“Τα τραγούδια, όταν γραφτούν και τραγουδηθούν, φεύγουν από τα σπίτια τους και κάνουν τον δικό τους δρόμο.

Ζούσα και ζω με τα τραγούδια από παιδί.

Με αυτά που πρωτοτραγούδησα αλλά και με τα άλλα που αγάπησα σαν δικά μου.

Κι αυτά που αγαπούσα, όπως ξέρετε, τα “πείραζα” από μικρός. Ε, τώρα ήρθε και η σειρά μου!

Ευχαριστώ πολύ όλους τους φίλους που, με μεράκι και αγάπη, βάζουν τη δική τους πινελιά “πειράζοντας” τον Νταλάρα”.

Γιώργος Νταλάρας

Δεκέμβριος 2023

Δέκα ωραία και ξεχωριστά τραγούδια άξιων συνθετών, που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα.

Διαλέχτηκαν από άλλους καλούς συνθέτες και φίλους μουσικούς που τα έχουν αγαπήσει, οι οποίοι τα διασκεύασαν, πειραματίστηκαν με νέους ήχους, τα άλλαξαν, τα «πείραξαν» τέλος πάντων, βάζοντας τη δική τους ιδέα στο πρωτότυπο υλικό.

Το πείραμα και το «πείραγμα» ήταν ενδιαφέρον, μας έδωσε χαρά και συνεχίζουμε…

“ΠΕΙΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΝΤΑΛΑΡΑ” τα τραγούδια και οι συντελεστές:

1. Σαν Το Κερί

Δραπέτες . Γιώργος Νταλάρας

New arrangement & production: Νίκος Μπιτζένης

2. Δεν Θέλω Πια Να Ξαναρθείς

Γιώργος Νταλάρας . Γλυκερία

New arrangement & production: Νίκος Μπιτζένης

3. Σε Μαγικά Νησιά

Γιώργος Νταλάρας . Χρήστος Δάντης

New arrangement & production: Χρήστος Δάντης

4. Ποτέ Μην Κλαις

Γιώργος Νταλάρας

New arrangement & production: Νίκος Μπιτζένης

5. Τι Πάθος

Γιώργος Νταλάρας . Nomades The Band

New arrangement & production: Nomades The Band

6. Ξένος Για Σένανε Κι Εχθρός

Γιώργος Νταλάρας

New arrangement & production: Αλέξανδρος Καρόζας

7. Μη Γυρίζεις Πια

Γιώργος Νταλάρας

New arrangement & production: Νίκος Μπιτζένης

8. Τι Σου ‘Κανα Και Μ’ Εγκατέλειψες

Γιώργος Νταλάρας

New arrangement & production: Αλέξανδρος Καρόζας

9. Κάπου Νυχτώνει

Γιώργος Νταλάρας

New arrangement & production: Νίκος Μπιτζένης

10. Πετροπέρδικα (Παραδοσιακό Χίου)

Γιώργος Νταλάρας

New arrangement & production: Dj Jannis Siopis, Βαγγέλης Κουλούρης