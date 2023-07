Η σειρά συναυλιών Music Escapades του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) συνεχίζει στα Πανοραμικά Σκαλιά με πρωτότυπες καλλιτεχνικές προτάσεις, δημιουργούς της νεότερης γενιάς και απροσδόκητες μουσικές συναντήσεις της εγχώριας εναλλακτικής σκηνής.

Στη δεύτερη συναυλία για φέτος, την Παρασκευή 7 Ιουλίου, δύο πολυσχιδείς καλλιτέχνιδες, η Nalyssa Green και η Melentini εμφανίζονται σε ένα double bill show όπου η pop μουσική και η electronica συναντούν τον ελληνικό στίχο.

Nalyssa Green

Η ερμηνεύτρια, τραγουδοποιός και θερεμινίστρια, η οποία ξεχώρισε με τη μειλίχια φωνή της και τον αιθέριο τρόπο με τον οποίο κινείται ανάμεσα σε πιάνο, κιθάρα, synthesizers και θέρεμιν, επιστρέφει στο ΚΠΙΣΝ. Η αυτοδίδακτη συνθέτις και τραγουδοποιός από την Αθήνα έχει κυκλοφορήσει τέσσερις προσωπικούς δίσκους, δύο αγγλόφωνους («Barock», «The Seed») και δύο ελληνόφωνους («Μπλουμ», «Ταξίδι Αστρικό»), ενώ βρίσκεται πίσω από το viral hit single “Κοκτέιλ” -ένα τραγούδι με πάνω από 1 εκατομμύριο views στο YouTube- που την σύστησε σε ένα ευρύτερο κοινό, αναδεικνύοντάς την ως μία από τις πιο σημαντικές εκπροσώπους της ελληνόφωνης dream pop μουσικής. Η Nalyssa Green συνθέτει πρωτότυπη μουσική για το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, ενώ συμμετέχει ενίοτε και σε παραστάσεις ως performer.

Στο ΚΠΙΣΝ θα εμφανιστεί με την μπάντα της, στην οποία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Δεσποινίς Τρίχρωμη, ο Logout και ο Kristof, τρεις νέοι μουσικοί που έχουν, επίσης, ξεχωρίσει στην ελληνική μουσική σκηνή.

Nalyssa Green | πιάνο, πλήκτρα, φωνή

Δεσποινίς Τρίχρωμη | πλήκτρα, φωνή

Logout | μπάσο, φωνή

Tsolimon | κιθάρα, μπουζούκι, πλήκτρα

Χρυσάνθη Τσουκαλά | τύμπανα, φωνή

Kristof | πλήκτρα, φωνή

Melentini

Πολυπράγμων και πολυσχιδής τραγουδοποιός και performer, η Melentini είναι τόσο ιδιαίτερη, όσο και το όνομά της. Απόφοιτος του Διεθνούς και του Εθνικού Ωδείου Αθήνας, άρχισε να ασχολείται με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία. Μαζί με τον Richard Κönig και τον Κώστα Αντωνίου αποτελούν ιδρυτικά μέλη της ανεξάρτητης κολεκτίβας ηλεκτρονικής μουσικής Sequence Theory Project. Έχει συνεργαστεί δισκογραφικά με καταξιωμένους καλλιτέχνες, ανάμεσα στους οποίους ο Βρετανός Steve Jansen των θρυλικών Japan, οι Blue Square, o Παύλος Παυλίδης, o Pan Pan, o Theodore κ.ά. Η ίδια συστήθηκε σε ένα ευρύτερο κοινό το 2013 μέσα από τον δίσκο “Explosions around, the desert inside”, ο οποίος έλαβε διθυραμβικές κριτικές και θερμή ανταπόκριση από το κοινό.

Η Melentini έχει κυκλοφορήσει, έως σήμερα, τρία προσωπικά άλμπουμ (Explosions Αrounds, the Desert Ιnside, Λεωφόρος Εφιαλτών, ZRSHA; fundus Uterus) και μια συλλογή με τραγούδια από τον μεταμοντέρνο ελληνικό κινηματογράφο (9 songs from post modern films). Έχει εμφανιστεί στο θέατρο, ενώ έχει συνθέσει πρωτότυπη μουσική για θεατρικές παραστάσεις και ταινίες, μεταξύ των οποίων τα βραβευμένα «Άφτερλωβ» του Στέργιου Πάσχου και “Dog” της Γιάννας Αμερικάνου.

Στις live εμφανίσεις της, τη συνοδεύει η Running Blue Orchestra, η οποία σήμερα αποτελείται από τους Βασίλη Ντοκάκη, Κώστα Αντωνίου και Χρήστο Βίγκο.

Παρασκευή 07/07

Ώρα έναρξης: 21.00

Πανοραμικά Σκαλιά Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

Όλες οι συναυλίες της σειράς Music Escapades πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).