Λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του νέου του album, «Ας τους Σκοτώσουμε Όλους και Μετανιώνουμε Ύστερα», o Μazoha παρουσιάζει το video clip για το κομμάτι “Αρρενωτίποτα” σε σκηνοθεσία Danny&Loco

Cast:

Professor: Simeon Tsakiris

Secretary: Vicky Kyriakoulakou

Patient: Nikolas Galgadas

Battered Guy: Giorgos Rotsos

Doctor: Vasilis Karageorgiou

Nurse: Danae Goutkidou

2nd Doctor: Dimitris Kapetanios

Produced by Nicholas Alavanos

Directed by Danny&Loco

Director of Photography: Evan Maragkoudakis

Written by Giannis Gripeos and Nikolas Kouloglou

Creative Director: Christos Koutsoukos

Production Designer: Vangelis Kyrozis

Φιλάω σταυρό

Άλλο δεν μπορώ

Φονιάς καιρός

Αρρενωτίποτα

Πως να στο πω

Το σ’ αγαπώ

Βλέπεις εδώ είναι

Όλα ή τίποτα

Στις γειτονιές, στα γήπεδα

Έξω στα μπαρς αρρενωτίποτα

Στην τηλεόραση στα σόσιαλ

Ελληνική Αρρενωτίποτα

Κι όλα είναι ύποπτα

Αρρενωτίποτα

Κι όλα είναι ύποπτα

Μεσαιωνικός υπαρξισμός

Λεβεντογιός κάνει τ’ανείπωτα

Ας τους σκοτώσουμε όλους

και μετανιώνουμε ύστερα

Φιλάω σταυρό

Πάντα έτσι ήμουν εγώ

Ούτε απο κει ούτε απο δω

Αρρενωτίποτα

Δεν είναι αρκετό να ζω εδώ

Ψόφο κακό στην αρρενωτίποτα

Κι όλα είναι ύποπτα

Αρρενωτίποτα

Κι όλα είναι ύποπτα

Για κάθε παιδί που δεν μπορεί να εκφραστεί

Για κάθε ένα που’χει κακοποιηθεί

Έρχεται η στιγμή της συντριβής

Της κοινωνίας αυτής της τοξικής

Ενοχοποιώ και κατηγορώ

Ούτε ένα λεπτό αρρενωτίποτα

Μίσος κι οργή τόσο δυνατά

Θα πνίξουν την αρρενωτίποτα

Κι όλα είναι ύποπτα

Αρρενωτίποτα

Κι όλα είναι ύποπτα

Αρρενωτίποτα