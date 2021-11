Μετά από ενάμιση χρόνο αναγκαστικής απραξίας λόγω της πανδημίας, οι “The BitterSweet” ανεβαίνουν επιτέλους πάλι στη σκηνή! Την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου πατάνε τη σκηνή του Lazy για να σας παρουσιάσουν τη νέα τους δουλειά, παλιά classics και αγαπημένες διασκευές!

Οι “The BitterSweet” θα παρουσιάσουν τραγούδια από τα δύο πρώτα τους albums “Dancing In The Zoo” και “The Age Of New Delirium” αλλά και τα δύο τραγούδια “Numbers” και “An Easy One” – προάγγελους τους νέου τους album που θα κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες.

Οι “The BitterSweet” είναι οι Νικόλας Αλαβάνος (μουσική, στίχοι, φωνή, κιθάρες), Μάνος Αναγνωστάκης (μπάσο), Αντώνης Γκούφας (κιθάρες), Χριστίνα Παπανδρέου (πλήκτρα, πιάνο) και Χρήστος Ζελελίδης (τύμπανα).

Λίγα λόγια για τους “The BitterSweet”

Με άξονα την βρετανική ψυχεδέλεια και με βασικές επιρροές από τη pop-rock σκηνή των 60’s, την prog των 70’s, αλλά και την indie των 90’s, τα μουσικά δημιουργήματα των “The BitterSweet” ξεδιπλώνουν μία μουσική κόντρα ανάμεσα στην αδρεναλίνη του ροκ εν ρολ και την ποπ τραγουδοποιία.

Στόχος τους είναι η διαρκής μουσική αναζήτηση με άξονα την πρωτοτυπία της ποπ- ροκ μουσικής του 20ού αιώνα με κινητήριο δύναμη την αγάπη για τη συγκεκριμένη μουσική και την εξέλιξη της μέσα στα χρόνια.

Έχουν συμμετάσχει σε μεγάλα φεστιβάλ και αμέτρητες συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, αποκορύφωμα των οποίων υπήρξαν το άνοιγμα του Ejekt Festival το 2013, η συμμετοχή τους στο Φεστιβάλ Άρδα το 2014 και στο European Music Day Festival το 2016 και πολλές άλλες.

Παρασκευή 12 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης: 23.00

Lazy Club

Λεωφόρος Πεντέλης 1, Βριλήσσια

(απέναντι από το γήπεδο Χαλανδρίου)

Τηλέφωνο κρατήσεων: 2106895535