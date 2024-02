Μετά από τρία χρόνια η τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Joanne Marnezi επιστρέφει δυναμικά αυτή τη φορά με την κυκλοφορία ενός album με τέσσερα νέα τραγούδια, τόσο διαφορετικά μεταξύ τους όσο και δεμένα αρμονικά με την παραγωγή- ενορχήστρωση του Δανιήλ Φωκά και την συμμετοχή του Dj Sok P, με τον οποίο η τραγουδοποιός έχει ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν.

Τίτλος του album «Into the swamp» από την ομώνυμη ροκ εναλλακτική μπαλάντα που στόχο έχει να προκαλέσει στον ακροατή μία βουτιά μέσα στον συναισθηματικό του κόσμο.

Περιλαμβάνει επίσης τα τραγούδια «In you arms» ένα ρυθμικό pop κομμάτι με ξεσηκωτικά μπάσα και goth riff, τα οποία συνδυάζει με μία γλυκιά βελούδινη ερμηνεία και ερωτικό στίχο. Στη συνέχεια μας παρουσιάζει το «Couldn’t forget it» ένα pop τραγούδι με ιδιαίτερο στίχο που αναφέρεται στις σύγχρονες σχέσεις και στην δυσκολία αυτών σε συνθήκες κατάθλιψης και μη αμφίδρομων συναισθημάτων υπό ένα αισιόδοξο πρίσμα του στίχου «I’m losing here, but love is wining». Τέλος, το ρυθμικό «Peace, love & truth» που υμνεί όσους μάχονται για την αγάπη με όλες τις δυσκολίες που περιλαμβάνει αυτή η μάχη.

Το album κυκλοφορεί σε όλες τις πλατφόρμες και στο προσωπικό κανάλι της Joanne στο youtube, και στόχος είναι να αγαπηθεί από το κοινό ως η πιο μεστή και ώριμη δουλειά της τραγουδοποιού καθώς και να αγκαλιάσει όλο και περισσότερο κόσμο. Το mastering έγινε από τον Δανιήλ Φωκά, ο οποίος αποτελεί μία νέα αλλά πολλά υποσχόμενη συνεργασία της τραγουδοποιού, καθώς το κοινό μπορεί να αναμένει και άλλα στο μέλλον.