Οι περίφημοι New Order στο Release Athens 2019! Μαζί τους ο θρυλικός Johnny Marr, οι Morcheeba, οι Fontaines D.C και οι Ta Toy Boy!

Το Release Athens παρουσιάζει μια από τις πιο επιδραστικές και καταξιωμένες μπάντες στην ιστορία της pop/rock μουσικής. Οι περίφημοι New Order θα είναι στην Πλατεία Νερού, την Κυριακή 16 Ιουνίου, σε μια βραδιά γεμάτη με τα διαχρονικά και αγαπημένα τραγούδια της απίστευτης πορείας τους.

Προερχόμενοι από τις στάχτες των μοναδικών Joy Division, οι πάντα αινιγματικοί New Order κατόρθωσαν να μετατρέψουν την οδύνη από την απώλεια του μοναδικού Ian Curtis σε αληθινό θρίαμβο. Πραγματικά, αποτελούν μία σπάνια περίπτωση όπου στην ουσία οι ίδιοι άνθρωποι κατάφεραν να σημαδέψουν τη σύγχρονη μουσική εις διπλούν!



Από τη μία, η βαριά κληρονομιά των θρυλικών Joy Division, ενός βραχύβιου συγκροτήματος που ακόμα και σήμερα αποτελεί αντικείμενο λατρείας για αμέτρητους φίλους της post–punk / dark wave σκηνής (και όχι μόνο) ανά τον κόσμο, επηρεάζοντας χιλιάδες άλλες μπάντες μέσα στα χρόνια, και από την άλλη η μετεξέλιξή τους σε New Order, η στροφή στον ηλεκτρονικό ήχο και η επίδρασή τους στις επόμενες γενιές μουσικών και ακροατών, καθιστούν τη μπάντα από το Manchester ως ένα από τα ονόματα που έχουν καθορίσει την πορεία της παγκόσμιας μουσικής σκηνής όσο ελάχιστοι.

Από το “Blue Monday“, αυτό το μοναδικό – σκοτεινό και ταυτόχρονα απίστευτα ρυθμικό – κομμάτι που έχει χαρακτηρίσει τον ηλεκτρονικό / dance ήχο περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο, εδώ και τέσσερις δεκαετίες, μέχρι το απόλυτο pop διαμάντι, “True Faith“, οι New Order μεγαλούργησαν δίνοντας στη σύγχρονη μουσική τη δική τους, πάντα μελαγχολική και ιδιαίτερη, απόχρωση. “Temptation“, “Everything‘s Gone Green“, “Your Silent Face“, “Age Of Consent“, “Thieves Like Us“, “The Perfect Kiss“, “Subculture“, “Bizarre Love Triangle“, “Regret“, “Singularity“, “Tutti Frutti” είναι μόνο μερικά ακόμα από τα υπέροχα τραγούδια που έχουν γράψει μέσα στα χρόνια και που, μαζί με πολλά ακόμα, στέκουν δίπλα στα αθάνατα τραγούδια των Joy Division, μερικά εκ των οποίων θα ακούσουμε ζωντανά το βράδυ της 16ης Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού: “Love Will Tear Us Apart“, “Transmission“, “Disorder“, “Atmosphere“, “Decades“…

Από το ιστορικό ντεμπούτο τους “Movement” (1981) συνέχισαν ακάθεκτοι να δημιουργούν το δικό τους μύθο, χτίζοντας γύρω από το post-punk παρελθόν και την επιρροή της club σκηνής της Νέας Υόρκης, με αριστουργηματικά αποτελέσματα. Το “Power, Corruption & Lies” κυκλοφορεί το 1983, με προπομπό το ιστορικό “Blue Monday”, το κορυφαίο σε πωλήσεις 12ιντσο της ιστορίας.

Τα κλασικά “Low-Life” (1985), “Brotherhood” (1986), “Substance” (1987) και “Technique” (1989) τους σταθεροποίησαν στην κορυφή. Τα “Republic” (1993) “Get Ready” (2001) και “Waiting for the Sirens’ Call” (2005) διατήρησαν ακμαίο το όνομα και τα υψηλά standards τους.

