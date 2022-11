Πού να ‘σαι τώρα… πού γυρνάς;

H Θεοδοσία Τσάτσου, μετά από μακρόχρονη απουσία, επιστρέφει στις ζωντανές εμφανίσεις. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια θα χαρίσει στο κοινό δύο μοναδικές βραδιές στην ατμοσφαιρική σκηνή του Faust την Πέμπτη 10 και 24 Νοεμβρίου.

Mια φωνή που γράφει στην ψυχή και την καρδιά δεν ξεχνιέται… λείπει. Και η Θεοδοσία έλειψε πολύ. Μέσα από αυτές τις ζωντανές εμφανίσεις, αναζητά εκ νέου την επαφή της με το κοινό, ύστερα από μία περίοδο ενδοσκόπησης, όπου η δημιουργικότητα έρεε σε διαφορετικά κανάλια.

Με καταγωγή από την Αυστραλία, η Θεοδοσία Τσάτσου μας συστήθηκε με το συγκρότημα «Μπλε», και έκανε τεράστια επιτυχία. Τραγούδια όπως το «Φοβάμαι» και «Νιώθω Ενοχές» είναι χαραγμένα στη μουσική μας ιστορία. Από το ‘99 και έπειτα παρουσίασε εξαιρετικές σόλο δουλειές με τα άλμπουμ «Ύποπτος Κόσμος », «Κόκκινο» και « Αγαπήσου», ενώ είχε ιδιαίτερες συνεργασίες όπως με τους Πυξ-Λαξ στην επιτυχία «Μόνο για κείνη μη μου λες». Τραγούδια της όπως το μαγευτικό «στη Θάλασσα» και το νοσταλγικό «Πού να ‘σαι τώρα» αγαπήθηκαν από ετερόκλητο κοινό. Η μουσική της βουτά στους ήχους της soul των blues του funk της pop, αλλά σχεδόν πάντα υπάρχει κάτι το ροκ που πηγάζει από την ανατρεπτική προσωπικότητα.

Η προσήλωση της Θεοδοσίας σε αυτό που προστάζει η ψυχή της, διατήρησε την ανεξαρτησία της και χάρισε στο κοινό αξέχαστες ερμηνείες. Ιδιαίτερες είναι και οι διασκευές τραγουδιών άλλων δημιουργών που επιλέγει στα live της, τα οποία και απογειώνει. Μαζί με την ανεπιτήδευτη και, συνάμα, θεατρική σκηνική της παρουσία, η πολύ δεμένη και groovy μπάντα της θα μεταφέρει το κοινό στο πλούσιο σύμπαν της.

Θεοδοσια live… not to be missed!

Πέμπτη 10 & 24 Νοεμβρίου 2022

Ώρα έναρξης: 21:30

Faust

Aθηναΐδος 12, Αθήνα

Είσοδος: 10€ (εισιτήριο θεάματος, δεν περιλαμβάνει ποτό)

Προπώληση: Viva.gr