Ο Γιώργος Δημητριάδης δίνει ακόμα μια φορά τα δημιουργικά του διαπιστευτήρια, παρουσιάζοντας ένα album τομή στην ελληνική pop-rock σκηνή, το όνομα αυτού «Οδός Ριανκούρ».

Είναι το album ενός δημιουργού που ανθίζει στο χάος, υπερβαίνει τις δυσκολίες και τις μετουσιώνει σε τραγούδια προσανατολισμένα προς το φως. Με τη σημαντική συνδρομή του παραγωγού και ενορχηστρωτή του νέου δίσκου Κώστα Μπουντούρη ο ακαταπόνητος δημιουργός Γιώργος Δημητριάδης επανέρχεται με ορμή και γνώση ηχογραφώντας έντεκα τραγούδια σε μουσική και στίχους ως επί το πλείστον δικούς του, αλλά και κάποια με τα λόγια των ταλαντούχων Σταμάτη Πανταζόπουλου και Αλέξανδρου Ατσικπάση.

Η «Οδός Ριανκούρ» είναι ένα album κατάθεση ψυχής, μία αλληλουχία ήχων και εικόνων που υμνούν τη ζωή σε όλες τις εκφάνσεις της, χωρίς να κρύβουν την σκληρή πλευρά της αλλά ιεραρχώντας τα σημαντικά που την κάνουν μοναδική. Λυρισμός και ρυθμός εναλλάσσονται αρμονικά και συγκροτούν ένα σύνολο τραγουδιών που ξεχωρίζει για τον δυναμισμό και την ευαισθησία του.

Ο ίδιος ο δημιουργός γράφει στο σημείωμα που συνοδεύει την κυκλοφορία:

«Πολλές φορές συμβαίνει να έχεις μπροστά στα μάτια σου τον γενικό τίτλο του album που ετοιμάζεις και να μην τον βλέπεις με την σκέψη σου να έχει κολλήσει σαν βελόνα επάνω στο βινύλιο.

Είναι το the writing on the wall που λένε και αυτό έγραφε με μεγάλα γράμματα ΟΔΟΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ γιατί ένα πρωί που ξύπνησες με καθαρό πια κεφάλι τον διάβασες ή μάλλον τον άκουσες σαν δυνατή φωνή με τηλεβόα.

Σχεδόν 2 χρόνια τώρα τα έχω περάσει εκεί σε αυτή την οδό, σε αυτή τη συνοικία στους Αμπελόκηπους εκεί που βρίσκεται το studio του παραγωγού/ενορχηστρωτή της νέας σου δουλειάς που τον λένε Κώστα Μπουντούρη και είναι ο συνοδοιπόρος σου, ο στενός σου συνεργάτης σε αυτή τη νέα σου μουσική περιπέτεια με αυτά τα 11 καινούργια σου τραγούδια. Τραγούδια που έγραψα αυτά τα τελευταία χρόνια που όλοι μας δοκιμαστήκαμε από την πανδημία, μία εποχή δύσκολη που σε έφερνε ενώπιον ενωπίω ήθελες δεν ήθελες.

Τραγούδια γραμμένα από την ανάγκη να εκφράσω όσα ένιωθα και νιώθω για όσα μας περιβάλλουν άλλοτε γεμάτα από αισιοδοξία άλλοτε από ματαίωση. Δηλαδή σαν τα κύματα της ζωής που άλλοτε είναι σαν χάδια κι άλλοτε σαν βράχοι.

Για να συμβούν πράγματα σπουδαία και σημαντικά στη μουσική δημιουργία πρέπει να υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία με πρώτο το καλό πρώτο υλικό και μετά η όρεξη, η λαχτάρα για παιχνίδι.

Γιατί αν ξεχάσεις πως η μουσική είναι ένα πανέμορφο παιχνίδι στα χέρια σου τότε έχεις πάψει να είσαι δημιουργός, είσαι απλά ένας business man.

Μέσα σε αυτό το album τραγουδώ για τα μέσα μου και τα έξω μου, για αυτά που αντέχω, γι’ αυτά που δεν αντέχω, γι’ αυτά που αγαπώ, γι’ αυτά που ζω, ακούω και βλέπω γύρω μου μέσα σε έναν κόσμο χαοτικό, μπερδεμένο, πονηρό όπως εξάλλου ήταν πάντα. Για μένα αυτός ο δίσκος είναι ένα έργο ζωής.

Ευχαριστώ άπαντες τους μουσικούς, τον Βαγγέλη Καλαμάρα στα τύμπανα, τον Στέργιο Δήμπα στην κιθάρα, τον Κώστα Κεφαλά στην τρομπέτα, τον Γιώργο Ασπιώτη για την ηχοληψία στα τύμπανα, την Μαρία Καρέτσου στα φωνητικά και φυσικά τον Κώστα Μπουντούρη που έβαλε όλη του την ψυχή, την καρδιά του σε αυτή τη δουλειά σαν ενορχηστρωτής και παραγωγός.

Επίσης ευχαριστώ το Ogdoo Music Group για την συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια που συνεχίζεται και με αυτό το album.

Η ζωή μας αποκτά νόημα μέσα από τη δημιουργία, το παιχνίδι, τη δουλειά, την προσφορά. Ελπίζω να το χαρείτε.

Καλή ακρόαση!

Υ.Γ. Το άλμπουμ αυτό το αφιερώνω στη μνήμη του αγαπημένου μου φίλου και συνεργάτη στιχουργού Σταμάτη Πανταζόπουλου.»

Γ.Δ.

Τα τραγούδια του album «Οδός Ριανκούρ» κυκλοφορούν, αρχικά ψηφιακά, από το Ogdoo Music Group και είναι διαθέσιμα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Βαγγέλης Καλαμάρας – τύμπανα, κρουστά

Στέργιος Δήμπας – ηλεκτρική κιθάρα

Γιώργος Δημητριάδης – ακουστική κιθάρα, φωνητικά

Κώστας Μπουντούρης – ακουστική κιθάρα, ηλεκτρική κιθάρα, κλασσική κιθάρα, ηλεκτρικό μπάσο, πιάνο, πλήκτρα, φωνητικά

Μαρία Καρέτσου – φωνητικά

Κωνσταντίνος Κεφαλάς – τρομπέτα

Ηχογραφήσεις – Κώστας Μπουντούρης, Γιώργος Ασπιώτης

Καλλιτεχνική επιμέλεια παραγωγής, ενορχήστρωση, μίξη, mastering – Κώστας Μπουντούρης

Διεύθυνση παραγωγής – Γιώργος Δημητριάδης