Το 2011, οι New Order επιστρέφουν δυναμικά στις συναυλίες, ενώ το “Music Complete”, το 2015, κερδίζει κοινό και κριτικούς, με συμμετοχές σαν αυτή του μεγάλου Iggy Pop, αλλά και των Brandon Flowers (Killers) και Elly Jackson (La Roux).

Παράλληλα, όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχουν σταματήσει ποτέ να περιοδεύουν και να παραμένουν ένα από τα πιο αγαπημένα acts σε φεστιβάλ ολόκληρου του πλανήτη, από τα Glastonbury, Latitude, Roskilde, Sonar έως το Coachella.

Οι New Order στην τέταρτη δεκαετία της μοναδικής πορείας τους, συνεχίζουν να εκπλήσσουν και να συγκινούν. Αναζωογονημένοι, με νέο μανιφέστο και line–up, φρέσκο εκλεκτικό ήχο και νέα πνοή!

Ο θρυλικός Johnny Marr, μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες που έχει αναδείξει η βρετανική rock σκηνή τα τελευταία 40 χρόνια, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Release Athens 2019, σε μια βραδιά που ήδη περιλαμβάνει ως headliners τους περίφημους New Order!

Συνιδρυτής και βασικός συνθέτης των μυθικών The Smiths, ο Marr είναι ένας από τους επιδραστικότερους κιθαρίστες στην ιστορία της μουσικής. Μετά την διάλυση της διάσημης indie μπάντας από το Manchester, συνεργάστηκε με πολλούς σπουδαίους μουσικούς και συγκροτήματα (ως μέλος, ως guest και ως παραγωγός). Ανάμεσά τους και ο καλός του φίλος Bernand Sumner, που θα εμφανιστεί στο Release Athens αμέσως μετά από αυτόν με τους New Order, μαζί με τον οποίο σχημάτισαν το supergroup των Electronic, το 1989!

Η προπώληση θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 7/12, στις 11:00 το πρωί, προς 38 ευρώ (μονό) και 70 ευρώ (διπλό), και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Οι επόμενες φάσεις της προπώλησης θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Τα τελευταία 7 χρόνια ακολουθεί solo καριέρα, έχοντας κυκλοφορήσει τρία εξαιρετικά albums (“The Messenger” / 2013, “Playland” / 2014, “Call The Comet” / 2018), πραγματοποιώντας παράλληλα ζωντανές εμφανίσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, τις οποίες συνοδεύουν μόνιμα αποθεωτικά σχόλια.

Το setlist του συνήθως περιλαμβάνει τραγούδια από κάθε περίοδο της τεράστιας και απίστευτα γεμάτης καριέρας του, από τις προσωπικές του δουλειές (“Easy Money”, “Hey Angel”, “The Messenger”, “Rise”) μέχρι τους δίσκους των Smiths, από τους οποίους συχνά παίζει κλασσικά κομμάτια, όπως τα “Bigmouth Strikes Again”, “How Soon Is Now?”, “There Is A Light That Never Goes Out”, “The Headmaster Ritual”, “Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me”, “You Just Haven’t Earned It Yet Baby”, “Panic”, ενώ από το set δεν λείπουν και κάποια κομμάτια των Electronic, όπως τα υπέροχα “Getting Away With It” και “Get The Message”!

H εμφάνισή του στο Release Athens 2019 προβλέπεται να είναι ιστορική, αφού πολλά από τα παραπάνω τραγούδια θα τα ακούσουμε για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα – και μάλιστα από τον άνθρωπο που τα συνέθεσε, στο σύνολό τους.

Μιλάμε για έναν μουσικό που από μικρός μαγευόταν από κάθε έκφανση της rock’n’roll μυθολογίας, με αφετηρία την δισκοθήκη των γονιών του. Το δραματικό ύφος του Del Shannon, το σκοτάδι του Johnny Cash, η pop ευδαιμονία των Four Tops, όλα αυτά – και πολλά περισσότερα – βρήκαν τον δρόμο τους στο μυαλό και την ψυχή του, μέχρι που το 1982, σε ηλικία μόλις 18 ετών, παρέα με τον Stephen Morrissey δημιούργησαν τους Smiths, αλλάζοντας για πάντα τον χάρτη της indie-rock σκηνής.

