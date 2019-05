Ο “Νονός” του punk, Iggy Pop, στο Release Athens Festival 2019 με James, Shame, The noise figures και The Dark Rags!

Το Release Athens 2019 υποδέχεται μία από τις μεγαλύτερες μορφές στην ιστορία της rock‘n‘roll μουσικής! Ο μοναδικός Iggy Pop θα είναι μαζί μας, το Σάββατο 8 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, για να αποδείξει πως παραμένει μία αστείρευτη πηγή ενέργειας πάνω στη σκηνή, με ένα live show που συμπεριλαμβάνει όλες τις μεγάλες στιγμές της τεράστιας καριέρας του. Μία πραγματική εμπειρία που δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα!



Ο “Νονός του Punk“, ζωντανός θρύλος του rock, όχι απλά ως μουσικός αλλά και ως νοοτροπία και στάση ζωής, στην ουσία δεν χρειάζεται συστάσεις. Κάθε rock και, κυρίως, punk μπάντα ή καλλιτέχνης “δανείστηκε”, συνειδητά ή ασυνείδητα, ένα-δυο πράγματα από τον Iggy. Αν δεν υπήρχε αυτός και οι θρυλικοί Stooges η μουσική σήμερα θα ήταν διαφορετική. Η επιδραστικότητά τους επιζεί και προσπερνά κάθε μόδα και ρεύμα, γι’ αυτό και αγγίζει κάθε γενιά, εδώ και δεκαετίες.

Όλοι θέλουν να δουν τον Iggy ζωντανά στη σκηνή! Όλοι πρέπει να τον έχουν δει, τουλάχιστον για μία φορά στη ζωή τους! Γιατί με την παρουσία του καθόρισε την αγαπημένη μας μουσική όσο ελάχιστοι, γιατί οι live εμφανίσεις του είναι η επιτομή της rock συναυλίας, γιατί η πρώιμη συμπεριφορά του “δεν με νοιάζει τίποτα” και του “ζω για το τώρα” δεν τον εγκατέλειψε ποτέ, γιατί είναι ο… εφευρέτης του stage diving και παραμένει, μέχρι σήμερα, το αγέρωχο και επιβλητικό real wild child του rock‘n‘roll!

Για όλα τα παραπάνω – και γιατί “one of a kind” καλλιτέχνες σαν τον Iggy Pop πρέπει να τους βλέπουμε σε κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται, σα να είναι η τελευταία – ετοιμαστείτε για μια αξέχαστη βραδιά, το Σάββατο 8 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού, όπου θα ακούσουμε ζωντανά όλα τα κλασικά τραγούδια του, όπως τα “Lust For Life“, “The Passenger“, “Candy“, “Nightclubbing“, “China Girl“, “I’m Bored“, “Real Wild Child“, “Home“, “Wild America“, “Funtime“, “Some Weird Sin“, “Gardenia” μαζί με τα μυθικά standards της εποχής των Stooges: “I Wanna Be Your Dog“, “Gimme Danger“, “Search and Destroy“, “T.V. Eye“, “No Fun“, “Down on the Street“, “Real Cool Time“, “Sick Of You“, “Loose” και πολλά ακόμα!

Οι James δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Από τις πλέον λατρεμένες βρετανικές μπάντες στην Ελλάδα, έχουν χτίσει τη φήμη τους κυρίως μέσα από τις εκπληκτικές συναυλίες που δίνουν!

Γνωστοί για το ότι αλλάζουν το set list τους κάθε βράδυ, θα μας προσκαλέσουν να τραγουδήσουμε μαζί τους τραγούδια όπως τα “Laid”, “Getting Away With It “, “Sometimes”, “Come Home”, “Born Of Frustration”, “She’s a Star” καθώς και μερικά από τα νεώτερα hits τους, όπως το “Coming Home Pt 2” και το αγαπημένο του κοινού “Many Faces”, που αποδεικνύουν τον λόγο που αυτή η μπάντα συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της 35 και πλέον χρόνια μετά το ξεκίνημά της, κατορθώνοντας να ηχεί αναζωογονημένη και πιο ζωντανή από ποτέ.

Ο τελευταίος δίσκος τους “Living In Extraordinary Times”, που κυκλοφόρησε το περασμένο καλοκαίρι, έχει γίνει δεκτός με εξαιρετικές κριτικές. “Το 15o album τους είναι πιθανότατα το καλύτερό τους” έγραψε ο Observer.

Η σχέση τους με την Ελλάδα και το κοινό της είναι γνωστή, εδώ και πολλά χρόνια, και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ερωτική. Ελάχιστες μπάντες έχουν αγαπηθεί στη χώρα μας όσο οι James και οι λόγοι είναι προφανείς. Από το 2001, όταν πρωτοεμφανίστηκαν εδώ, μέχρι και σήμερα αυτή η σχέση αντέχει στον χρόνο, ανανεώνεται σε κάθε νέα επίσκεψή τους και δείχνει να μην έχει ημερομηνία λήξης!

