O μπασίστας – συνθέτης – μουσικός του κόσμου, Πέτρος Κλαμπάνης υποδέχεται το φθινόπωρο στον Κήπο του Μεγάρου. Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, θα παρουσιάσει εκεί μια ιδιαίτερη παράσταση, βασισμένη στην τελευταία του δισκογραφική κυκλοφορία, με τίτλο “Irrationalities”, η οποία κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2019 από το γνωστό γερμανικό jazz label Enja και είναι εμπνευσμένη από ένα βαθύ προσωπικό ταξίδι. Για τη συγκεκριμένη ηχογράφηση επέλεξε ένα τρίο και συνεργάστηκε με δύο εξαιρετικούς ευρωπαίους μουσικούς: τον πιανίστα Kristjan Randalu από την Εσθονία και τον σολίστ των κρουστών και ντράμερ Bodek Janke από την Πολωνία, που έχουν την έδρα τους στο Βερολίνο. Μαζί τους περιοδεύει ανά τον κόσμο και θα έχουμε την ευκαιρία να τους δούμε στον Κήπο σε μια από τις σπάνιες φορές που θα παίξουν στην Ελλάδα.

Ο Κλαμπάνης, ένας πολίτης του κόσμου με καλλιτεχνικές ανησυχίες και διαρκείς μετακινήσεις σε διαφορετικές χώρες και ηπείρους, μας μιλά, μέσα από τη νέα του δουλειά, για την πραγματικότητά του. Το πώς είναι, δηλαδή, να ζει κάποιος ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες, αλλά και να «βρίσκεται συνεχώς ψηλά στον αέρα, πετώντας από πόλη σε πόλη».

Ο μουσικός από τη Ζάκυνθο, που τα τελευταία χρόνια ζει και δημιουργεί στη Νέα Υόρκη, έχει κερδίσει, μέσα από τις προηγούμενες κυκλοφορίες και τις ζωντανές εμφανίσεις, διεθνή αναγνώριση ως ένας «αξιοθαύμαστος δεξιοτέχνης μουσικός και δημιουργός» (JazzTimes) και «ένας καλλιτέχνης που πάντα μιλάει από καρδιάς» (Downbeat).

Δεν σταματά να βάζει διαρκώς πιο ψηλά τον πήχη ως καλλιτέχνης και για τον εαυτό του και για τους συνεργάτες του, και το “Irrationalities” το αποδεικνύει. Η μουσική του είναι μια μέθοδος έρευνας, προσωπικής αναζήτησης και περιπλάνησης. Σαν τον Marco Polo στο μυθιστόρημα του Calvino “Invisible Cities” (1972), επινοεί τη δική του «αόρατη πόλη» και μας καλεί να περιπλανηθούμε στους δρόμους της, να ανακαλύψουμε τα μυστικά της, να μαγευτούμε από τις ομορφιές και να βουτήξουμε στα σκοτάδια της. Παράλληλα, αποδέχεται και τα δικά του… “irrationalities” (παραλογισμούς): τη χαρά και το δράμα, την φαντασία και το μυστήριο, την ποίηση της στιγμής και τα άγχη της καθημερινότητας.

Στην παράσταση θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε συνθέσεις του δίσκου ζωντανά, με τη συνοδεία των εξαίρετων μουσικών με τους οποίους ηχογράφησε και στο στούντιο και άλλα κομμάτια καθώς και ένα καινούριο τραγούδι που ετοιμάζει με την Katerine Duska, η οποία θα είναι καλεσμένη του Πέτρου Κλαμπάνη, το βράδυ της 12ης Σεπτεμβρίου στον Κήπο του Μεγάρου. Το live αυτό θα είναι μια προσπάθεια «αναπαραγωγής» του κόσμου του “Irrationalities”, μια εμπειρία για όποια και όποιον βρεθεί στον κήπο εκείνη τη μέρα, ειδικά μέσα στον παραλογισμό που δημιούργησε η πανδημία του Covid19 κάνοντας τη δυστοπία να φαντάζει ως η νέα κανονικότητα. Ένα live διαφορετικό και θα μπορούσε να πει κανείς λυτρωτικό, με τον τρόπο που μόνο η τέχνη ξέρει να κάνει, με τον ρομαντισμό και τον δυναμισμό να αντιπαρατίθενται και να συνυπάρχουν. Από το πρώτο κομμάτι που ανοίγει τον δίσκο με χιούμορ (“Easy Come Easy Go”), μέχρι αυτό που δείχνει πόσο λογικό μπορεί να είναι κάτι μέσα στον παραλογισμό του, όπως το ομότιτλο του δίσκου “Irrationality”. Συναισθηματικό, αλλά και αποφασιστικό, όπως το “Seeing You Behind My Eyes” και κάποιες φορές αντιφατικό, όπως υπονοεί το “No Becomes Yes”.

Ο Πέτρος Κλαμπάνης μάς δίνει ραντεβού στον Κήπο του Μεγάρου στις αρχές του φθινοπώρου και θα συνεχίσει τα ταξίδια του, όταν επιτραπούν, σε Ευρώπη, Αμερική, Ρωσία, Ιαπωνία τους υπόλοιπους μήνες, σε μια διαρκή κίνηση με οδηγό το “Irrationalities”.

Συντελεστές

Πέτρος Κλαμπάνης | μπάσο, καλλιτεχνική επιμέλεια

Kristjan Randalu | piano

Bodek Janke | drums, percussion

Guest | Katerine Duska

Ηχοληψία | Γιώργος Καρυώτης

Συμπαραγωγή: ΜΜΑ – Well art live

Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου

Κήπος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Τιμή εισιτηρίου : 12 ευρώ (γενική είσοδος)