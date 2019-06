Η φωνή των Iron Maiden, Bruce Dickinson, σ’ένα one-man show στις 4 Νοεμβρίου στην Αθήνα!

Η High Priority Promotions παρουσιάζει ένα μοναδικό one-man show με πρωταγωνιστή την φωνή των Iron Maiden, Bruce Dickinson!

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 – ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΛΑΣ

Ο Bruce Dickinson αποτελεί, δίχως αμφιβολία, μία από τις ιστορικότερες μορφές της μουσικής ιστορίας. Πέρα από τις δεκαετίες που έχει περάσει δίνοντας αξέχαστες live εμφανίσεις με τους Iron Maiden, η ζωή του είναι εξίσου συναρπαστική και εκτός σκηνής.

Πολυπράγμων όσο λίγοι, έχει ασχοληθεί με την αεροπορία ως πιλότος και επιχειρηματίας, ενώ παράλληλα είναι ζυθοποιός, ομιλητής, σεναριογράφος, δημοσιευμένος συγγραφέας, ραδιοφωνικός παραγωγός, ηθοποιός και ξιφομάχος!

Το 2017, η αυτοβιογραφία του What Does This Button Do?, έγινε αμέσως best-seller στους New York & UK Times ενώ ο ίδιος εμφανίστηκε σε επιλεγμένες αίθουσες της Βρετανίας, παρουσιάζοντας μέρη του και απαντώντας σε ερωτήσεις των θαυμαστών του.

Φυσικά, το What Does This Button Do? – An Evening with Bruce Dickinson εξελίχθηκε σε ολοκληρωμένη, αυτούσια παράσταση, θυμίζοντας σε πολλά σημεία stand-up show. Κοινό και κριτικοί παγκοσμίως εντυπωσιάζονται από την δεινότητά του και χαρακτηρίζουν το show ως must-see.

Το What Does This Button Do? – An Evening with Bruce Dickinson χωρίζεται σε δύο μέρη και η διάρκειά του ξεπερνά τις δύο ώρες. Στο πρώτο, ο Bruce αφηγείται, πάντοτε με χιούμορ και αυτοσαρκασμό στιγμές της απίστευτης ζωής του. Μοιράζεται με το κοινό ιστορίες και φωτογραφίες που δεν έφτασαν καν στις σελίδες του βιβλίου του!

Το δεύτερο μισό είναι αφιερωμένο στο κοινό του Bruce, σε ένα ρυθμικό γύρο ερωταπαντήσεων! Οι fan ρωτούν και ο Bruce απαντά αυτοσχεδιάζοντας, με το κλασικό χιούμορ που διακρίνει τον χαρισματικό frontman.

Στις 4 Νοεμβρίου, το ελληνικό κοινό θα έχει μία μοναδική ευκαιρία να δει από κοντά το απόλυτο είδωλο της metal σκηνής, να ακούσει τις εμπειρίες του και να γίνει μέλος του θαυμαστού κόσμου του Bruce Dickinson!

«Υπήρχαν στιγμές γέλιου, στιγμές ξέφρενου χειροκροτήματος και στιγμές που μπορούσες να ακούσεις τον κάθε ψίθυρο, καθώς κρεμόμασταν από κάθε του λέξη…ένας μοναδικός αφηγητής. Καταπληκτική ευχέρεια λόγου, γλαφυρός, πνευματώδης και ταυτόχρονα ξεκαρδιστικός» – Heavymag, Σίδνεϊ

«Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση, ήταν η ικανότητά του να αυτοσχεδιάζει και να κινείται μαζί με το κοινό…ήταν μία πραγματικά ενδιαφέρουσα βραδιά, μην την χάσετε!» – Wall of Sound, Σίδνεϊ

«Wow Bruce, wow! Ένας φανταστικός αφηγητής, ήταν προνόμιο να ακούσουμε τις ιστορίες του από τον ίδιο» – Silver Tiger Media

«Η παράσταση του Dickinson κύλησε φανταστικά. Ένας καταπληκτικός αφηγητής, άψογος showman, και το αφηγηματικό μέρος έρχεται να εδραιώσει αυτή την ιδέα. Για τους οπαδούς των Iron Maiden, του rock του metal, της αεροπορίας ή απλώς των ενδιαφερουσών βιογραφιών, το show του Dickinson είναι ένα must-see!» – Overdrive, Μελβούρνη, Αυστραλία

«Οπλισμένος μόνο με το χιούμορ, την γοητεία του και ένα φωτογραφικό slideshow, ο Bruce Dickinson προσφέρει μία προσωπική οπτική στην εντυπωσιακή ζωή του. Υπάρχουν όλων των ειδών επιμελείς και δημιουργικά ευφυείς επιχειρηματίες. Και μετά υπάρχει ο Bruce Dickinson, ο οποίος είναι άλλου επιπέδου!» – Aftonbladet newspaper, Σουηδία

«Ο Bruce Dickinson είναι σουπερσταρ… Όταν ψάξετε παραπάνω, θα διαπιστώσετε την αίσθηση του χιούμορ, διευκολύνει την αφήγηση μιας επικής ιστορίας. Αυτός ο άνθρωπος έχει τεράστια καρδιά και αγωνιστικό πνεύμα!» – Copenhagen Post newspaper, Δανία

«Ο Bruce Dickinson είναι ένας ικανός άντρας, αφιερωμένος στο να διερευνά και να μαθαίνει νέα πράγματα.. Ένας φανταστικός αφηγητής» – Radio Rock, Bauer Media, Νορβηγία

«Ο Dickinson επί σκηνής είναι μία δύναμη της φύσης» – Turun Sanomat newspaper, Φινλανδία

«Ο Dickinson ήταν ασταμάτητος πάνω στην σκηνή, γυρνούσε , έκανε πλάκα με τον εαυτό του και με άλλους. Εξαιρετικά πνευματώδης, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο» – Morgunbladid newspaper, Ισλανδία

«Ο Ταλαντούχος κύριος Dickinson…» – Tages-Anzeiger, Ελβετία

«Ο Bruce σαγηνεύει το κοινό επί 2 ώρες και 45 λεπτά με διασκεδαστικές ανέκδοτες ιστορίες» – Lords of Metal, Ολλανδία

«Ένας απίστευτος frontman, με κάθε έννοια της λέξης, ένας εξαιρετικός διασκεδαστής και καλλιτέχνης. Αυτό όμως που δεν γνωρίζαμε, είναι πως πρόκειται για έναν εξαιρετικό ομιλητή!» – Red HardnHeavy, Ισπανία

Η προπώληση ξεκίνησε!

ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑ (ΕΞΩΣΤΗΣ) – 39€

ΚΑΤΩ ΔΙΑΖΩΜΑ (ΠΛΑΤΕΙΑ) – 49€

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΝΩ ΘΕΩΡΙΑ – 75€

VIP – 90€

