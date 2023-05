Oι Melisses με περισσότερα από 1500 live στο ενεργητικό τους αποδεικνύουν ότι το δυνατό τους χαρακτηριστικό παραμένει η επαφή τους με τον κόσμο. Το αγαπημένο συγκρότημα θα πραγματοποιήσει μεγάλες συναυλίες στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις επιτυχίες του, όπως τo «Crayon», το «Αν», το «Ένα», «Το Κύμα», το «Έλεγες», το «Γιατί», το «Όλα Μοιάζουν Καλοκαίρι», το «Δεν Έχω Ιδέα», το «Είμαι Αλλού», το «Κρυφτό», το «Ένα Λεπτό» και το «Βικτώρια», αλλά και μοναδικές διασκευές που όλοι έχουμε αγαπήσει.

Από τις μοναδικές αυτές βραδιές δεν θα λείπει η νέα μεγάλη επιτυχία «30 – 40 (Oh Yes I Do)», που κυκλοφορεί από την Panik Records. Το «30 – 40 (Oh Yes I Do)» είναι ένα καλοκαιρινό anthem με ξεσηκωτικό ρυθμό, disco επιρροές και την αστείρευτη ενέργειά του αγαπημένου συγκροτήματος, ενώ συνοδεύεται από ένα ευρηματικό video που γεφυρώνει το χθες με το σήμερα και «σαρώνει» στο YouTube.

Οι Melisses αγαπάνε τη μουσική και ξέρουν να γράφουν τραγούδια που αγαπιούνται και τραγουδιούνται από όλο τον κόσμο. Με 20 τραγούδια στο top10 του Airplay Chart, 8 από τα οποία στο nο1 για περισσότερες από 100 εβδομάδες, με περισσότερα από 100.000.000 streams στο Spotify και 500.000.000 views στο YouTube, το συγκρότημα αποδεικνύει, τόσο τη δυναμική του, όσο και την αγάπη του κόσμου. Στα χρόνια που δραστηριοποιούνται έχουν συνεργαστεί δισκογραφικά και επί σκηνής με περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από όλα τα είδη μουσικής.

Mαζί τους η μοναδική Αναστασία, το viral φαινόμενο της ελληνικής δισκογραφίας. H Aναστασία μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να κερδίσει την αγάπη του κόσμου με τις σαρωτικές επιτυχίες της «Αμαρτίες», «Λίγο Λίγο», «Μυστικό» και «Μη Μιλάς», μετρώντας δεκάδες εκατομμύρια streams και views. Μάλιστα, οι «Αμαρτίες» ανακηρύχθηκαν ως το nο1 τραγούδι στα ελληνικά ραδιόφωνα για το 2022 σύμφωνα με την IFPI, ενώ κάθε της live εμφάνιση σε Ελλάδα και εξωτερικό γίνεται sold out.

Οι σταθμοί της περιοδείας:

Αθήνα, Τετάρτη 21 Ιουνίου – Θέατρο Πέτρας

Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 28 Ιουνίου – Θέατρο Γης

Αρχαία Ολυμπία, Δευτέρα 7 Αυγούστου – Θέατρο Αρχαίας Ολυμπίας (Φλόκα)

Χανιά, Τετάρτη 9 Αυγούστου – Εθνικό Στάδιο Χανίων

Χαλκιδική, Τετάρτη 16 Αυγούστου – Αμφιθέατρο Σίβηρης

Τρίκαλα, Πέμπτη 31 Αυγούστου – Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων

Ιωάννινα, Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου – Θέατρο ΕΗΜ – Φρόντζου