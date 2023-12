Το Foyer Café Bistrot του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά μεταμορφώνεται σε μουσική σκηνή! Όπερα, τζαζ, μέχρι ρεμπέτικο και σύγχρονη ελληνική μουσική στο εμβληματικό κτίριο του Πειραιά. Μοναδικές γιορτινές στιγμές, γεμάτες μουσικές μελωδίες και απρόσμενες συναντήσεις μουσικών και κόσμου.

«Μουσικοί Αντικατοπτρισμοί», «Εξερευνήσεις», «Duende», οι τρεις μουσικές ενότητες του Foyer Café Bistrot, που θα αλλάξουν τις συνήθειες σας κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, μέσα από ένα καλειδοσκόπιο ήχων, μελωδιών και χρωμάτων στο κεντρικότερο σημείο του Πειραιά.

Ακολουθεί το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Foyer Café Bistrot για τον Δεκέμβριο 2023:

Οι «Μουσικοί Αντικατοπτρισμοί» επιστρέφουν στο Φουαγιέ, κάθε Τετάρτη του Δεκεμβρίου.

Τετάρτη 6/12

“ΑΙΣΘΗΣΗ ”

“Plaisir d ‘amour!”

Λυρικά διαμάντια των συνθετών Vivaldi, Scarlatti, Pergolesi…

Έρωτας, δράμα, αθωότητα, σφοδρότητα αλλά και φως.

Εύα Μιχελιδάκη, υψίφωνος

Ελένη Δάβου, πιάνο

Τετάρτη 20/12

“ΘΑΥΜΑ”

Χριστούγεννα με Μελωδίες…της ευτυχίας!

Το θαύμα των Χριστουγέννων ζωντανεύει σε μια βραδιά με αριστουργηματικές άριες από Όπερες και Οπερέτες και μέσα από τις ομορφότερες γιορτινές μελωδίες από τις πιο διάσημες παρτιτούρες του κόσμου. Carmen, Dalila, Orlowski, Cardel, Piazzola, valse, tango, χριστουγεννιάτικα τραγούδια …Oh Holy night, Silent night….

Jesus Christ is born! Σήμερα υμνούμε την αγάπη που γεννιέται!

Ελένη Δάβου, μεσόφωνος

Μανώλης Παπασηφάκης, πιάνο

Τετάρτη 27/12

“ΦΑΝΤΑΣΙΑ”

“Christmas Opera gala”

Με σύμμαχο το χριστουγεννιάτικο πνεύμα θα έχουμε τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε και να ταξιδέψουμε στην Χριστουγεννιάτικη Φαντασία με γιορτινή διάθεση και μελωδίες από τον λυρικό μαγικό κόσμο.

Δημήτρης Σιγαλός, τενόρος

Ελένη Δάβου, πιάνο

Μελωδικές «Εξερευνήσεις»

Κάθε Πέμπτη του Δεκέμβρη, το φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά μεταμορφώνεται σε έναν πολυδιάστατο χώρο, όπου οι νότες «ντύνουν» τον ελληνικό στίχο, δημιουργώντας μια μουσική παράσταση που αγγίζει την καρδιά και το πνεύμα. Οι «εξερευνήσεις» ξεκινούν από τον ρυθμό Μάρκου Βαμβακάρη και φτάνουν μέχρι τις πρωτότυπες συνθέσεις νέων Ελλήνων συνθετών, όπου οι μουσικές εμφανίσεις δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που ξεπερνά τα όρια της συνηθισμένης μουσικής εμπειρίας. Η έναρξη των παραστάσεων γίνεται στις 21:45, με ελεύθερη είσοδο για όλους τους λάτρεις της τέχνης και της μουσικής.

Πέμπτη 7/12

Χριστίνα Ψύχα & Νικόλας Αναδολής

Η Χριστίνα Ψύχα και ο Νικόλας Αναδολής μετρούν πολλά χρόνια συνεργασίας, έχοντας διαμορφώσει τον προσωπικό τους ήχο ως ντουέτο με συμμετοχές σε τζαζ φεστιβάλ και συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχοντας εμβαθύνει ιδιαίτερα στη τζαζ και την λατινοαμερικάνικη παράδοση, δημιουργούν ένα ρεπερτόριο με δικά τους ελληνόφωνα τραγούδια και μελοποιήσεις, από τον πρώτο προσωπικό δίσκο της Χριστίνας που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2021 με τίτλο Violetera και τον καινούριο τους που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2024. Παίζουν ακόμα τραγούδια αναφορές αγαπημένων τους συνθετών όπως Cole Porter, Pixiguinha, Antonio Carlos Jobim, Χιώτης κ.α. στα Ισπανικά, Πορτογαλικά και Γαλλικά και ο ήχος τους βασίζεται σε ρυθμούς bossa nova, samba, rumba, swing συνδυάζοντας τον ρυθμό με τον λυρισμό και την αυτοσχεδιαστική έκφραση.

