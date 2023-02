Μετά από τις συναυλίες στη Γαλλία, Γερμανία και Αμερική, η Μαρία Κοτρότσου θα δώσει μία μοναδική συναυλία στην Αθήνα, στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο όπου θα ερμηνεύσει τα κομμάτια της σε ηλεκτρονικούς ρυθμούς και μελωδίες, μαγεύοντας το κοινό τόσο με την εξαιρετική της δεξιοτεχνία στα πλήκτρα όσο και με τις εμπνευσμένες συνθέσεις της στη neo-wave classic έως dancefloor μουσική της.

Σε όλη τη διάρκεια της συναυλίας της, θα την πλαισιώνει η παιδική χορωδία της Λεοντείου Σχολής υπό τη διεύθυνση της Νικόλ Πρίντεζη, που θα την συνοδεύσουν σε κάποιες από τις ηλεκτρονικές της συνθέσεις.

Η Μαρία Κοτρότσου ζει κι εργάζεται στο Παρίσι. Γράφει ορχηστρική, νεοκλασική, ηλεκτρονική, New Age μουσική, μουσική κινηματογράφου κι έχει συνεργαστεί με γνωστούς τραγουδιστές που έχουν ερμηνεύσει τη μουσική της.

Γοητευμένη με την μουσική, από πολύ μικρή, αποφασίζει να πάρει μαθήματα πιάνου σε ηλικία 6 ετών. Τέσσερα χρόνια μετά, συμμετέχει στον διαγωνισμό πιάνου της Βασιλικής Ακαδημίας του Λονδίνου, όπου και κερδίζει το πρώτο βραβείο με διάκριση. Το 2005 παίρνει το πτυχίο του πιάνου με άριστα παμψηφεί από το Εθνικό Ωδείο της Αθήνας και στην συνέχεια ολοκληρώνει τις σπουδές της στο νομικό τμήμα της Νομικής, όπου και παίρνει το πτυχίο της.

Φεύγει για το Παρίσι και συνεχίζει ανώτατες σπουδές στην κλασική μουσική στην École Normale de Musique του Παρισιού, ενώ παράλληλα σπουδάζει και μουσική σύνθεση. Παρακολούθησε Masterclass των Hans Zimmer, Danny Elfman, Ibrahim Maalouf (σύνθεση μουσικής κινηματογράφου), του Timbaland (production and beatmaking), του Usher (the art of performance), του Armin Van Buuren (dance music) και του Deadmau5 (electronic music production).

Στις συναυλίες της παρουσιάζει τις συνθέσεις της είτε ερμηνεύοντάς τες στα πλήκτρα χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές μελωδίες και ρυθμούς, από downtempo έως dancefloor μουσική είτε ερμηνεύοντάς τες στο πιάνο σε νεοκλασική εκδοχή.

Σε όλες τις μέχρι τώρα συναυλίες της, οι αίθουσες είναι sold out με κοινό κάθε ηλικίας, λόγω της πολύπλευρης μουσικής της, κοινό που μένει γοητευμένο από την καταπληκτική δεξιοτεχνία και την συγκίνηση που προκαλεί η μουσικότητα των έργων της.

Έχει γράψει μουσική για τον κινηματογράφο στην Γαλλία, την Κίνα, καθώς και για παραστάσεις στην Αμερική.

Τρία από τα μουσικά της κομμάτια : “Pensées”, “Nostalgia” και “Don’t Stop Dreaming” μπήκαν στην Neoclassical Collection 2018, 2020 και 2021, ανάμεσα στους Philipp Glass, Ludovico Einaudi, Phil Collins, κά. καθώς και το “Nous Deux” μπήκε στο Instrumental Classic Collection 2018.

Το 2020, ήταν υποψήφια για την καλύτερη μουσική επένδυση και sound design της σειράς “Seltsam” (κύκλος 2) στο φεστιβάλ Die Seriale στην Γερμανία.

To 2017, υπήρξε μέλος της πενταμελούς κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ κινηματογράφου στο Παρίσι.

Έχει δώσει συνεντεύξεις σε τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, εφημερίδες και περιοδικά σε Γαλλία, Αμερική κι Ελλάδα καθώς και στο CNN, το οποίο της έκανε αποκλειστικό αφιέρωμα.

Έχει δεχτεί συγχαρητήρια από τον Charles Aznavour, την Νάνα Μούσχουρη (η οποία έγραψε κάποια λόγια στο άλμπουμ « Silence » της Μαρίας), τον Jack Lang, τον Robert Hossein, κ.ά.

Κυριακή 19 Φεβρουαρίου

Ώρα έναρξης: 20:00

Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη

Τηλέφωνο: 21 0931 5600

Eισιτήρια: 15 ευρώ

Προπώληση: viva.gr