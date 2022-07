Monogram X είναι το μουσικό project, που έφτιαξαν στις αρχές του 2019 η Ιωσηφίνα Μακρή και ο Γιώργος Σιμάτος.

Το πρώτο album…

To album “In The Right Place” περιλαμβάνει 9 κομμάτια, όλα συνθέσεις του Γιώργου και της Jo. Η ηχητική ποικιλομορφία συνολικά του άλμπουμ, αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα των MonogramX.

Το τραγούδι…

Το “Black Hole” είναι στην βάση του μια μπαλάντα, που οι στίχοι της βουτούν στο συναίσθημα της λύπης και την παράξενη ομορφιά που κρύβει μέσα της. Το γλυκό, ανέμελο και σχεδόν εξωτικό μουσικό περιβάλλον, φαινομενικά αντίθετο με την θλιμμένη διάθεση του στίχου, πλέκουν εντέλει μαζί, μία γλυκόπικρη εικόνα που αποτελεί και το κυρίαρχο συστατικό του ίδιου του τραγουδιού.

I think there’s a black

hole in my heart

So wide the air is blowing through

And every day the emptiness is growing

I think there’s a black

hole in my heart

It’s feeding on my stupid emotions

And I can tell I’m running out of joy, oh

My head is kinda dark, I know that

I guess you know the reason why

Everything nice comes at a price

I feel there’s a black hole in my heart

But after all, it ain’t such a bad thing

It’s got a bittersweet intoxication

I’m not giving up, I’m just giving in

Cause I’m fucking sick of trying to smile

Why should I always hide away my sadness?

My head is kinda dark, I know that

And you can see it in my eyes

Everything nice, it comes at a price

My head is kinda dark, yeah, I know,

but if only you could see the view

I can see the stars shining through

It never felt so good to be blue

Η Ιωσηφίνα (Jo), απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών, ασχολείται με το τραγούδι και την τραγουδοποιία από 15 ετών.

Έχει πραγματοποιήσει συμμετοχές σε εκθέσεις και δρώμενα με αντικείμενο την τέχνη της Performance, όπως η Biennale Σύγχρονης Τέχνης, και με ζωγραφικά έργα σε γκαλερί και χώρους τέχνης στην Αθήνα αλλά και το Λονδίνο.

Επίσης έχει επιμεληθεί το εξώφυλλο του πρώτου album των MonogramX με τίτλο “In The Right Place”. Σημαντικότερες επιρροές της στο χώρο της μουσικής μεταξύ άλλων οι Joni Mitchell, Alanis Morissette, Amy Winehouse, Imelda May και Norah Jones.

Αγαπημένοι της ποιητές, μεταξύ άλλων, οι Rumi, Rupi Kaur, Ναζίμ Χικμέτ και Οδυσσέας Ελύτης.

Ο Γιώργος Σιμάτος είναι μουσικός, δισκογραφικός παραγωγός και ηχολήπτης . Έχει σπουδάσει Ηχοληψία και Μουσική Παραγωγή στο ICMP London και Μουσική Θεωρία στο Ελληνικό Ωδείο.

Ως μουσικός, ηχολήπτης και παραγωγός, έχει συνεργαστεί με ορισμένα από τα πιο γνωστά ονόματα της Ελληνικής μουσικής σκηνής (Λουκιανός Κηλαηδόνης, ‘Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Γιώργος Μαρίνος, Νίκος Πορτοκάλογλου, Γιώργος Δημητριάδης, Γιώργος Ρωμανός, Γιάννης Σπανός, Γιάννης Γλέζος, Μαρίζα Κωχ κ.ά.).

Οι αρχικές μουσικές του επιρροές ξεκινούν από τα blues, την soul, την jazz και το rock’n roll έως τα ορχηστρικά soundtracks των δεκαετιών του ’50-’70 αλλά και την ηλεκτρονική μουσική. Καλλιτέχνες όπως οι John Lee Hooker, John Coltrane, Stevie Wonder, Phil Spector, Ry Cooder, Burt Bacharach, Nino Rota, John Barry, υπήρξαν καθοριστικοί στο ξεκίνημα της μουσικής του πορείας. Έκτοτε, παρακολουθεί, συγκινείται και ως ένα βαθμό επηρεάζεται από πολλούς καλλιτέχνες διάφορων μουσικών ρευμάτων.