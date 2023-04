Οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού Raveonettes έρχονται το Σάββατο 6 Μαΐου στο Gagarin για μια best of συναυλία!

Οι περισσότεροι τους γνωρίζουν από το πολυπαιγμένο hit τους “Love In A Trashcan”, ένα τραγούδι που δίκαια έγινε μεγάλη επιτυχία και άντεξε στον χρόνο. Όμως το τρομερό δίδυμο του Sune Rose Wagner και της Sharin Foo έχει να δείξει πολύ περισσότερα στην 20ετή καριέρα του.

Η κριτική τους αποδέχεται ως άξιους κληρονόμους των Velvet Underground και των Jesus and Mary Chain, καθώς κατάφεραν να ενώσουν τις μελωδίες του κλασικού ροκ’ν’ρολ από τα 50ς και τα 60ς με τον σκοτεινό κιθαριστικό θόρυβο και το reverb σε τραγούδια όπως τα “Heart Of Stone”, “The Great Love Sound”, “Recharge & Revolt”, “Kill!”, “Aly, Walk With Me” και πολλά άλλα. Οι δε συνεργασίες τους με τοτεμικά ονόματα όπως ο Ronnie Spector, ο Martin Rev των Suicide και ο Moe Tucker των Velvets αποτελούν παράσημα στην πορεία τους.

Το σίγουρο είναι ότι οι Raveonettes είναι ένα από τα συγκροτήματα που διαμόρφωσαν τον rock ήχο των 00ς. Χάρη στη μεγάλη απήχηση και επιτυχία του “Love In A Trashcan”, υπήρξαν ένα από τα συγκροτήματα που ηγήθηκαν της αναβίωσης του garage rock.

Η πρώτη συναυλία τους στην Ελλάδα μετά από 6 χρόνια!

Σάββατο 6 Μαΐου

Ώρα έναρξης: 20.30

Gagarin205

Λιοσίων 205, Αθήνα

Εισιτήρια:

Προπώληση: 25 Ευρώ (early bird), 28 ευρώ

Viva.gr