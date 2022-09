Οι Electric Litany επιστρέφουν με το EP “Sonder”

Εμπνευσμένο από το project The Dictionary of Obscure Sorrows του γραφίστα και σκηνοθέτη John Koenig, το “Sonder” είναι μια μουσική περιγραφή κάποιων συναισθημάτων, που δεν έχουν αποκτήσει ακόμα όνομα και βασίζεται στην ιδέα ότι νιώθουμε πολύ περισσότερα από όσα μπορούμε να εκφράσουμε. Αποτελείται από 5 κομμάτια, τα οποία πραγματεύονται 5 συναισθήματα τόσο συγκεκριμένα που η ίδια η γλώσσα δεν είχε τις λέξεις ακόμα να τα υποδεχτεί. Ένα από αυτά είναι και το sonder (η στιγμιαία συνειδητοποίηση ότι κάθε τυχαίος περαστικός ζει μια ζωή τόσο ζωντανή και πολύπλοκη όσο η δική σου), που είναι και ο τίτλος του δίσκου.

To EP γράφτηκε εν μέσω lockdown στο Λονδίνο. Οι Electric Litany αποφάσισαν να ακολουθήσουν μια διαφορετική δημιουργική διεργασία βάζοντας μερικούς αυτοπεριορισμούς. Η αρχική τους ιδέα ήταν να γράψουν μουσική με την οποία μπορείς να κοιμηθείς (Music for sleep). Ενώ ένας δεύτερος περιορισμός ήταν να γραφτούν οι ιδέες στο πιάνο και να ηχογραφήσουν για δυο ημέρες χωρίς καμία πρόβα. Έτσι και έγινε, ο Αλέξανδρος Μίαρης έγραψε κάποια προσχέδια στο πιάνο και στη συνέχεια μπήκαν για δύο μέρες στο Fish Factory Studio, χωρίς να έχουν ακούσει τα κομμάτια ούτε καν στην πρωτόλεια μορφή τους. Ξαναθυμήθηκαν πως είναι να ηχογραφούν εντελώς ζωντανά και κράτησαν τα πρώτα 1-2 takes των κομματιών με λάθη και αυτοσχεδιασμούς, χωρίς να διορθώσουν τίποτα. Οι ίδιοι είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από την τελική μορφή του EP “Το αποτέλεσμα μας κάνει να νιώθουμε ωραία λόγω της ειλικρίνειάς του και είναι από τις λίγες φορές που μπορούμε να ακούμε την ίδια μας την μουσική.”

Το εξώφυλλο του “Sonder” έχει την δική του ιστορία. Βρήκαν τυχαία μια παλιά καρτ-ποστάλ της δεκαετίας του 1970, που απεικόνιζε μια ακτή στη Βραζιλία και τους άρεσε τόσο πολύ που αποφάσισαν να μάθουν περισσότερα γι’ αυτήν. Η έρευνα τους οδήγησε στον φωτογράφο Carlos Roberto Rocha, ο οποίος έψαξε στα αρχεία του και βρήκε την φωτογραφία που αποτελεί το βασικό στοιχείο στο εξώφυλλο-γράμμα του “Sonder”. Κάθε αντίτυπο του EP είναι μοναδικό, καθώς το γραμματόσημο και οι σφραγίδες έχουν προστεθεί με το χέρι, αντιγράφοντας την, σπάνια πλέον, τέχνη της προσωπικής αλληλογραφίας μέσω ταχυδρομείου.

Κυκλοφορεί σε Eιδική έκδοση βινυλίου και Digital EP από την Inner Ear.

( A woman sits by the harbour on November the 13th.

She has no more tears to shed, she looks across the sea

observing how the seagulls intertwine with the waves.

She is trying to forget, to overcome. A man approaches

her, he sits beside her on the rock.

They say: )

– You gave them so much

– For Nothing

– You yielded too far

– And I got Nothing

– They should be, honestly, over the moon

– I gave him my Heart

And now it’s crushing

But sometimes a man

Is only lusting

– Like a dream, you’re spiralling

– Far into a Star you shall return

Promise to never let me down again

– And now you belong

– Into something

– I am a wave that’s everlasting

– Stand by me, honestly

– Far into a Star I shall return

You promise between two waves

– An now that this world

– Is ending

– Deep down my Love

– We are descending

– I am Free finally –