Τα μαγικά του δάχτυλα έχτισαν έναν ήχο που παραμένει αξεπέραστος, ενώ η μουσική του – αφού υπογράφει την σύνθεση σε όλα ανεξαιρέτως τα κομμάτια των Smiths – όχι απλά επέδρασε αλλά, μαζί με τους υπέροχους στίχους και τη μοναδική ερμηνεία του Morrissey, στην κυριολεξία καθόρισε την πορεία χιλιάδων συγκροτημάτων και καλλιτεχνών μέσα στις επόμενες δεκαετίες.

Οι Smiths έμελλε να μείνουν μαζί μόνο για 5 χρόνια, αλλά ο Marr συνέχισε να είναι -και να παραμένει μέχρι σήμερα – περιζήτητος. Υπήρξε μέλος των The The, Modest Mouse, The Cribs και συμμετείχε σε δίσκους των Bryan Ferry, Talking Heads, Pet Shop Boys, Beck, Oasis, Pearl Jam, Jane Birkin, Tom Jones, Lisa Germano, Crowded House, John Frusciante, μεταξύ πολλών άλλων. Το 2017, συνεργάστηκε επί σκηνής με τον περίφημο συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής, Hanz Zimmer (“Inception”, “The Dark Knight”).

Οι υπέροχοι Morcheeba και οι Fontaines D.C., μία από τις πιο καυτές νέες μπάντες της indie / post-punk σκηνής, θα πλαισιώσουν τους New Order και τον Johnny Marr, την Κυριακή 16 Ιουνίου.

Οι Βρετανοί Morcheeba, με βασικό χαρακτηριστικό την καθηλωτική, ζεστή και τόσο αναγνωρίσιμη μελωδική φωνή της πάντα γοητευτικής Skye Edwards και ιθύνοντα νου τον πολυοργανίστα Ross Godfrey, συνεχίζουν μία αξιοζήλευτα συνεπή πορεία που ήδη διαρκεί κοντά στα 25 χρόνια, χαρίζοντάς μας πανέμορφη μουσική και περιοδεύοντας ασταμάτητα.

Από το ξεκίνημά τους, το 1995 στο Λονδίνο, θεωρήθηκαν ως μία από τις κορυφαίες μπάντες του trip-hop ρεύματος, παρότι στηρίχτηκαν εξίσου στον ηλεκτρονικό ήχο, ενώ η pop αισθητική τους ξεκινάει από τα blues των 50s και την dub-reggae των 70s, φτάνοντας μέχρι το electro και το hip-hop των 80s και 90s, καθώς και το downtempo των 00s.

Οι Ιρλανδοί Fontaines D.C. είναι χωρίς αμφιβολία, μία από τις πιο καυτές μπάντες των τελευταίων μηνών! Μετά την θριαμβευτική παρθενική εμφάνισή τους στην Αθήνα το χειμώνα, σειρά παίρνει η ηλιόλουστη πλατεία Νερού.

Η παρέα των πέντε νεαρών από το Δουβλίνο θα φέρει την συναρπαστική post-punk ακατέργαστη ορμή της, όπως ήδη αποτυπώθηκε στο πολυαναμενόμενο ντεμπούτο τους “Dogrel”, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 12 Απριλίου βάζοντας ήδη υποψηφιότητα για μια θέση στα albums της χρονιάς.

Με μια χούφτα καταπληκτικά singles και μια σειρά εμφανίσεων, πότε σε headline shows και πότε στο πλευρό των Shame (που επίσης θα απολαύσουμε στο Release Athens στις 8/6, παρέα με τον Iggy Pop και τους James) και των Idles, επανέφεραν το indie-rock στο προσκήνιο.

