O Nick Waterhouse επιστρέφει τον Νοέμβριο στην Αθήνα

O Nick Waterhouse επιστρέφει στην Αθήνα μετά το εκκωφαντικό sold out του περασμένου Μαρτίου!

Ο αγαπημένος Αμερικανός μουσικός θα μας ταξιδέψει και πάλι στον κόσμο του αυθεντικού rock’n’roll, των rhythm & blues, της soul και jazz-pop των 50s και 60s, την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου, στο Fuzz Live Music Club, πάντα μαζί με την πολυμελή μπάντα του!

Με απαράμιλλη vintage αισθητική, απεριόριστο συνθετικό ταλέντο και αληθινή αμεσότητα, ο νεαρός καλλιτέχνης και παραγωγός από την California έχει κερδίσει μία πολύ ξεχωριστή θέση στην καρδιά του ελληνικού κοινού. Έτσι, αυτή η δεύτερη επίσκεψή του στη χώρα μας μέσα στο 2019 μόνο έκπληξη δεν προκαλεί. Άλλωστε, το sold out του περασμένου Μαρτίου, σε ένα κατάμεστο και τρομερά κεφάτο Fuzz Club, τα λέει όλα.

Ο κόσμος τον έχει λατρέψει χάρη σε μερικά υπέροχα singles που έχουν κυριαρχήσει στο ραδιόφωνο τα τελευταία χρόνια – όπως το πασίγνωστο “Katchi”, το “Some Place”, το “Dead Room”, το “I Can Only Give You Everything”, το “Don’t You Forget It”, μεταξύ πολλών άλλων.

Με μια σιγουριά να χαρακτηρίζει πλέον την κάθε κίνησή του επί σκηνής, ο Nick επανασυστήθηκε στους φίλους του, αλλά και σε νέους ακροατές, με το φετινό δίσκο με τίτλο το όνομά του. Οι συνεχείς συναυλίες του με μια μπάντα “μηχανή” επιβεβαίωσαν πως κάθε βράδυ είναι αφορμή για ένα rock n’ roll πάρτι με τις πολυαγαπημένες πλέον vintage R&B πινελιές του!

Η προπώληση ξεκινάει προς στα 25 ευρώ (για ένα εισιτήριο) και 45 ευρώ (για δύο εισιτήρια). Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 28 ευρώ.

Διάθεση:

Οnline / www.viva.gr και www.fuzzclub.gr

Τηλεφωνικά / στο 11876

Παρασκευή 8 Νοεμβρίου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00

Fuzz Live Music Club

Πειραιώς 209 & Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος

210 3450817