Πέμπτη 14/12

Ραστ Χιτζάζ

“Με μπουζούκι, με κιθάρα και με φίνο μπαγλαμά”

Οι Ραστ Χιτζάζ διαλέγουν να παίξουν και να τραγουδήσουν τα αγαπημένα τους ρεμπέτικα καιψπαλιά λαϊκά τραγούδια, με μοναδικό κριτήριο “τα γούστα τους”. Με “όπλο” τους το κέφι, την αυθεντικότητα και το δεμένο παίξιμό τους, θα τραγουδήσουνψαγαπημένα ρεμπέτικα και παλιά λαϊκά τραγούδια στη πόλη που τα γέννησε, τον Πειραιά

Ηρώ Μπέζου | Τραγούδι

Στράτος Γκρίντζαλης | Μπουζούκι-τραγούδι

Γιάννος Περλέγκας | Κιθάρα-τραγούδι

Μπάμπης Παπαδημητρίου | Μπουζούκι-μπαγλαμάς-τραγούδι

Πέμπτη 21/12

Μιχάλης & Παντελής Καλογεράκης

“Συνάντηση”

Η παράσταση κινείται με βασικό της άξονα την ποίηση της Μυρσίνης Γκανά, της Κατερίνα Γώγου, του Jacques Prevert, του Jalaluddin Rumi και άλλων, με στόχο την καθαρή ομορφιά και την αισιοδοξία που φέρνουν τα λόγια των ποιητών στην σκέψη και στη ζωή μας. Μοιράζονται τη σκηνή με τον Στράτο Γκρίντζαλη στο μπουζούκι και στο μαντολίνο. Τα αδέλφια Καλογεράκη έχουν συνεργαστεί με την Μαρία Φαραντούρη, την Λένα Κιτσοπούλου, την Μάρθα Φριντζήλα, την Νεφέλη Φασούλη κ.α. στους δίσκους Βουκολικόν (2015) Προσωπικό (2016) Κάτι Παράξενο (2017) Ρεμπώτικα (2021) Varvara Project (2023)

Πέμπτη 28/12

Ελένη Αντώνιου Trio

“Within the world”

Σε συνέχεια της παρουσίασης του Wthw trio●|, η Ελένη Αντωνίου, έχοντας στο πλευρό της αυτή τη φορά τον κλασικό πιανίστα Θανάση Μάντζαρη και την ουτίστρια Έλενα Σταματοπούλου παρουσιάζει μια σειρά από τραγουδιστικές αφηγήσεις εμπνευσμένες από τις μουσικές του κόσμου. Ethnic, jazz και ιδιώματα του αστικού τραγουδιού συνδιαλέγονται σε ένα μουσικό οδοιπορικό που εκκινεί από τη Λέσβο και καταλήγει στο Πράσινο Ακρωτήρι, κάνοντας ενδιάμεσες στάσεις σε αγαπημένα κομμάτια της παγκόσμιας δισκογραφίας . Το Within the World trio συστήνεται εκεί όπου η κάθετη κλασσική δυτική αρμονία, συναντά το μελωδικό φριζάρισμα της Ανατολής δημιουργώντας ένα κοινό πεδίο έκφρασης , τόσο για τους ερμηνευτές, όσο και για τους αποδέκτες.

Ελένη Αντωνίου: Φωνή

Έλενα Σταματοπούλου: Ούτι

Θανάσης Μάντζαρης: πιάνο

«Duende» Παρασκευές του Δεκέμβρη

Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι το “Duende” είναι η εσωτερική φλόγα που νιώθει κάποιος όταν ξεπερνά τον εαυτό του και τα όρια του στη δημιουργία. Αυτά τα όρια θα ξεπεράσουμε κάθε Παρασκευή του Δεκέμβρη, στο φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Ένα φουαγιέ μεταμορφώνεται σε μια πλατφόρμα της τζαζ όπου οι νότες ταξιδεύουν από τις ρίζες της μουσικής και το χρώμα του Louis Armstrong μέχρι τη λυρική έκφραση της ευρωπαϊκής τζαζ σκηνής του Charlie Haden. 4 διαφορετικά γκρουπ θα παρουσιάζουν πρωτότυπες συνθέσεις και ρεπερτόριο που αγγίζει κάθε γωνιά της τζαζ μουσικής.

