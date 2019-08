Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 41ο River Party, στο Νεστόριο Καστοριάς!

Με το σύνθημα #backtotheroots η φετινή διοργάνωση του 41ου River Party, έστησε στο Νεστόριο Καστοριάς, το μεγαλύτερο πάρτυ της χώρας, επιστρέφοντας το φεστιβάλ στην αρχική του ταυτότητα.

Χιλιάδες νέοι από όλη τη χώρα αλλά και το εξωτερικό, επισκέφθηκαν το γνωστό ποτάμι επιλέγοντάς το για 7 ημέρες διακοπών μακριά από κάθε καθημερινότητα. Με περισσότερα από 30 σχήματα να ανεβαίνουν στις 3 σκηνές, αμέτρητες δραστηριότητες και μουσική σχεδόν όλες τις ώρες της ημέρας, το πάρτυ δεν είχε τέλος. Δεν ήταν λίγοι όμως και αυτοί που επέλεξαν το River Party για την κατασκηνωτική τους εμπειρία, επιλέγοντας μία από τις πιο ήρεμες κατασκηνωτικές περιοχές, απολαμβάνοντας το παραδεισένιο τοπίο με κρυστάλλινα νερά και πέτρωμα με άργιλο για φυσικό σπα.

Το πλούσιο line up έδωσε το σύνθημα #backtotheroots με παλιούς γνώριμους του φεστιβάλ αλλά και νέες αφίξεις να μας κρατούν όρθιους χορεύοντας ως τις πρώτες πρωινές ώρες. Chinese Man, Active Member, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Πυξ Λαξ, VIC, Planet of Zeus, Μωρά στη Φωτιά, Locomondo, Ταφ Λάθος, το ιστορικό συγκρότημα των Απροσάρμοστων στην μοναδική του εμφάνιση φέτος, Nightstalker, Μαρίζα Ρίζου, η μοναδική γυναίκα solo καλλιτέχνις του φετινού line up, Δημήτρης Μυστακίδης και φυσικά ο Γιάννης Αγγελάκας και οι 100°C και ο Παύλος Παυλίδης και οι B-Movies που έκλεισαν μαζί την συναυλία χαρίζοντας μας μια μοναδική στιγμή στήνοντας τη δική τους “Γιορτή”, “βάζοντας φωτιά” στη σκηνή του River Stage και το κοινό από κάτω.

Η φετινή επιτυχημένη διοργάνωση, επισφραγίστηκε και από την επένδυση στις υποδομές, το σεβασμό στο μυστικιστικό τοπίο του ποταμού, τις τρεις ανανεωμένες σκηνές, τους περισσότερους από 30 καλλιτέχνες και τις εξαιρετικά χαμηλές τιμές, επιβεβαιώνοντας γιατί το River Party είναι το μεγαλύτερο και μακροβιότερο μουσικό, κατασκηνωτικό φεστιβάλ στην Ελλάδα ενώ φέτος για πρώτη φορά #rivergoesgreen με το πρόγραμμα ανακύκλωσης Κάθε Κουτί Μετράει. Στηρίζοντας το πνεύμα τις οικολογίας, οι”πράκτορες” με τα backpacks του Κάθε Κουτί Μετράει, ανακύκλωσαν μαζί με τους κατασκηνωτές τα αλουμινένια κουτάκια, ακολουθώντας την πολιτική #notrace και αφήνοντας το φυσικό τοπίο όσο όμορφο το βρήκαν!

River Party is back to the roots και όπως λέμε πάντα, ραντεβού στο επόμενο!