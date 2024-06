Έχουν περάσει πολλά καλοκαίρια από τότε που το Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών ξεκίνησε την πορεία του και κάθε ένα από αυτά άφησε το σημάδι του στον χρόνο για όλους εμάς που αγαπάμε την μουσική, αλλά και τις τέχνες ευρύτερα. Ένα ακόμη καλοκαίρι καταφθάνει στην φιλόξενη αυλή μας για να γίνουμε όλοι μαζί μια αγκαλιά τραγούδια που θα φέρουν έντονα συναισθήματα και θα δημιουργήσουν όμορφες αναμνήσεις.

Καλλιτέχνες και συγκροτήματα από την Ελλάδα, αλλά και τη διεθνή μουσική σκηνή θα πλαισιώσουν το φετινό μας πρόγραμμα για να μας θυμίσουν πως θέλει νότες και ψυχή για να γιορτάζεις την κάθε μέρα ξεχωριστά! Κι εμείς θα γιορτάζουμε σχεδόν κάθε μέρα από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο μαζί σας.

Μουσικές για όλα τα γούστα, μουσικές για τους νεότερους, μουσικές για τους μεγαλύτερους, μουσικές για να ταξιδεύουμε, να εκφραζόμαστε, μα πάνω απ’ όλα… για να σμίγουμε! Με μεγάλη χαρά σας περιμένουμε στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2024.

Η οπτική ταυτότητα του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2024:

Το φετινό Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών έρχεται με φόρα και με μπόλικο χρώμα. Άλλωστε, πως θα μπορούσε να ανοίξει τις πόρτες του αλλιώς; Δεν επιδιώκει να γίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που ήδη είναι. Επιδιώκει όμως να εξελίσσεται, να δίνει από τον «εαυτό» του τα καλύτερα κομμάτια του, να βγαίνει από τα κουτάκια ενός φεστιβάλ και να παίρνει σχήμα από τις εκδηλώσεις και τους καλλιτέχνες που φιλοξενεί, να γιγαντώνεται από την αγάπη του κόσμου και να φτάνει μέχρι την ψυχή.

Φέτος, οι άξονες της οπτικής ταυτότητας του Φεστιβάλ εντοπίζονται στο «μαζί» -την κινητήριο δύναμη μας, στο «καλοκαίρι» -την πηγή της ευφορίας μας, στη «μουσική» -τον λόγο που υπάρχουμε. «Together. Summer. Music» είναι το μότο μας κι αυτό συνοδεύεται από σχήματα χωρίς ταμπέλες, από αποχρώσεις χωρίς φραγμούς, από ζωηράδα χωρίς ενοχές. Το Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2024… κινείται, χορεύει, θυμάται, ονειρεύεται, μοιράζεται, επιλέγει, ελπίζει, συναισθάνεται, κοιτάζει μπροστά. Και όλα αυτά τα κάνει μαζί με εσάς, γιατί εσείς είστε η δύναμή του. Εσείς που γεμίζετε κάθε χρόνο την αυλή μας και ανάμεσα στα φώτα, τους ήχους και τα συναισθήματα… δημιουργείτε μαζί μας αναμνήσεις.

* Τον σχεδιασμό της οπτικής ταυτότητας του Φεστιβάλ έκανε η Άντια Αγγελίδου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α’ ΜΕΡΟΣ)

ΜΑΪΟΣ

ΣΑ 25/05

Ρίζες Φεστ

ΔΕ 27/05

«Μνήμη Πόλις – Μνήμη Πόντου – 50 Χρόνια Μιχάλης Καλιοντζίδης»

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΔΕ 03/06

Raining Pleasure 2024 Reunion

Special Guests: Ta Toy Boy

ΤΕ 05/06

Κωνσταντίνος Βήτα

ΔΕ 10/06

Στέλιος Ρόκκος | «Πάει»

ΤΕ 12/06

Nouvelle Vague

Opening Act: Les Au Revoir

ΠΑ 14/06

Μιχάλης Χατζηγιάννης

ΣΑ 15/06

Archive

ΔΕ 17/06

Μαρίνα Σάττι

ΤΡ 18/06

Social Waste – Θραξ Πανκc

ΤΕ 19/06

Μαρίνα Σπανού

ΠΕ 20/06

Πάνος Βλάχος

ΠΑ 21/06

Τζαμάλ | «Terra Dannata»

ΤΡ 25/06

Αλέκα Κανελλίδου | «Για σας τραγουδάω»

ΤΕ 26/06

Ara Malikian

ΣΑ 29/06

Dire Straits Legacy

KY 30/06

Dire Straits Legacy

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΔΕ 01/07

Novel 729

ΤΡ 02/07

Θοδωρής Βουτσικάκης | «Το πρώτο μου τριαντάφυλλο»

ΤΕ 03/07

Μελίνα Ασλανίδου – Στέλιος Βαμβακάς | «Νερό και χώμα»

ΠΕ 04/07

A night of Queen with The Bohemians

ΠΑ 05/07

Metallica Tribute by Scream Inc

ΤΕ 10/07

Thievery Corporation

ΠΑ 12/07

Steel Panther

w. Gus G. ft. Ronnie Romero

ΔΕ 15/07

Majesty Queen – We will rock you

ΤΕ 17/07

Καίτη Γαρμπή

ΠΕ 18/07

Γιώργος Περρής

Μονή Λαζαριστών

Θεσσαλονίκη

Εισιτήρια: more.com

Πρόσβαση:

Με Αυτοκίνητο: Από την οδό Λαγκαδά, μπροστά από την κύρια είσοδο του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά. Από το λιμάνι, μέσω της λεωφόρου Δενδροποτάμου και της οδού Ακριτών. Από τις ανατολικές περιοχές, μέσω της περιφερειακής οδού.

Με Λεωφορείο: Αρκετά λεωφορεία σταματούν κοντά στη Μονή Λαζαριστών, στην οδό Λαγκαδά (στάση Παύλου Μελά):

18 (Άγιοι Aνάργυροι), 27 (Σταυρούπολη – Πανεπιστήμιο), 38 (N. Eυκαρπία – ΟΣΕ), 56 (Ωραιόκαστρο – ΟΣΕ).

Το λεωφορείο 34 (Άνω Ηλιούπολη – Πλατεία Αριστοτέλους) επίσης σταματάει κοντά.

Επισκέπτες με Κινητικά Προβλήματα: Σε όλους τους χώρους της Μονής Λαζαριστών υπάρχει πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως και οι αντίστοιχες εξυπηρετήσεις.

Καφέ – Εστιατόριο: Στη Μονή Λαζαριστών λειτουργεί εστιατόριο, καφέ-μπαρ, καθώς και κυλικεία στον υπαίθριο χώρο.