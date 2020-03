Ένα ρομπότ ονόματι Άνθρωπος ενόψει καραντίνας αρχίζει ν’ακούει περίεργες φωνές που τον διατάζουν να κάνει διάφορα πράγματα μέσα στο σπίτι.Μια μέρα ενώ κάνει μπάνιο οι φωνές αρχίζουν να χαλάνε και αυτός τρελαίνεται και βγαίνει στους δρόμους αναζητώντας λίγη ανθρωπιά.Τότε αρχίζει να μαθαίνει μια λέξη που δεν ήξερε ποτέ την ”Ελευθερία’,’σε μια εγκλωβισμένη κοινωνία που αποφεύγει τον άνθρωπο και ζει με μάσκες και αντισηπτικά για όπλα.

Πρωταγωνιστούν: Bασίλης Ράλλης

Σκηνοθεσία-Μοντάζ: Βασίλης Ράλλης, Εύα Καρούση

Σενάριο: Βασίλης Ράλλης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Εύα Καρούση

Μιξάζ,μουσική επιμέλεια, ηχητικά εφφέ: Βασίλης Ράλλης

Ακούστηκαν τα τραγούδια:

Vivaldi – Spring

Στέρεο Νόβα – Βίντεο Κλαμπ

Astrix – Sahara

DJ shadow Organ Donor

The Big Push – Guns of Brixton (The Clash cover)

Bella Ciao

Antonio Sanchez – Doors and Distance

Αποσπάσματα:

The Simpsons – Homer lie detector

Pink Panther And The Shower Battle

Κill Bill

The Mask

Βρεττός Βόρης[ποιητής]

Counter Strike 1.6 Terrorist win

Fight Club

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους καλλιτέχνες και στους δημιουργούς, καθώς και στις εταιρείες τους. Η ταινία δεν έχει κανένα κερδοσκοπικό όφελος και κανένα σκοπό ως προς την παραβίαση των αξιώσεων που έχουν οι εταιρείες καθώς και οι ανωτέρω δημιουργοί του, αλλά προορίζεται μόνο για διασκέδαση.