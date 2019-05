Ο Leon of Athens και η Ειρήνη Σκυλακάκη, θα εμφανιστούν μαζί στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής!

Ο Leon of Athens και η Ειρήνη Σκυλακάκη ανοίγουν την αυλαία της καλοκαιρινής συναυλιακής περιόδου στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Δύο Έλληνες καλλιτέχνες με έδρα το Λονδίνο και διεθνείς συνεργασίες επιστρέφουν, την Παρασκευή 7 Ιουνίου, στην Αθήνα έχοντας στις αποσκευές τους αγαπημένες indie pop και new folk μελωδίες.

Μια βραδιά σε έναν υπέροχο κήπο, κάτω από τον αστικό καλοκαιρινό ουρανό όπου οι δύο δημοφιλείς καλλιτέχνες θα βρεθούν μαζί στη σκηνή παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη τη δισκογραφία τους αλλά και νέες συνθέσεις που θα ακουστούν για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό.

Παρασκευή 7 Ιουνίου

στις 21:00

Κήπος Μεγάρου Μουσικής

Πληροφορίες 210 72 82 333

Τιμές εισιτηρίων

10 € (προπώληση)

12 € (αγορά την ημέρα της συναυλίας)

είσοδος δωρεάν για παιδιά κάτω των 6 ετών

Ο Leon of Athens (Τιμολέων Βερέμης), έχει ήδη καταφέρει να αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές από τα διεθνή μέσα όπως ο Guardian, οι New York Times και το BBC, ενώ πρόσφατα κατέκτησε το πρώτο βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό τραγουδιού ‘Unsigned Only’ ανάμεσα σε 6000 υποψήφιους από 95 χώρες και πραγματοποίησε την τέταρτη περιοδεία του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κομμάτι ‘Better Love’ το οποίο έγραψε μαζί με την Κατερίνα Ντούσκα, βρέθηκε στην 1η θέση των ελληνικών chart και YouTube. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ (South by Southwest, Firefly, Okeechobee, Summerfest) δίπλα σε ονόματα όπως οι Arctic Monkeys, Killers, Arcade Fire, Kendrick Lamar και Eminem. Έχει συμπεριληφθεί στη λίστα ‘Ones to Watch’ της Live Nation, ενώ το βίντεο κλίπ για το ‘Xenos’ κατέκτησε την 3η θέση στα μουσικά βραβεία του Βερολίνου. Το τελευταίο του άλμπουμ με τίτλο ‘Xenos’ (2018), έρχεται σε συνέχεια του άλμπουμ “Global” και κυκλοφορεί σε παραγωγή του David Kosten (Bat for Lashes, Marina & the Diamonds) από την Μinos EMI/ Universal.

Η Ειρήνη Σκυλακάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1990 και σε ηλικία μόλις 22 χρονών κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ, Wrong Direction, μέσα από το οποίο το single “In the Light” κατάφερε να σκαρφαλώσει στην κορυφή των ελληνικών charts και των ραδιοφωνικών palylists βάζοντας την Ειρήνη από την αρχή της καριέρας της στο χάρτη με τους πιο πολλά υποσχόμενους νέους τραγουδοποιούς. Ακολούθησε το δεύτερο άλμπουμ Before Dawn (2014) και επιλεγμένες συναυλίες στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής, το ΚΠΙΣΝ, τον Ιανό, το Gazarte, το Release Athens Festival, το En Lefko Festival, τα Church Sessions του Pepper 96.6, ενώ μοιράστηκε τη σκηνή με καλλιτέχνες διεθνούς εμβέλειας όπως η Macy Gray, η Jessie Ware, οι Beirut, η Daughter και ο Cass McCombs. Το 2015, εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Λονδίνο και εκεί γνώρισε τον Danton Supple, παραγωγό των Coldplay, Soulsavers, Ian Brown, Morrissey, Patti Smith, The Doves, ο οποίος ανέλαβε την παραγωγή του τρίτου -και πιο ηλεκτρονικού- δίσκου της, Matterless, που ηχογραφήθηκε εξ’ ολοκλήρου στο Λονδίνο και έχει κυκλοφορήσει σε Ελλάδα, Αγγλία, Τουρκία και Κύπρο. Στο Λονδίνο η Ειρήνη έχει εμφανιστεί σε μερικά από τα πιο αγαπητά venues για νέους καλλιτέχνες, όπως είναι τα Old Blue Last, The Camden Assembly, Hoxton Square Bar & Kitchen και The Islington.