It’s party time! Ο Μύρωνας Στρατής και η Μιρέλα Πάχου είναι εδώ και ενώνουν το ταλέντο τους για να μας προσφέρουν ένα αξέχαστο live party με οδηγό τις μοναδικές ερμηνευτικές τους ικανότητες, την θετική ενέργεια και την παιχνιδιάρική τους διάθεση.

Η Μιρέλα Πάχου με την αστείρευτη ενέργεια, το φωτεινό χαμόγελο και φυσικά …το ακορντεόν της και ο Μύρωνας Στρατής με την ξεχωριστή σκηνική του παρουσία και επικοινωνία, θα μας ετοιμάσουν ένα πλούσιο σε θέαμα μουσικό πρόγραμμα.

Ένα εκρηκτικό playlist με ευφάνταστες διασκευές σε αγαπημένα ποπ και ροκ κομμάτια και δικές τους μεγάλες επιτυχίες, δημιουργεί το απόλυτο soundtrack, που θα εκτοξεύσει τη διάθεση στα ύψη! Η σύμπραξη τους συνθέτει ένα μοναδικό blend για το must see event τους φετινού Χειμώνα.

Από το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου και κάθε Σάββατο, ο Μύρωνας και η Μιρέλα με τους εξαίρετους μουσικούς τους μας δίνουν ραντεβού στον Σταυρό του Νότου Plus.

Are you in?

Από το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου και κάθε Σάββατο

Ώρα έναρξης : 22.30

Ώρα προσέλευσης : 21.30

Σταυρός του Νότου – Plus

Φραντζή 14, Νέος Κόσμος

Tηλέφωνο : 2109226975

Τιμή: 14 ευρώ