Μία μέρα που το ντροπαλό κορίτσι απ’ την Philadelphia, σιγοτραγουδούσε το “Summer time”, έγινε αντιληπτή από ένα φίλο που μαγεύτηκε απ’ την φωνή της. Αμέσως αυτός τη συνέστησε στον Sam Reed που ήταν leader της γνωστής Uptown Theater Orchestra. Από τη συνεργασία αυτή άρχισε να τραγουδά επαγγελματικά και να ξεπερνά την μεγάλη φοβία που είχε με το τραγούδι και την σκηνή. Χωρίς τυπικές σπουδές στην μουσική η Denise «δανείστηκε» εκφραστικά στοιχεία από την Sarah Vaughan, την Ella Fitzgerald και τον Sinatra. Ο κιθαρίστας/συνθέτης και A&Rdirector της Philadelphia International Records, κόλλησε πραγματικά με τη φωνή της! Αυτή η συνάντηση σφυρηλάτησε μια συνεργασία που κράτησε καιρό και τα υπόλοιπα είναι λίγο πολύ ιστορία. Ήταν η στιγμή που η καριέρα της πρακτικά ξεκινούσε κι έμελλε να ενθουσιάσει ανθρώπους απ’ όλο τον πλανήτη.

Στα πρώτα της βήματα η King συνεργάστηκε με μουσικούς όπως ο Cecil Payne, ο Jymie Merritt, ο Bootsie Barnes, ο Christian McBride ή ο Lonnie Plaxico. Η πορεία στ’ άστρα συνεχίστηκε με περιοδείες κι εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο και μεγάλα Φεστιβάλ. Η μεγάλη καλλιτεχνική αξία της Denise, αναγνωρίστηκε από θρύλους όπως η Nancy Wilson, η Nina Simone ή η Carmen McRae! Η τελευταία σχεδόν 25ετία την έφερε ανάμεσα στις πιο αναγνωρίσιμες εκπροσώπους της Αμερικάνικης κουλτούρας. Πιο πρόσφατα έπαιξε με καλλιτέχνες σαν τον Roy Hargrove, τον Cecil McBee ή τον Christian McBride αλλά και με καλλιτέχνες της pop όπως τη Celine Dion! Η διαδρομή της στην μουσική αποτυπώθηκε ήδη και σε αρκετές επιτυχημένες ηχογραφήσεις και με πολύ καλές κριτικές. Τα τελευταία αρκετά χρόνια η Denise άνοιξε το ρεπερτόριό της στα blues, την soul και τα boogie κι έγινε έτσι μια ολοκληρωμένη “keeper of the flame”, της Αμερικάνικης μουσικής παράδοσης. Πάντα με μεγάλη ενέργεια και πάθος.

Από 21 έως και 27 Δεκεμβρίου, η σπουδαία Denise King συνοδευόμενη από το εξαιρετικό τρίο του παλιού της συνεργάτη Tony Match, έρχεται να μας μαγέψει στη σκηνή του Half Note και να απογειώσει την feelgood διάθεση με περισσή ενέργεια…

Have yourself a Merry Jazzy Christmas, let your heart be light, next year all our troubles, will be out of sight

Denise King – Vocals

Fabio Gorlier – Piano

Alessandro Maiorino – Contrabass

Tony Match – Drums

Από Πέμπτη 21/12 έως και Τετάρτη 27/12

Ώρες:

Παρασκευή 22/12 – Σάββατο 23/12 – *Κυριακή 24/12 & Δευτέρα 25/12 – 22:30

Πέμπτη 21/12 – Τρίτη 26/12 & Τετάρτη 27/12 – 21:30

Half Note Jazz Club

Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310

Τιμές εισιτηρίων: από 20€

* Παραμονή Χριστουγέννων η κατανάλωση φιάλης είναι υποχρεωτική.

Προπώληση εισιτηρίων: more.com