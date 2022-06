Με τίτλο “Emotions“, κυκλοφορεί από την United We Fly ο νέος δίσκος του Mihalis Kalkanis Group. Ένας από τους καλύτερους σύγχρονους jazz μουσικούς αποτυπώνει στη νέα του δισκογραφική δουλειά τον φρέσκο και ευρωπαϊκό ήχο του σχήματος που ήδη έχουμε γνωρίσει μέσα από τις ξεχωριστές παραστάσεις του στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τη Μικρή Επίδαυρο, το Palma Jazz Festival (SP) και άλλες ιδιαίτερες εμφανίσεις.

Σε μία υψηλού επιπέδου ζωντανή ηχογράφηση η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ακουστικά όργανα συνυπάρχουν αρμονικά με ηλεκτρονικούς και επεξεργασμένους ήχους, δίνοντας συνοχή σε μελωδικά μοτίβα που άλλοτε “ακουμπάνε” περισσότερο στη Δύση και θυμίζουν κινηματογραφικά soundtracks και άλλοτε “μυρίζουν” Ελλάδα και Βαλκάνια. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναισθήματα, εικόνες, χρώματα και ετερόκλητα μουσικά στοιχεία που συνθέτουν τον τον εύθραυστο αλλά και ταυτόχρονα δυνατό ηχόκοσμο του Μιχάλη Καλκάνη και του σχήματος του.

Ο Μιχάλης Καλκάνης λέει για το Emotions:

“Αυτό το album είναι ένα ορόσημο της διαδρομής του “Mihalis Kalkanis Group”, μια αποτύπωση της τριετούς έως τώρα πορείας του σχήματος. Στο “ταξίδι” αυτό, μαζί με 5 ξεχωριστούς συνοδοιπόρους, στοχεύσαμε σε έναν σύγχρονο αλλά και αυθεντικό ήχο. Όλες αυτές οι μελωδίες με συγκινούν εξίσου δυνατά, και έτσι ήταν μια μεγάλη πρόκληση για μένα η ιδέα να καταφέρουμε να συνενώσουμε τα διαφορετικά χρώματα σε έναν όμορφο “μουσικό πίνακα”. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μας δόθηκε η ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε αυτή τη ζωντανή ηχογράφηση σε μία αίθουσα του Μεγάρου, η οποία με την ξεχωριστή ακουστική και ενέργεια της, επέδρασε ουσιαστικά κατά τη γνώμη μου στο συνολικό αποτέλεσμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον καλλιτεχνικό διευθυντή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών Γιάννη Βακαρέλη για την υποστήριξή του“.

Tracklist

1) Alone

2) Together

3) Global Dance

4) Memories

5) Flowing

6) Escaping

7) Karpathos

8) For You