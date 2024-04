Ποιος σοβαρός λόγος φέρνει τη Μαρία Μπεκατώρου στη μουσική σκηνή Σφίγγα; Γιατί, το λατρεμένο της σνάουτσερ, η Μαρντό άσκησε βέτο να πάνε μαζί;

Η γνωστή ομάδα τέχνης και Πολιτισμού «Σκύλος στο Δρόμο», που διοργανώνει συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να στηρίξει τα αδέσποτα επέλεξε την Πέμπτη 4 Απριλίου και Παγκόσμια Ημέρα των Αδέσποτων για να παρουσιάσει το ομότιτλο cd της και την πιο αγαπημένη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια της ελληνικής τηλεόρασης, να κρατήσει μέχρι τέλους, τα ηνία της γιορτής που αφορά κάθε φιλόζωο και κάθε ενεργό πολίτη.

Η δισκογραφική δουλειά «Σκύλος στο Δρόμο» κυκλοφορεί από την εταιρία Reload με ερμηνεύτρια την Ιωάννα Εμμανουήλ και τις συμμετοχές του Γεράσιμου Ανδρεάτου, της Ρεγγίνας Αποστολάκου και της Νεανικής Χορωδίας του Αθηναϊκού Ωδείου.

Τους στίχους των τραγουδιών υπογράφει η Γιόλα Αργυροπούλου, εμπνεύστρια της ομάδας, ενώ οι συνθέσεις είναι του Γιώργου Κωνσταντινίδη και της Ιωάννας Εμμανουήλ, με τον πρώτο να υπογράφει και την ενορχήστρωση των κομματιών.

Τα τραγούδια που θα ακουστούν στην παραπάνω εκδήλωση, από τους συμμετέχοντες στο άλμπουμ, αναφέρονται σε τρυφερές, άλλοτε πικρές και άλλοτε με ευτυχή κατάληξη ιστορίες αδέσποτων ή σκύλων στα καταφύγια. Ιστορίες ζώων και μαζί, σε κάποιες περιπτώσεις, και των ανθρώπων που τα κακοποίησαν ή τα έσωσαν.

Μαζί με τα παραπάνω, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στις ζωές στο δρόμο αλλά και στους εθελοντές- ήρωες, οι συντελεστές θα παίξουν και επιτυχίες γνωστών καλλιτεχνών, με συγγενή θεματολογία, τραγούδια.

Συμμετέχουν ως καλεσμένες ερμηνεύοντας κάθε μία, το κομμάτι που έγραψε με αφορμή την ημέρα, η Ζανέτ Καπούγια που θα φέρει και έργα της- προσωπογραφίες σκύλων, στον χώρο της Σφίγγας και η ανερχόμενη Tzo Anto (Τζο Αντωνακάκη) παρέα με την Έλλη Πέτσιου.

Όποιος λείψει, θα μας λείψει!

Κλείστε έγκαιρα τραπέζι και ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί σε μια γιορτή αγάπης, από τον άνθρωπο, στους καλύτερους του φίλους ζωής, που τον έχουν ανάγκη, όλες τις ημέρες του χρόνου!

Μικρούς χαιρετισμούς θα απευθύνουν γνωστές προσωπικότητες και εθελοντές με τον δικό τους τρόπο, όπως η αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, κ. Σταυρούλα Αντωνάκου, ολυμπιονίκης και παγκόσμια πρωταθλήτρια, ο Μίμης Δομάζος και η κόρη του και δημοτική σύμβουλος Πόπη Δομάζου από την Ακαδημία Μίμη Δομάζου, που εκπαιδεύει μικρούς φιλόζωους ποδοσφαιριστές, η Τατιάνα Παπαμόσχου, συνιδρύτρια της Γαϊδουροχώρας και μέλος της ομάδας Σκύλος στο Δρόμο, η ψυχολόγος Τίνα Κωνσταντάτου, η δημοσιογράφος Ελένη Ηλιοπούλου του φιλοζωικού ηλεκτρονικού περιοδικού zoosos.gr, ο κτηνίατρος Χρήστος Κτενάς, το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί με ακούραστη προσφορά προς τα πληγέντα ζώα σε μεγάλες καταστροφές καθώς και εκπρόσωποι από την Επίλεκτη Ομάδα Αποστολών Ελλάδος, με την Sugar -σκύλο διασώστη που, εκτός από την Ελλάδα την έμαθε και την χειροκρότησε όλη η Τουρκία για την συμβολή της στην εύρεση επιζώντων στους γνωστούς σεισμούς της γείτονος χώρας, εκπρόσωποι από τη Σχολή Οδηγών Τυφλών Λάρα, την Help Horses of Ymittos, την Στέγη του Αγίου Φραγκίσκου, την Φιλοζωική Ομάδα του Πόρτο Ράφτη, o κ. Σωτήρης Σταματελάτος από την δισκογραφική εταιρία Reload, ο κατασκευαστής αναπηρικών αμαξιδίων για ζώα κ. Βασίλης Τζιγκούρας από την Plus2feet, εκπρόσωπος της εταιρίας Hills, εκπρόσωπος της εταιρείας Bio3net, που κατασκευάζει προσθετικά μέλη για ζώα, ο κ. Νικόλας Διαμαντάρης από την κατασκευάστρια εταιρεία Dogs and cats home και φίλοι της ομάδας.

Πέμπτη 4 Απριλίου

Ώρα έναρξης: 21.00

Μουσική σκηνή Σφίγγα

Ακαδημίας και Ζωοδόχου Πηγής

(είσοδος στον πεζόδρομο Κιάφας 13)

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6987844845, 2114096149

Eίσοδος ελεύθερη

Προπώληση εισιτηρίων: more.com