Μετα την παρουσίαση των singles “Desert in your Eyes” κι “Anatolia“, ο Monsieur Minimal μας αποκαλύπτει και το τρίτο single, με τον τίτλο “My soul is back” μέσα από το επερχόμενο άλμπουμ του…

To “My soul is back” είναι ένας neo-soul POP ύμνος ενορχηστρωμένος με τα γνωστά κιθαριστικά riffs του Monsieur Minimal, up lifting funky beats και μια gospel ατμόσφαιρα.

Στιχουργικά το τραγούδι αναφέρεται στο όμορφο αλλά κι απαιτητικό ταξίδι της ζωής, μιλώντας για τους «μικρούς» θανάτους που συμβαίνουν στην πορεία αυτής και τις «μεγάλες» μάχες που καλούμαστε να δώσουμε έτσι ώστε να επανέλθουμε στις καθημερινές μας «αναστάσεις». Όλα αυτά μεταφέροντας τα από την προσωπική του εμπειρία μετά την απώλεια της αγαπημένης του μητέρας και την γέννηση του παιδιού του η οποία και τον βοήθησε στην “επιστροφή” του.

Το “My soul is back” συνοδεύεται από ένα αλληγορικό, σουρεαλιστικό βίντεο, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Συλβέστρου κι απεικονίζει μια ιδιαίτερη σκηνή κηδείας, με το τον εικονικό “θάνατο” και την “ανάσταση” του καλλιτέχνη.

Το τραγούδι είναι αφιερωμένο στην αγαπημένη του μητέρα, τον γιο του και σε όλους όσους δίνουν ή έχουν δώσει τη μάχη να επανέλθουν στην ζωή μετά από μια απώλεια.

To νέο άλμπουμ του Monsieur Minimal με τον τίτλο “Seven (From East to West)” θα κυκλοφορήσει στις 6 Ιουνίου 2024 από την Mo.Mi.Records, πρόκειται για το έβδομο προσωπικό άλμπουμ του κι έχει αναφορές από τους αγαπημένους ήχους της ανατολής ως αυτούς της δύσης σε ένα ιδιαίτερο μουσικό παζλ έτσι όπως μόνο ο Monsieur Minimal μπορεί να συνδυάσει μέσα από το μοναδικό POP φίλτρο του και την ιδιαίτερη αισθητική του.

Life is a journey, full of ups and downs

But I’ve learned to dance with the rhythm

The rhythm of life

I’m standing tall now

With my head held high

So i ‘ve got to do it and i have to make it anyway

My soul is back, my heart is whole

I’ll never give up again

I ll make it to the end,

Struggling to find my way