Ο Jay Jay Johanson επιστρέφει στην Ελλάδα, με opening act την Ειρήνη Σκυλακάκη…

Ο Jay Jay Johanson επιστρέφει στην Ελλάδα, την Κυριακή 20 Οκτωβρίου, και στο αγαπημένο του Tiki Bar, για ένα ακόμη συναρπαστικό live, γεμάτο εικόνες από Στοκχόλμη, ατμοσφαιρικές μουσικές, πειραματισμούς, μελαγχολικές μελωδίες και πολλές δόσεις … Kings Cross, νέους ήχους δηλαδή από το πρόσφατο άλμπουμ του, που περιλαμβάνει

και το εκπληκτικό “Heard Somebody Whistle”.

Jay Jay Johanson… Μια φιγούρα απόκοσμα εξωτική, που συγκινεί με την ιδιαίτερη και μελαγχολική φωνή του. ‘Ένας «εσωστρεφής» καλλιτέχνης με πολλά πρόσωπα.

Ένας Σουηδός με γαλλική… καταγωγή. Το 2000 έγραψε τη μουσική στο «La Confusion des Genres», ένα φιλμ του Γάλλου σκηνοθέτη Ilan Duran Cohen, ενώ την αμέσως επόμενη χρονιά έστηνε την «Cosmodrome», μία έκθεση με έργα του για ήχο και εικόνα, στην πόλη της Dijon.

Ένας αμιγώς «Παριζιάνος» στην αισθητική του. Με συνεχείς αλλαγές στην εμφάνιση και ατελείωτους πειραματισμούς στη μουσική, καταφέρνει έως τώρα να συνδυάζει, με μοναδικό τρόπο, την trip hop, τη disco και την electroclash.

Αυτή τη φορά όμως, και ειδικά στο Tiki, ο Jay Jay θα βρίσκεται κοντά μας περισσότερο από κάθε προηγούμενο live του στη χώρα μας. Δίπλα και ανάμεσα στο κοινό, για κουβέντα και… μουσική αποπλάνηση, αντίστοιχη εκείνης που υπόσχεται ο τίτλος του αριστουργηματικού του περσινού άλμπουμ. Το Spellbound είναι η απόδειξη ότι το μείγμα της μουσικής του παραμένει το ίδιο μεθυστικό. Σε συνεπαίρνει. Επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά ότι αυτός ο Σουηδός τροβαδούρος συνδυάζει γοητευτικά στοιχεία που τον καθιστούν ξεχωριστό.

opening act: Irene Skylalaki acoustic set

20 ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Σουηδός καλλιτέχνης έκανε την είσοδο του στην trip hop σκηνή, με το πρώτο του άλμπουμ Whiskey, μέσα από το οποίο συστήθηκε στο κοινό, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές. Η φήμη του εξαπλώθηκε και σύντομα όλοι στην Ευρώπη, στη Βόρεια και Νότια Αμερική, ήθελαν να γνωρίσουν αυτόν τον ιδιαίτερο καλλιτέχνη. H κυκλοφορία των albums Tattoo και Poison, σηματοδότησαν την επιστροφή του Jay Jay Johanson στα παγωμένα νερά της Σουηδίας, όπου συναντήθηκε με τον Chet Baker και τον Aphex Twin. Εκείνη την περίοδο, είχε ένα συγκρότημα κάτω από τις διαταγές του.

Μαζί έφτιαξαν τα νέα κομμάτια του με ακουστικά και ηλεκτρονικά όργανα.

Ο Johanson συνέχισε να γράφει οπουδήποτε, ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας περιοδείας, μακριά από τους αγαπημένους του. Ακολούθησε το Antenna. Ένα άλμπουμ με το οποίο επέστρεψε στην εποχή που έφτιαχνε μουσική με μηχανές. Συνεργάτες του ήταν οι Funkstorung, ειδικοί σε εναλλακτικούς ηλεκτρονικούς ρυθμούς, και ο Naid, πρώην συνεργάτης των A-ha. Επόμενο βήμα ήταν η κυκλοφορία του Rush, η τέλεια ισορροπία μεταξύ pop και αισθησιακής χορευτικής μουσικής. Το 2006 κυκλοφόρησε το Long Term Physical Effects Are Not Yet Known, το 2011 το Spellbound, το 2013 το Cockroach, τo 2015 το Opium, και φέτος απέδειξε ότι βρίσκεται στην καλύτερή του φάση, μουσικά,

με την κυκλοφορία του Kings Cross (από την Rockarolla Records!).

Κυριακή 20 Οκτωβρίου

Ώρα έναρξης: 21.00 – Τιμή εισιτηρίου: 12 ευρώ

Tiki Bar Athens

Φαλήρου 15, Μακρυγιάννη | Μετρό Στάση Ακρόπολη

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Δίκτυο VIVA & τηλεφωνικές κρατήσεις: 2109236908