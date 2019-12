Μια ακόμη σπουδαία ερμηνεύτρια δεν είναι πια κοντά μας. Η Marie Fredriksson, η φωνή των Roxette, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών, μαχόμενη εδώ και πολλά χρόνια με τον καρκίνο, καθώς είχε διαγνωστεί με όγκο στο κεφάλι, από το 2002.

«Με μεγάλη μας λύπη πρέπει να ανακοινώσουμε ότι ένας από τους σπουδαιότερους και πιο αγαπητούς καλλιτέχνες έφυγε. Η Marie Fredriksson πέθανε το πρωί της Δευτέρας 9 Δεκεμβρίου από μία προηγούμενη αρρώστια της» ήταν η λιτή ανακοίνωση της οικογένειάς της, για το θλιβερό γεγονός που έγινε γνωστό πριν λίγη ώρα.

Οι Roxette είναι σουηδικό ποπ-ροκ δίδυμο το οποίο δημιουργήθηκε το 1986. Αποτελείται από τον Περ Γκέσλε (Per Gessle) και τη Μάρι Φρέντρικσον (Marie Fredriksson). Οι Roxette έχουν πουλήσει πάνω από 75 εκατομμύρια δίσκους διεθνώς και έκαναν τέσσερα νούμερο ένα σινγκλ στο “Billboard” των Η.Π.Α: «The Look», «Listen to your Heart», «It must have been Love», «Joyride».

Οι Roxette έκαναν τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους την περίοδο 1989-1992 και μαζί με αυτό συνδύασαν την παγκόσμια περιοδεία τους η οποία ονομάστηκε “Join the Joyride” το 1991-1992. Υλοποίησαν ακόμα μία παγκόσμια τουρνέ το 1994-1995 με το όνομα “Crash!Boom!Bang!World Tour”. Όταν το γκρουπ σταμάτησε τις ζωντανές εμφανίσεις για μερικά χρόνια το 2001 έκαναν μία πανευρωπαϊκή περιοδεία με 26 συναυλίες με το όνομα “Room Service Tour”. Συνολικά, είναι το δεύτερο πιο επιτυχημένο σουηδικό μουσικό καλλιτεχνικό σχήμα μετά τους ABBA. (wikipedia)

Η σπουδαιότερη ίσως επιτυχία τους και ένα από τα πιο αγαμημένα τραγούδια τους στη χώρα μας, ήταν αναμφισβήτητα το θρυλικό “It must have been love”.

But -δυστυχώς- it’s over now…

Τεράστιες επιτυχίες τους ήταν φυσικά και τα «Listen to your Heart», «The Look», «Joyride», όλα με τη φωνή της Marie…

Η Marie Fredriksson ήταν παντρεμένη και είχε δύο παιδιά…