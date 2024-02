Ποιος είναι τέλος πάντων αυτός ο P. Thomas; “Μη ρωτάς πολλά, δε θες να ξέρεις…” Τον έχεις δει όμως. Είναι στη διπλανή σου θέση στο μετρό, είναι απέναντι σου στο μπαρ, είναι πίσω σου στην ουρά για τα ταμεία στο σούπερ μάρκετ. Είναι παντού σε αυτήν την πόλη, την έχει κάνει δική του εδώ και καιρό. Άφησε ό,τι είχε, όπου το είχε, και ήρθε για να ξαναπεί μια καινούρια ιστορία.

Ο Βαγγέλης Μακρής (μέλος των A Victim of Society), μας συστήνει τον P. Thomas, μία εκδοχή του ανθρώπου που δεν έγινε ποτέ. Mε το πρώτο του album, Souvenirs Of A Past Life, μας καλωσορίζει στον δικό του κόσμο.

Η ματαίωση, η αναζήτηση του εαυτού, η μνήμη και φυσικά ο έρωτας είναι τα θέματα που συνθέτουν αυτόν τον κόσμο. Τα βρώμικα πεζοδρόμια της Αθήνας μπλέκονται με τα neon lights μιας Νέας Υόρκης που δεν υπάρχει πια και τα όρια θολώνουν. Ο P. Thomas οδηγεί τους ακροατές του σε μία φαινομενικά αθώα, αλλά εν τέλει εφιαλτική ανά στιγμές διαδρομή, όπου ο μόνος αντίπαλος είναι ο ίδιος του ο εαυτός και οι πιθανές εκδοχές του. Προπορεύεται παρέα με τα προσωπικά του “Φαντάσματα”, χωρίς πολύ ανάλυση, σχεδόν “Άναρχα”.

Ο τελευταίος ‘Νεοϋορκέζος’ προφήτης, μας προειδοποιεί για όσα έχουν ήδη γίνει και μας υπενθυμίζει ότι στο τέλος της ημέρας, ό,τι κι αν έχεις ζήσει, σημασία έχει να κρατήσεις αυτό που χρειάζεσαι δίπλα σου – αυτό το πολύ δικό σου που σε κάνει τον άνθρωπο που είσαι σήμερα.

Είτε σε ένα μικρό δωμάτιο, είτε σε ένα κεντρικό λαϊβάδικο, είτε σε μία μεγάλη ξύλινη μπάρα, το album λέει την ίδια ιστορία. Και στο τέλος, μάλλον ο P.Thomas θα γελάσει μαζί σου γιατί τελικά τον πήρες πολύ στα σοβαρά και θα ξανακρυφτεί στους δρόμους για μία, άλλη μία φορά.

To Souvenirs of a Past Life κυκλοφορεί σε LP και Digital στις 29 Μαρτίου από την Inner Ear.