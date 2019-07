“The Other Side of my Soul”, το νέο album του Χρήστου Ταμπουρατζή…

Ο βραβευμένος κιθαρίστας, συνθέτης και παραγωγός Χρήστος Ταμπουρατζής, μετά την μεγάλη επιτυχία του προηγούμενου album του «Cargo”, το οποίο ξεχώρισε και αγαπήθηκε ιδιαίτερα στο εξωτερικό, με τραγούδια του να έχουν «σκαρφαλώσει» στα charts της Αγγλίας και του Καναδά, παρουσιάζει τώρα την καινούρια δισκογραφική του δουλειά, με τίτλο «The Other Side of my Soul».

Όπως πολύ εύστοχα περιγράφει και ο τίτλος, με το album αυτό ο Χρήστος Ταμπουρατζής προβάλλει μια άλλη πλευρά της μουσικής προσωπικότητάς του, καθώς για πρώτη φορά επιλέγει τραγούδια στο σύνολο της δουλειάς και όχι instrumental, που τον χαρακτηρίζουν. Οκτώ τραγούδια λοιπόν, που κινούνται σε funk, soul και blues δρόμους, τα οποία ερμηνεύουν μοναδικά η Vicky Bee και ο Bill Kalantzakos.

Πρόκειται για το πέμπτο album του συνθέτη, μετά το «Mirror», «Back Seat», «Symmetry of Mind» και “Cargo”. Να σημειώσουμε ότι οι δύο τελευταίες δουλειές του κέρδισαν Bronze Medal των Global Music Awards το 2016 και το 2018 αντίστοιχα.

Μια επιτυχημένη πορεία που συνεχίζεται για τον Χρήστο, καθώς έχει ξεχωρίσει ήδη το πρώτο single του cd, με τίτλο «Do it”, το οποίο παίζεται σε ραδιόφωνα στην Μ. Βρετανία, στις Η.Π.Α., στον Καναδά, στη Γαλλία και στο Βέλγιο.

Τους στίχους των κομματιών υπογράφει ο Bill Kalantzakos, εκτός από το “Do it”, που έχει γράψει ο ίδιος ο συνθέτης.