Με όλες τις σωστές επιρροές – από τον W.B. Yeats και τον Patrick Kavanagh μέχρι τον Shane McGowan και τους Pogues, και από τους Rolling Stones και τους Modern Lovers μέχρι τους Fall και τους Joy Division – οι Fontaines D.C. είναι από τις ελάχιστες μπάντες που έδωσαν υπόσχεση μεγαλείου με μόλις μερικά τραγούδια. Πολύ περισσότερο από trend της εποχής, έχουν τον νεανικό ενθουσιασμό, τη δύναμη και την ουσία που χρειάζεται το αληθινό rock’n’roll.

Γι’ αυτό, ακούγοντας κομμάτια σαν τα “Boys In The Better Land”, “Winter In The Sun”, “Hurricane Laughter”, “Big”, “Liberty Belle”, “Too Real”, “Chequeless Reckless” θα αισθανθούμε ξανά πως υπάρχει ελπίδα για την αγαπημένη μας μουσική και τον κόσμο, γενικότερα.

Όπως λένε οι ίδιοι “να είσαι αυτός που θες να είσαι κάθε ώρα και κάθε στιγμή”. H στιγμή είναι δική τους και εμείς θα τους δούμε ακριβώς την ώρα που πρέπει!

Oι Ta toy boyσυμπληρώνουν ιδανικά το lineup της 16ης Ιουνίου!Το indie project δημιουργήθηκε από τον Γιώργο Μπέγκα, τον Ηλία Σμήλιο και τον Γιάννη Λιανόπουλο στη Θεσ/νίκη. Ο ήχος της μπάντας ακολουθεί μονοπάτια της indie pop με γρήγορα tempο και ονειρικές ποπ μελωδίες.Το ντεμπούτο άλμπουμ με τίτλο “This Town” κυκλοφόρησε στα δισκοπωλεία μέσα στο 2018 σε CD και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και έχει κερδίζει τους φανς της indie σκηνής!

Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

Κανονικό εισιτήριο στα 42 ευρώ και VIP στα 130 ευρώ.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ø ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands &stools για όλους

Ø open bar

Ø προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο

Ø ιδιωτικό parking

Ø ξεχωριστές τουαλέτες

Ø αναμνηστικό δώρο του φεστιβάλ.

Να θυμίσουμε πως στην είσοδό σας στο φεστιβάλ θα σας δοθεί δωρεάν έγχρωμο αναμνηστικό hard copy εισιτήριο!

Διάθεση:

Τηλεφωνικά στο 11876

Online: viva.gr / https://releaseathens.gr/ tickets/

Φυσικά σημεία: καταστήματα Reload, Seven Spots, Wind, Ευριπίδης, πολυχώρος Yoleni’s (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00), Viva Kiosk Συντάγματος (Πλ. Συντάγματος 4, καθημερινά 9:00-21:00), Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)

Η πρόσβαση είναι εύκολη, τόσο με τα Μέσα Μεταφοράς όσο και με αυτοκίνητο, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλο parking.

Μετρό: Σταθμός “Συγγρού – Φιξ” και μετά λεωφορείο / γραμμές Β2 και 550 (Στάση “Φόρος”)

ΗΣΑΠ: Σταθμός Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και μετά είτε λεωφορείο / γραμμές 217, Α1, Β1 (Στάση “Φόρος”) είτε τραμ / γραμμές “Αριστοτέλης 4” ή “Θουκυδίδης 3” (Στάση “Δέλτα Φαλήρου”)

Τραμ: Γραμμή 3 (από ΣΕΦ ή Βούλα – Γλυφάδα) και Γραμμή 4 (από ΣΕΦ ή Σύνταγμα) / Στάση “Δέλτα Φαλήρου” Γραμμή 3 (από Σ.Ε.Φ. ή από Βούλα – Γλυφάδα), & Γραμμή 4 (από Σ.Ε.Φ. ή από Σύνταγμα) / Στάση “Δέλτα Φαλήρου”

Λεωφορείο: Γραμμές A1, B1, B2, 217, 550 (Στάση “Φόρος”)