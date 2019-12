Η στενή συνεργασία της Χρυσούλας Κεχαγιόγλου με τον σπουδαίο Ιρλανδό τραγουδοποιό Andy Irvine, επισφραγίζεται με τη συμμετοχή της ερμηνεύτριας στο τρίτο album του πολυπολιτισμικού σχήματός του Mozaik, με τίτλο «The long and the short of it”.

Ο Andy Irvine, o οποίος τιμήθηκε πέρσι στα Folk Music Awards για τη συνολική του προσφορά στην παραδοσιακή μουσική, υλοποίησε το 2002 το μεγάλο του όνειρο, να δημιουργήσει ένα συγκρότημα με μέλη του κορυφαίους μουσικούς από όλο τον κόσμο, το “Mozaik”.

Τα μέλη της ξεχωριστής αυτής μπάντας είναι σημαντικές μουσικές προσωπικότητες διεθνούς φήμης, όπως και ο ίδιος ο Irvine. Ο έτερος Ιρλανδός της μπάντας, Dónal Lunny, είναι από τους πρωτοπόρους της αναγέννησης της Ιρλανδικής παραδοσιακής μουσικής εδώ και 50 χρόνια. Το 2017 τιμήθηκε στα Folk Music Awards για τη συνολική του προσφορά σαν μουσικός, αλλά και σαν παραγωγός στην Ιρλανδική μουσική σκηνή.

Ο υποψήφιος για το βραβείο Grammy Αμερικανός Bruce Molsky, με εξαιρετικές συνεργασίες με μουσικούς όπως ο Mark Knopfler. οι Anonymous 4 κ. ά.

Ο Βούλγαρος Nikola Parov, χρόνια μέλος της ορχήστρας του διάσημου χορευτικού συγκροτήματος Riverdance και συνεργάτης καλλιτεχνών όπως η Márta Sebestyén και η Ágnes Herczku και ο Rens van der Zalm από την Ολλανδία.

Ανάμεσα στους σπουδαίους αυτούς καλλιτέχνες βρέθηκε η εξαιρετική ερμηνεύτρια Χρυσούλα Κεχαγιόγλου, η οποία προσκλήθηκε να συμμετάσχει με τρία τραγούδια στο καινούριο album του συγκροτήματος, φέρνοντας ελληνικό άρωμα στο project, τραγουδώντας στα ελληνικά, με την ιδιαίτερη και ζεστή ερμηνεία της.

Τα τραγούδια είναι το «Σαν Αεράκι» σε ποίηση του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη και μουσική του Μανώλη Πάππου, το παραδοσιακό Θρακιώτικο τραγούδι «Τι Καλά το Λέει τ’ Αηδόνι» σε ελεύθερη διασκευή με αγγλικό στίχο και το παραδοσιακό τραγούδι της Πελοποννήσου «Νεραντζούλα Φουντωμένη», ειπωμένο χωρίς όργανα, μετά από απαίτηση των μελών του σχήματος να αποτυπωθεί με αυτόν τον τρόπο.

Η σχέση του Andy Irvine με την Ελλάδα είναι πολύ ξεχωριστή, καθώς μαζί με το Donal Lunny είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για την επικράτηση του “Ιρλανδικού Μπουζουκιού” (Irish Bouzouki – όργανο βασισμένο στο τετράχορδο μπουζούκι) στη διεθνή κέλτικη μουσική παράδοση, ενώ πρόσφατα ήταν προσκεκλημένος στο Κέλτικο Φεστιβάλ Αθηνών.

Η Χρυσούλα Κεχαγιόγλου έχει μια μακρά παρουσία στην ελληνική μουσική σκηνή γεμάτη σημαντικές συνεργασίες. όπως ο Μανώλης Μητσιάς, ο Νίκος Τατασόπουλος, ο Μανώλης Πάππος, ο Δημήτρης Μυστακίδης, ο Νίκος Κυπουργός, ο Νίκος Ξυδάκης κ.ά

Μέσα από τα συνεχή κι επιτυχημένα ταξίδια της σε φεστιβάλ του εξωτερικού, η Χρυσούλα Κεχαγιόγλου είχε την ευκαιρία να γνωριστεί και να συμπράξει με σπουδαίους μουσικούς της folk σκηνής, προερχόμενους κυρίως από την Ιρλανδία και την Αυστραλία, όπως οι Muireann Nic Amhlaoibl, Gerry O’ Beirne, Donal O’ Conor, Neill Hannah, John Mc Sherry κ.ά. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχει μια συνεχή και επιτυχημένη παρουσία σε φεστιβάλ και συναυλίες σε όλον τον κόσμο, έχοντας σαν όχημα την ελληνική μουσική, αλλά και τραγούδια από την Κέλτικη παράδοση και την παράδοση της Μεσογείου.