“Όταν βλέπεις τους James στη σκηνή, βλέπεις ότι εξακολουθούμε να αποτελούμε έναν ζωντανό οργανισμό. Μεγαλώνουμε, κινούμαστε, αλλάζουμε. Δεν έχουμε απομείνει πολλές μπάντες που συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό” / Tim Booth

Οι Shame το πενταμελές συγκρότημα από το Λονδίνο είναι το τρίτο όνομα που θα πλαισιώσει τον μεγάλο Iggy Pop και τους James, στην Πλατεία Νερού, εκπροσωπώντας τη νέα γενιά της σύγχρονης rock σκηνής. Μια μπάντα με νεανική ορμή και θυμό και ταυτόχρονα, ανθεμικά τραγούδια και έναν κλασικό ήχο της alternative σκηνής (από την post-punk έως την britpop) με τη δική τους ζωντάνια, πάθος και χιούμορ. Έρχονται λοιπόν στο Release Athens 2019 με την ορμή που τους δίνει η κυκλοφορία του πρώτου τους album, “Songs Of Praise”, που εξυμνήθηκε από τον Μουσικό Τύπο όσο λίγα μέσα στο 2018. Σε αυτό, περιέχονται τα 5 από τα 6 singles-δυναμίτες που έχει κυκλοφορήσει η μπάντα, μέχρι στιγμής: “Gold Hole”, “Tasteless”, “The Lick”, “Concrete”, “One Rizla”.

Το “Songs Of Praise” δεν έλειψε από καμία λίστα και κατέκτησε την κορυφή σε αυτήν της, πάντα σεβαστής, Rough Trade, ενώ ταξίδεψαν σε ολόκληρο τον κόσμο συμμετέχοντας σε κάθε μεγάλο φεστιβάλ. Ηδη, από το 2016 και ολόκληρο το 2017, πριν καν ηχογραφήσουν το ντεμπούτο τους, ο frontman Charlie Steen και η παρέα του έχτισαν τη φήμη τους εκεί που κάθε rock μπάντα που σέβεται τον εαυτό της οφείλει να το κάνει: πάνω στη σκηνή!

Οι The Noise Figures προστίθενται στο δυνατό lineup της ημέρας! Με τρεις ήδη δίσκους, συνεχείς περιοδείες σε ολόκληρη την Ευρώπη και συνύπαρξη στη σκηνή με σπουδαία ονόματα, οι Noise Figures έχουν κερδίσει επάξια τη φήμη μιας από τις καλύτερες και πλέον δραστήριες rock μπάντες της χώρας.

Το δίδυμο του Γιώργου Νίκα (φωνητικά, τύμπανα) και του Στάμου Μπάμπαρη (κιθάρα, φωνητικά) ξεκίνησε την ενεργό δράση του στην Αθήνα το 2012, κυκλοφορώντας ανεπίσημα τα EP’s “Turn off the Lights” και “Zero Rest” και ηχογραφώντας παράλληλα μια σειρά από κομμάτια, που συλλέχθηκαν και έδωσαν μορφή στο πρώτο τους ολοκληρωμένο άλμπουμ. Το “The Noise Figures” κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2013 από την Inner Ear και η μπάντα ξεκίνησε να περιοδεύει εκτεταμένα και ταυτόχρονα να γράφει ήδη το νέο της υλικό.

Το “Aphelion” ήρθε το Σεπτέμβριο του 2015, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές από ελληνικό και ξένο Τύπο και οδηγώντας το σε δύο ευρωπαϊκές περιοδείες και συνολικά σχεδόν 200 ζωντανές εμφανίσεις. Ο τρίτος δίσκος τους με τίτλο “Telepath”, ένα στιχουργικά θεματικό άλμπουμ, που διασταυρώνει όλα τα μουσικά μονοπάτια που η μπάντα έχει διανύσει, από τα heavy blues μέχρι το psych garage σε έναν fuzz ίλιγγο, κυκλοφορεί το Μάρτιο του 2018 από την Inner Ear και σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη μπάντα.

Οι The Dark Rags συμπληρώνουν ιδανικά το lineup της 8ης Ιουνίου! Είναι ένα garage punk – Rock ‘n’ Roll συγκρότημα από την Αθήνα που σχηματίστηκε τον Μάιο του 2010 κι έχουν ήδη στο ενεργητικό τους ένα EP, ένα single και δυο LPs, τα “The Dark Rags” και το “Paranoia Blues” από την θρυλική Γαλλική εταιρία Closer Records (The New Christs, Barracudas, The Beasts of Bourbon κλπ.), το οποίο συνοδεύτηκε από ενθουσιώδεις κριτικές.

Οι επιρροές τους εκτείνονται από το garage/punk των 60’s και το Νέο- Υορκέζικο punk Rock ‘N’ Roll των 70’s έως τη σκηνή της garage αναβίωσης της Αυστραλίας της δεκαετίας του 80 καθώς και σύγχρονα συγκροτήματα του είδους.

Δεν έχει σημασία εάν παίζουν μόνοι τους ή με άλλα συγκροτημάτα (όπως οι Last Drive, Radio Birdman, Vibrators, Ex Hex, Obits, Cult Of Youth κτλ.), σε μικρές ή μεγάλες σκηνές (Fuzz, Principal, Κύτταρο, six d.o.g.s. An club, κτλ.). Οι Dark Rags κάνουν πάντα αυτό που ξέρουν καλά, να παίζουν απλό και straight forward rock’n’roll. Στα άμεσα σχέδια είναι η κυκλοφορία του τρίτου τους δίσκου με παραγωγό τον Γιάννη Βούλγαρη.

