Οι Cosmonuts, έπειτα από 2 χρόνια καραντίνας, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή, για την επίσημη παρουσίαση του τελευταίου τους album “Leaps of Fate“. Ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του, το Leaps of Fate θα ζωντανέψει στη σκηνή του Ίλιον Plus ως ένα κομμάτι του εκρηκτικού ανθολογίου της μπάντας, με παλιότερη αλλά και καινούρια, ακυκλοφόρητη δουλειά.

Μετά την κυκλοφορία των δύο EPs, οι Cosmonuts δουλεύουν το πρώτο τους LP, με το οποίο σκοπεύουν να συνδυάσουν τις επιρροές τους σε ένα στιβαρό, all-original, ηχητικό και νοηματικό Cosmic Anthology.

Τετάρτη 10 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης 20:30

Ίλιον Plus

Πατησίων & Κοδριγκτώνος 17

Τηλ: 2108824383, 6983600510

Εισιτήριο: 7€

Ο κάτοχος του εισιτηρίου, βάση της σχετικής νομοθεσίας, υποχρεούται να επιδείξει κατά την είσοδο: [α] πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του Covid-19 ή [β] πιστοποιητικό νόσησης Covid-19 που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.