Ο Μάριος Φραγκούλης στο Ηρώδειο, με τη Big Band και τη Jazz ντίβα Tammy McCann!

Μετά τις εξαιρετικά επιτυχημένες, soldout εμφανίσεις του στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τίτλο «P.S. I LoveYou» ο Μάριος Φραγκούλης επιστρέφει για την καθιερωμένη μεγάλη του συναυλία στο Ηρώδειο, στο ίδιο φρέσκο κλίμα της Big Band αλλά με ανανεωμένο ρεπερτόριο και τη συμμετοχή της σπουδαίας Jazz ντίβας Tammy McCann!

Ο Μάριος Φραγκούλης παίζει σε ρυθμούς Jazz και Swing με τον έρωτα και το χρόνο σε μία καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη ρυθμό και μελωδία! Με το χαρακτηριστικό ήχο της Big Band, σε έντονους ρυθμούς, γεμάτους ευεξία, ο Μάριος και η Big Band ορχήστρα του έρχονται στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στις 31 Αυγούστου για να μας συνεπάρουν μέσα από μία πανδαισία διαχρονικών τραγουδιών κορυφαίων ερμηνευτών από το Frank Sinatra και την Ella Fitzgerald, μέχρι τους Dean Martin και NatKing Cole. Είναι επί της ουσίας η πρώτη φορά, μετά την εμφάνιση του Frank Sinatra στην Ελλάδα που παρουσιάζεται ζωντανά το «American Song Book”. “Strangers in the Night”, “Unforgettable”, “Mona Lisa”, “When I fall in love”, “Autumn leaves”, “Dream a little dream of me” αλλά και “I get a kick out of you”, “My baby just cares for me”, “Blue Skies”, “So in love” (τραγούδι που ερμήνευσε ο Μάριος μαζί με τη Lara Fabian στην ταινία Delovely) είναι μόνο λίγα από τα τραγούδια που θα ξεδιπλώσει ο Μάριος, μέσα από μία αστραφτερή παράσταση γεμάτη πάθος και θεατρική δεξιοτεχνία!

Μαζί του θα είναι, ως special guest, η μοναδική ερμηνεύτρια Tammy McCann, προερχόμενη από τα μεγαλύτερα Jazz φεστιβάλ με εξαιρετικές κριτικές. Έχουν πει για την McCann πως ξέρει σαν ερμηνεύτρια «πώς να φέρνει στο φως τις πιο κρυφές πτυχές ενός τραγουδιού και μέσα από την ερμηνεία της να στέλνει κύματα φωτός καθώς και την καθαρότητα του στίχου. Ακούει κανείς με ακρίβεια αυτό που ήθελε να περάσει ο συνθέτης ως μήνυμα στον ακροατή του ακόμα και στους πιο δύσβατους μουσικά δρόμους, σε πολύπλοκες φράσεις». Η βελούδινη φωνή της κρατάει πάντα την ένταση της ερμηνείας και της μουσικής που τραγουδάει, με πιο δυνατό παράδειγμα την ερμηνεία της στο τραγούδι της Nina Simone «Black Is The Color». Αυτή είναι η Tammy McCann, μια σπουδαία ερμηνεύτρια, την οποία έχει ως προστατευόμενή της η DeeDee Bridgewater, μια φωνή που πατάει στα χνάρια της Mahalia Jackson και της Nina Simone χαράζοντας τον δικό της δρόμο, και την οποία θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε στο πλάι του Μάριου Φραγκούλη, στη σκηνή του Ηρωδείου.

Μάριος Φραγκούλης & Big Band Orchestra “Blue Skies”. 31 Αυγούστου, μια μοναδική συναυλία, στο πιο ωραίο θέατρο της πόλης! Για όσους δεν πρόλαβαν να δουν τον Μάριο Φραγκούλη το χειμώνα στο Μέγαρο στις παραστάσεις P.S. I love you, αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία να ακούσουν τα πιο υπέροχα τραγούδια. Μία βραδιά με swing ενθουσιασμό, πάθος, μαγεία ή αλλιώς με όλα τα κλασικά συμπτώματα του έρωτα υπό τους ήχους της σαγηνευτικής φωνής του διεθνούς τενόρου συνοδευόμενου από 25 μουσικούς επί σκηνής και υπό τη μουσική διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού.

Σάββατο 31 Αυγούστου

Ώρα έναρξης: 21.00

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Εισιτήρια:

Διακεκριμένη Ζώνη: 90 ευρώ

Α ζώνη: 70 ευρώ

Β ζώνη: 60 ευρώ

Γ ζώνη: 50 ευρώ

Άνω Διάζωμα: 30 ευρώ

Μειωμένα: 20 ευρώ

Ειδική ζώνη: 20 ευρώ

Περιορισμένης ορατότητας: 20 ευρώ

*2 ευρώ από κάθε εισιτήριο θα διατίθενται στους σκοπούς

του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