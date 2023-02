Με τον πιο φωτεινό τρόπο ξεκινά ο Μάρτιος στη μουσική σκηνή Σφίγγα, φιλοξενώντας την Τετάρτη 1 Μαρτίου τον μοναδικό Μαυρίκιο Μαυρικίου, σε ένα πρόγραμμα με προσεκτικά επιλεγμένα τραγούδια από το ελληνικό και διεθνές ρεπερτόριο.

Μεγάλα τραγούδια σπουδαίων δημιουργών που αγαπήσαμε με τις φωνές των σημαντικότερων ερμηνευτών, συνθέτουν μια βραδιά που το κοινό δεν μπορεί παρά να τα σιγοτραγουδήσει καθώς έχουν γραφτεί στο DNA μας.

Μια βραδιά με τραγούδια-διαμάντια και ξεχωριστούς καλεσμένους: την σπουδαία τραγουδίστρια Μπέσσυ Αργυράκη, την μεγάλη φωνή Μελίνα Μακρή αλλά και την αγαπημένη του Ιλάειρα Ζήση – Μαυρικίου που μαζί εντυπωσίασαν φτάνοντας μέχρι τον τελικό του Just the 2 of us!

Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στο ξεκίνημα της Άνοιξης!

Συνοδεύει πολυμελής ορχήστρα με μαέστρο τον κορυφαίο Γιώργο Παγιάτη.

Τετάρτη 1 Μαρτίου

Ώρα έναρξης: 20.00

Μουσική σκηνή Σφίγγα

Ακαδημίας και Ζωοδόχου Πηγής (είσοδος στον πεζόδρομο Κιάφας 13)

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6987844845, 2114096149

Eίσοδος: 10 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων: Viva.gr