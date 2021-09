Οι The Magic Bus κυκλοφόρησαν τον ντεμπούτο ολοκληρωμένο δίσκο τους με τίτλο «Το Κάστρο»! Διαβείτε τις πύλες του κι απολαύστε ένα ταξίδι γεμάτο αγνό rock, ιδιαίτερες στιχουργικές θεματικές και δυναμικές συνθέσεις!

Μπορείτε να βρείτε τον δίσκο στη σελίδα Bandcamp του συγκροτήματος σε ηλεκτρονική και, πολύ σύντομα, σε φυσική μορφή.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του δίσκου, η μπάντα μοιράζεται μαζί μας το πρώτο της lyric video για το κομμάτι «Παραμύθι», μια ιστορία για μεγάλους που παραμένουν παιδιά, η οποία ακροβατεί ανάμεσα στην αλληγορία και τη μυθοπλασία!

Η μουσική είναι του Ερμή Σουλτανόπουλου, οι στίχοι του Βαλάντη Δάφκου, ενώ το lyric video δημιούργησε ο Άκης Κοσμίδης.

Το Μαγικό Λεωφορείο ξεκίνησε το ταξίδι του στην ελληνόφωνη rock το 2017. Έκτοτε μετράει χιλιόμετρα και συναυλίες σε πολλά μέρη της χώρας, έχοντας μοιραστεί τη σκηνή με κάποια απ’ τα γνωστότερα ονόματά της (όπως Ενδελέχεια, Magic de Spell, Κίτρινα Ποδήλατα, κ.α.). Φέτος ηχογράφησε και κυκλοφορεί τον πρώτο του δίσκο με τίτλο “Το Κάστρο”.

Φωνή & φωνητικά – Βαλάντης Δάφκος (επίσης σε Redeye Caravan, peculiar three, Beyond this Earth)

Κιθάρες & φωνητικά – Ερμής Σουλτανόπουλος (επίσης σε Nox Die)

Μπάσο – Ντίνα Αργυρίου (επίσης σε Nox Die)

Τύμπανα – Πάρης Γάτσιος (επίσης σε Redeye Caravan, peculiar three, Beyond this Earth)

Τα κομμάτια του δίσκου

01. Κοντό Φιτίλι

02. Ταξίδι Εντός

03. Το Σπίτι του Αστερίων

04. Ψυχοστασία

05. Το Κάστρο

06. Παραμύθι

07. Σκονισμένα Μυστικά

08. Η Πράσινη Νεράιδα

09. Υφαντόκοσμος

10. Στη Γη της Επαγγελίας

11. Το Πλοίο των Τρελών

(Όλα τα κομμάτια είναι σε Σύνθεση/Μουσική του Ερμή Σουλτανόπουλου και σε Στίχους του Βαλάντη Δάφκου.)

Κόκκινη κλωστή δεμένη

στην ανέμη τυλιγμένη

δώσε κλώτσο να γυρίσει

ιστορία ν’ αρχινήσει

Χρόνια τώρα στο παλάτι

ξέμειναν χωρίς προστάτη

και ο Βασιλιάς φοβάται

μόνος του όταν κοιμάται

Δίνει εντολή δική του

σ’ όλους μέσα στην αυλή του

να του βρουν έναν Ιππότη

ξακουστό και πατριώτη

Τρέχουνε οι αυλικοί του

κόλακες και σύμβουλοί του

να μην τον κακοκαρδίσουν

εύνοια για να κερδίσουν

Μα Ιππότης δεν υπάρχει

τη βαρέθηκε τη μάχη

πέταξε τ’ ακόντιά του

την αστραφτερή στολή

Ούτε σκότωσε τον Δράκο

δεν του έσκαψε τον λάκκο

γίναν φίλοι στη σπηλιά του

και πετάξανε μαζί

Επιστρέφουν μ’ άδεια χέρια

κι ακονίζουν τα μαχαίρια

γιατί ξέρουν πως θα ζήσουν

άμα τον καλοκαρδίσουν

Του ‘πανε μετά τη δύση

ο Ιππότης θα γυρίσει

κι έτσι ευχαριστημένος

πάει για ύπνο μεθυσμένος

Ξέρουνε πως δε θ’ αργήσει

ο Αφέντης να ξυπνήσει

και γι’ αυτό θ’ αποφασίσουν

να μην το καθυστερήσουν

Όταν έπεσε το βράδυ

βάζουν τους φρουρούς σημάδι

και μέσα στην κάμαρή του

τερματίζουν τη ζωή του