To νέο album του Johnny Labelle “May Your Dreams Come True” κυκλοφορεί ταυτόχρονα με το video clip του κομματιού “Player Queen“.

Στο “Player Queen” το ομώνυμο ποίημα του W.B Yeats μεταμορφώνεται σε ένα σουρεαλιστικό, στοιχειωμένο οπτικοακουστικό θέαμα, που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου από εικόνες που προέκυψαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Η πλοκή πραγματεύεται τη μυστηριώδη εξαφάνιση του Jon Barbello, ενός φανταστικού κωμικού και performer της δεκαετίας του 1920. Οι θεατές παρακολουθούν το ταξίδι της ζωής του Barbello, από την παιδική του ηλικία στην ύπαιθρο μέχρι τις εμπειρίες του στα χαρακώματα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και τελικά την ταχεία άνοδο του μουσικού του άστρου, φτάνοντας στο αποκορύφωμά της καριέρας του, με τη μυστηριώδη εξαφάνισή του κατά την τελευταία του συναυλία.

Αντλώντας έμπνευση από τις creepypasta ιστορίες των διαδικτυακών φόρουμ, η ατμόσφαιρα του βίντεο είναι διακριτικά απόκοσμη και στοιχειωμένη, προκαλώντας μια αίσθηση ανατριχίλας που παραμένει ακόμα και μετά τον απόηχο των τελευταίων νοτών του τραγουδιού.

Το May Your Dreams Come True κυκλοφορεί σε LP και Digital Album από την Inner Ear και από σήμερα είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Ένα εσωστρεφές ταξίδι, που εμβαθύνει στα θέματα της απομόνωσης, της αβεβαιότητας και του χάσματος ανάμεσα στις προσδοκίες και την πραγματικότητα. Τα κομμάτια, γραμμένα σε μια ταραχώδη περίοδο, αντικατοπτρίζουν το άγχος και την αβεβαιότητα για το μέλλον, συναισθήματα, που έχουν καταστεί υπερβολικά γνώριμα τα τελευταία χρόνια, αλλά παράλληλα λειτουργούν και ως φάρος ελπίδας, μια υπενθύμιση ότι ακόμα και στις πιο σκοτεινές εποχές υπάρχει πάντα η ελπίδα για ένα πιο φωτεινό μέλλον.

Την παραγωγή του δίσκου συνυπογράφει ένας παλιός φίλος και συνεργάτης του Labelle, ο πολυτάλαντος μουσικός, παραγωγός και illustrator Fred Afraid. Η ηχογράφηση του album ολοκληρώθηκε με την βοήθεια του Ηλία Λιβιεράτου (Dury Dava, Wild Terrier Orchestra) στα τύμπανα και της Καλλιόπης Μητροπούλου (Oia Band, Pan Pan, Echo Tides) στο βιολί και στα έγχορδα, στο στούντιο Electric Highway από τον Γιάννη Βούλγαρη.