Παρασκευή 8/12

Μυρτώ Μποκολίνη Trio

“Oh baby it’s cold outside! ”

Μια μουσική βραδία όπου οι λυρικές μελωδικές γραμμές της κλασικής μουσικής (και όχι μόνο) θα συναντήσουν τα μονοπάτια της τζαζ. Η Μυρτώ Bocolini μαζί με τους Κώστα Πατσιώτη (κοντραμπάσο), Brian Voll (πιάνο) αποδομούν γνωστά έργα του γαλλικού οπερατικού ρεπερτορίου και τα παρουσιάζουν εκ νέου με ευρηματικό και πρωτότυπο jazz arrangement. Το μουσικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εκτός από τις διασκευές των κλασικών έργων και τραγούδια του τζαζ ρεπερτοριου .

Μυρτώ Bocolini | φωνή

Κώστας Πατσιώτης | κοντραμπάσο

Brian Voll | πιάνο

Παρασκευή 15/12

Βαγγέλης Τούντας Duet

“Live looping performance”

To Solo Music Performance είναι ένα διαδραστικό μουσικό πρότζεκτ που ταξιδεύει σε ένα μεγάλο φάσμα μουσικών ειδών. Ξεκινώντας με lounge διάθεση και καταλήγοντας σε dance ethnic ατμόσφαιρες, ο Βαγγέλης Τούντας ηχογραφεί επιτόπου ήχους και μελωδίες που αναπαράγονται συνεχώς (livelooping) ενώ με τα διάφορα εφέ που χρησιμοποιεί στο βιολί , την κιθάρα, τα πλήκτρα και τα κρουστά , συνδέει, συνοδεία φωνητικών, τον παραδοσιακό ήχο του βιολιού με απρόβλεπτα μουσικά είδη και στιλ.

Το violin performance του Βαγγέλη Τούντα σε συνδυασμό με το προ ηχογραφημένο υλικό δημιουργεί ένα απολαυστικό happening, μια πληθώρα ηχοχρωμάτων και μουσικών υφών με γνωστά ακούσματα από τον κόσμο του κινηματογράφου, αλλά και μελωδίες του ίδιου, καθώς επίσης και από covers πολύ γνωστών τραγουδιών από την ποπ , τζαζ, ροκ, και world music σκηνή. Την Πέμπτη 15/12 μας παρουσιάζει μια ξεχωριστή εκδοχή του project με καλεσμένο τον Κώστα Πατσιώτη στο κοντραμπάσο…

Παρασκευή 22/12

Kostas Patsiotis quartet

“October”

Το “Kostas Patsiotis Quartet” έρχεται την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου στο φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά! Το κουαρτέτο, μετά την επιτυχημένη κυκλοφορία του single “Unexpected Invention”, θα μας παρουσιάσει όλες τις πρωτότυπες συνθέσεις του δίσκου “October” που κυκλοφόρησε πρόσφατα καθώς και ρεπερτόριο από την σύγχρονη σκηνή της Jazz. Το “October” είναι ο πρώτος δίσκος του γκρουπ και αποτελείται από 7 συνθέσεις ορχηστρικής μουσικής, συνδυάζοντας τα ηχοχρώματα της κλασικής και της jazz μουσικής. «Το “October” είναι ένας δίσκος αφιερωμένος στα συναισθήματα. Ο δικός μου Οκτώβριος είναι ένας “μεταμορφωτικός” μήνας και συνδέει τις αναμνήσεις μιας άλλης περιόδου με το παρόν. Δημιουργώντας μια προσδοκία και μια ελπίδα για ένα μέλλον που δεν θα μοιάζει δυστοπικό!» Ο δίσκος έχει αποσπάσει σπουδαίες κριτικές από την Ευρώπη και την Αμερική, ενώ έχει ακουστεί σε σημαντικά ραδιόφωνα όπως την Ε.Ρ.Τ. και το Γερμανικό “Hr2.de”.

Γιάννης Παπαδόπουλος | Πιάνο

Μιχάλης Τσιφτσής | Κιθάρα

Δημήτρης Κλωνής | Ντραμς

Κώστας Πατσιώτης | Κοντραμπάσο

Παρασκευή 29/12

Stathis Anninos duet

“Explorations”

Ο Ʃταθης Άννινος στο πιάνο και ο Κωστής Πατσιώτης στο κοντραμπάσο εκτός από τη φιλία τους, μοιράζονται τον τελευταίο καιρό αρκετές εμφανίσεις μαζί. Την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου μας προσκαλούν με ένα ατμοσφαιρικό ντουέτο στο Φουαγιέ του Δημοτικού θεάτρου Πειραιά, σε ένα μουσικό οδοιπορικό που περιλαμβάνει πρωτότυπες συνθέσεις αλλά και μουσικές από τον κινηματογράφο.

Ώρα έναρξης: 21:30

Foyer Cafe Bistro

Hρώων Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς

Πληροφορίες – Κρατήσεις: 210 4100650 & 210 4100450

Ελάχιστη κατανάλωση κατά άτομο στα 15€