Με αφορμή τη μέρα της γυναίκας, οι Panik at the Opera υμνούν τη γυναίκα, την ομορφιά, τον έρωτα και τη ζωή, σε μία παράσταση πρωτότυπη και διαφορετική, μια παράσταση εμπειρία, που θα λάβει χώρα στο Half Note Jazz Club!

Με το πρώτο τους single “She’s the Soul of the World“, το συγκρότημα έδωσε το στίγμα του, με αυτή την ωδή στη γυναίκα, στην ψυχή του σύμπαντος.

Τι κάνει αυτή η λάμψη στον βραδινό ουρανό; Ο Tenorman – ο χαρισματικός performer, ο Βαγγέλης Καλαμάρας – o φημισμένος βιρτουόζος ντράμερ και ο Σταύρος Παργινός – ο εξαίρετος δεξιοτέχνης τσελίστας, συνδημιουργούν ένα ιδιαίτερο art pop μουσικό σύμπαν, εκτείνοντας τα καθιερωμένα όρια. Ένα μοναδικό στο είδος του σχήμα, τους Panik at the Opera, με την παράσταση “Spaceman”.

Ο θεατής ταξιδεύει στο χωροχρονικό συνεχές με συνοδοιπόρο τον εξωγήινο Spaceman, κεντρικό ήρωα και σύγχρονο ηπερήρωα. Στις σκέψεις του κάποιοι σίγουρα θα αναγνωρίσουν τον εαυτό τους. Το νήμα της ύπαρξης ξεδιπλώνεται, εκλύοντας ένα big bang συναισθημάτων με υλικά: μουσική, αστερόσκονη και φανταστικό λόγο. Νεφελώματα γεμάτα ανατρεπτικό στυλ, εκκεντρικό χιούμορ, αλληλεπίδραση με το κοινό, εκρηκτικές μουσικές αλχημείες, θεατρικούς αυτοσχεδιασμούς, πρωτότυπες συνθέσεις και τρελά πειραγμένες διασκευές μας αποκαλύπτουν νέους ορίζοντες σε βάθος.

Στο ίδιο αστρόπλοιο, ο David Bowie με τον Μάνο Χατζιδάκι, ο Tom Waits, ο Nick Cave, ο Μάνος Λοΐζος, σε μια διαγαλαξιακή παράσταση η οποία εξερευνά απάτητες περιοχές: γέλιο και συγκίνηση, κωμωδία και δράμα! Όλα είναι ένα, όλοι είμαστε ένα. Αυτόφωτες μουσικές διαδρομές άλλοτε cool σοφιστικέ, mellow, αγνές ή πρωτόγονες, συνθέτουν το φάσμα των εντυπώσεων και αιφνιδιάζουν με φως την σκοτεινή ύλη της ψυχής. Νιώστε!

Τετάρτες 8 & 22 Μαρτίου

Έναρξη 21:30

Half Note Jazz Club

Τριβωνιανού 17, Μετς

Τηλ. 210 9213310

Τιμές εισιτηρίων: από 10€

Προπώληση: viva.gr