Δύο δυνατά ονόματα της underground electro-pop σκηνής της Αθήνας, ο Johnny Labelle και η Vassilina συναντούν την Δανή electro-pop artist, In Atlas στο Ρομάντσο.

Μια μαγική, ατμοσφαιρική electro-pop βραδιά, με τρεις εξαιρετικούς καλλιτέχνες, που συμμερίζονται έναν κοινό κόσμο: την δημιουργία σκοτεινών και μελαγχολικών ηχοτοπίων, ατμοσφαιρικών και ηλεκτρισμένων visuals και τις post-punk/dark electro-pop αναφορές.

Johnny Labelle

Ο σκοτεινός, εσωστρεφής και ρομαντικός μουσικός κόσμος του Johnny Labelle, που έχει περιγραφεί ως «παρανοϊκός Frank Sinatra» και «σαν να βγήκε από το Twin Peaks’ Roadhouse Club”, αντλεί επιρροές από μια ποικιλία μουσικών στυλ: από dream και ambient pop μέχρι post-punk και love ballads της δεκαετίας του ’50.

Ο Αθηναίος Τραγουδιστής-Τραγουδοποιός και παραγωγός κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του άλμπουμ “Cold Fruit” ανεξάρτητα το 2019 σε συμπαραγωγή με τον σκηνοθέτη και παραγωγό ταινιών Aaron Khandros, το οποίο περιλάμβανε συνεργασίες με καλλιτέχνες απο διάφορα καλλιτεχνικά πεδία: την μουσικό και τραγουδοποιό Magic Island, την βραβεβμένη με Pulitzer και ιδρυτικό μέλος της ποιητικής ομάδας Language Poets Rae Armantrout, καθώς και με κινηματογραφιστές όπως η Martha Colburn, ο Zachary Epcar και η Karissa Hahn.

Το 2020, μόλις ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του πρώτου του LP, κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ του “XVIII” στην Inner Ear και σε συνεργασία με τον παραγωγό Βασίλη Ντοκάκη, ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος No Clear Mind.

Έχει εμφανιστεί ζωντανά τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ όπως το ESNS και έχει μοιραστεί τη σκηνή με καλλιτέχνες όπως οι: Sean Nicholas Savage, Mega Bog, Jaakko Eino Kalevi και Discovery Zone.

Το νέο του άλμπουμ «May Your Dreams Come True» κυκλοφόρησε το 2023 από την Inner Ear.

Vassilina

Με βάση μεταξύ Λονδίνου και Αθήνας, η Vassilina συνθέτει έργα που ισορροπούν μεταξύ της ποπ και της dark electronic σκηνής. Με χαρακτηριστικά έντονη σκηνική παρουσία και πολυφωνικά φωνητικά, παρουσιάζει ένα ζωντανό punk μελαγχολικό τοπίο. Η Vassilina περιπλανάται ανάμεσα στο χάος και στην dance ηλεκτρονική μουσική. Τον Μάιο του 2021, κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της,”Fragments”, από την Inner Ear Records.

Η Vassilina, έχει εμφανιστεί σε σημαντικά venues σε Μεγάλη Βρετανία και Ελλάδα (Waiting Room, Albany Theatre, Shacklewell Arms κ.α) και έχει μοιραστεί την σκηνή, με διεθνείς και εγχώριους καλλιτέχνες όπως: Kadebostany, Tempers, Pan Pan, Die Arkitekt κ.ά. Ήταν υποψήφια στα HEMI Awards το 2023.

Έχει συνεργαστεί με εγχώριους καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής σκηνής όπως οι Die Arkitekt, Capette, Ntentenis και Metaman, καθώς και με διεθνείς καλλιτέχνες όπως οι Kadebostany, με τους οποίους κυκλοφόρησε τρία τραγούδια που συμπεριλαμβάνονται στον νέο τους δίσκο “Play Τhis at Μy Funeral”. Από τον Ιούνιο του 2023, βρίσκεται σε περιοδεία με τους Kadebostany και έχει εμφανιστεί σε σημαντικά φεστιβάλ και venues σε όλη την Ευρώπη.

In Atlas

Η In Atlas, γεννημένη στην Κοπεγχάγη, δημιουργεί συναισθηματικά φορτισμένη synth-pop μουσική, με ένα είδος dark-disco ατμόσφαιρας και εμπνευσμένη από την βαθιά αγάπη της για την punk και τα παράγωγά της. Mια εκρηκτική performer, που οι live εμφανίσεις της, συχνά προσαρμοσμένες για την περίσταση, είναι το δυνατό σημείο της.

Επίσης, μαζί με την Venus Volcanism έχουν το post punk project V.V.I.A. με έδρα την Αθήνα.

Η In Atlas έχει κυκλοφορήσει μουσική μέσω των εταιρειών Women of V.V.I.A., ØEN REC, Meta Moto, Phormix, Vinylograph και Janushoved.

Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2023

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00

Ρομάντσο

Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα

Εισιτήρια:

Προπώληση: 10 ευρώ

Στην είσοδο: 12 ευρώ

Προπώληση: more.com