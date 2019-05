Οι Pelican από το Illinois των ΗΠΑ, επιστρέφουν στην Αθήνα την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου στο Fuzz!

Οι Pelican, ένα από τα σπουδαιότερα ονόματα της post–metal σκηνής, επιστρέφουν στην Αθήνα, δώδεκα χρόνια μετά την παρθενική τους εμφάνιση στα μέρη μας. Η μπάντα από το Illinois των ΗΠΑ, θα βρίσκεται στο Fuzz Live Music Club, την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου, έχοντας στις αποσκευές της το ολοκαίνουριο album, “Nighttime Stories“, που σηματοδοτεί τη δυναμική επιστροφή τους μετά από καιρό.

Από το ξεκίνημά τους, το 2001, στoυς DIY χώρους της σκηνής του Σικάγο, οι Pelican έχουν διανύσει μία μεγάλη απόσταση ώστε πλέον να θεωρούνται, δικαίως, ως πρωτοπόροι ανάμεσα σε εκείνους τους καλλιτέχνες που συνδύασαν τη δραματική μελωδικότητα του post–rock με το metal του σκεπτόμενου ακροατή, κερδίζοντας μία ξεχωριστή θέση στο σύγχρονο τοπίο του underground rock.

Ο ήχος τους ανέκαθεν συνδύαζε διάφορες επιρροές – stoner rock, doom metal, post–rock – και οι ίδιοι ποτέ δεν θέλησαν να κατηγοριοποιηθούν κάτω από μία συγκεκριμένη ετικέτα, προτιμώντας να αφήσουν τη μουσική τους να μιλήσει γι’ αυτούς, αποφεύγοντας ακόμα και τον απλοϊκό χαρακτηρισμό της instrumental μπάντας.

Η δισκογραφική τους πορεία ξεκίνησε επίσης το 2001, με το E.P. που έχει ως τίτλο το όνομά τους. Έκτοτε, έχουν κυκλοφορήσει πέντε σπουδαία albums – “Australasia” (2003), “The Fire In Our Throats Will Beckon the Thaw” (2005), “City of Echoes” (2007), “What We All Come to Need” (2009), “Forever Becoming” (2013)” – και μερικά εξαιρετικά EPs, όπως τα “March Into The Sea” (2005), “Ephemeral” (2009), “Ataraxia / Taraxis” (2012).

Στις 7 Ιουνίου του 2019, θα κυκλοφορήσει το έκτο τους κατά σειρά album, “Nighttime Stories“. Θα είναι το 2ο με τον Dallas Thomas στην κιθάρα, αντί του Laurent Scroeder–Lebec που αποχώρησε το 2012. Ο τελευταίος, μαζί με άλλα δύο μέλη των Pelican, τον κιθαρίστα Trevor Shelley de Brauw και τον drummer Larry Herweg, συγκροτούσαν τον βασικό πυρήνα των Tusk, της art–grind μπάντας που αποτελούσε το alter–ego τους. Οι τρεις μουσικοί μοίραζαν τον χρόνο και τη δημιουργικότητά τους ανάμεσα στα δύο σχήματα, μέχρι τη στιγμή που ο τραγουδιστής των Tusk, Jody Minnoch, έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή, το 2014. Η απώλειά του, όπως και εκείνη του πατέρα του Dallas Thomas, περίπου την ίδια χρονική περίοδο, έχει αφήσει έντονα τα σημάδια της σε αυτό το νέο album των Pelican, αφού ανάμεσα στις δύο μπάντες υπήρχε πάντοτε μία δεδομένη αλληλεπίδραση, καλλιτεχνική και ψυχική.

Δεν ήταν, όμως, όλα σκοτεινά σε αυτά τα έξι χρόνια δισκογραφικής απουσίας. Η διάχυτη ενέργεια και η αμεσότητα των συνθέσεών τους παραμένει εδώ, όπως και η απαράμιλλη μελωδικότητά τους. Άλλωστε, οι Pelican είχαν πάντα την σπάνια ικανότητα να ισορροπούν με άνεση ανάμεσα στις κάθε είδους μεταλλικές καταβολές και στον πιο ευαίσθητο και εκλεπτυσμένο ήχο της εγκεφαλικής indie σκηνής της περιοχής τους.

Όλα τα παραπάνω, θα μας δοθεί η ευκαιρία να τα διαπιστώσουμε από κοντά το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου, στο Fuzz Live Music Club, σε αυτή τη 2η ζωντανή εμφάνιση των Pelican στην Αθήνα, μετά την προ δωδεκαετίας κοινή τους συναυλία με τους High On Fire. Αναμένουμε ένα μοναδικό ηχητικό ταξίδι, με ισόποσες δόσεις ατμοσφαιρικών ήχων, έντασης και ορμητικότητας.

“Κάπου στη μέση της ηχογράφησης του νέου album, διαπιστώσαμε πως ένα μεγάλο μέρος της χώρας μας έδειξε ξεκάθαρα πως είναι έτοιμο να αγκαλιάσει τον ολοκληρωτισμό, τον φανατισμό και την υπεροχή της λευκής φυλής, με αποτέλεσμα να νιώσουμε αρχικά φόβο και στη συνέχεια οργή και θυμό, συναισθήματα που επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τη νέα μας κατεύθυνση και το πως ηχεί το album.”

Η προπώληση ξεκινάει στα 22 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί προς 25 ευρώ. Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 28 ευρώ.

Διάθεση:

Τηλεφωνικά / στο 11876

Online / www.viva.gr / www.fuzzclub.gr

Φυσικά σημεία / στα καταστήματα Reload, Seven Spots, Wind, Ευριπίδης, στον πολυχώρο Yoleni’s (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00), στο Viva Kiosk Συντάγματος (Πλ. Συντάγματος 4, καθημερινά 9:00-21:00) και στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)

Παρασκευή 11 Οκτωβρίου, Fuzz Live Music Club (Πειραιώς 209 & Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος, Αθήνα, 210 3450817, www.fuzzclub.gr

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00. Το ακριβές πρόγραμμα θα γίνει γνωστό στο site του Fuzz αλλά και σε Facebook και Instagram.