Την Παρασκευή 7 Ιουνίου το Release Athens 2019 κάνει “πρεμιέρα” με τους Damian Marley, Τhird World, Hollie Cook, Gobey & P-Gial, Junior SP!

Ο Damian “Jr. Gong” Marley, ο νεότερος και πιο επιτυχημένος γιος του τεράστιου Bob Marley και κορυφαίος καλλιτέχνης της reggae παγκοσμίως, έρχεται στο Release Athens μαζί με την πολυμελή μπάντα του, την Παρασκευή 7 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

Ο πολυβραβευμένος Damian Marley – αποκαλούμενος “Jr. Gong” προς τιμήν του Bob Marley, που ήταν γνωστός ως “Tuff Gong”, καθώς και ως ο “Νεώτερος Βετεράνος” από πολλούς συναδέλφους του – ανανέωσε με μοναδικό τρόπο τη μουσική που ο πατέρας του έκανε γνωστή και αγαπητή σε ολόκληρο τον κόσμο, φέρνοντάς την κοντά στο hip-hop και την dance μουσική, μέσα από συνεργασίες με διάσημους καλλιτέχνες όπως οι Nas (με το album “Distant Relatives” και τα φοβερά singles “As We Enter” και “Dispear”), Jay Z, Snoop Dog, B-Real, Ty Dolla $ign, Bobby Brown, καθώς και οι Skrillex και Bruno Mars, με τους οποίους έχει ηχογραφήσει τα διάσημα “Make It Bun Dem” και “Liquor Store Blues”, αντίστοιχα.

Οι προσωπικές του επιτυχίες είναι επίσης πάρα πολλές: “Welcome To Jamrock” (ίσως το καλύτερο reggae κομμάτι των τελευταίων 15 ετών), “Medication”, “Patience”, “Road To Zion”, “Speak Life”, “There For You”, “Affairs Of The Heart”, “R.O.A.R”, “Move” και άλλα.

Εννοείται πως, δίπλα σε όλα τα παραπάνω, στο live του θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε μερικά από τα κορυφαία τραγούδια του Bob Marley, τα οποία συνηθίζει να παίζει με εκπληκτικό τρόπο (δεν θα γινόταν και διαφορετικά, άλλωστε, αφού βρίσκονται στο αίμα του): “Could You Be Loved”, “War / No More Trouble”, “Get Up Stand Up”, “Is This Love”, “Sun Is Shining”, “Jamming”, “Exodus”, “Confrontation” και αρκετά ακόμα.

Γεννημένος πριν 40 χρόνια στο Kingston της Jamaica, γιος του Bob και της Cindy Sheakspeare (Miss Κόσμος του 1976), δημιούργησε την πρώτη του μπάντα μόλις στα 13 του και μέσα στα επόμενα χρόνια ξεκίνησε να περιοδεύει με τα μεγαλύτερα αδέλφια του, Stephen, Ky-Mani, Julian και Ziggy.

To 1996, κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του, “Mr. Marley”, και το 2002 κέρδισε το πρώτο του Grammy με το “Halfway Tree”, στην κατηγορία Reggae Album Of The Year. To 2005, κατέκτησε τον κόσμο με το “Welcome To Jamrock”, κερδίζοντας πάλι το ίδιο βραβείο στα Grammy. Ταυτόχρονα, έγινε ο πρώτος reggae καλλιτέχνης που κερδίζει κάποιο βραβείο εκτός της συγκεκριμένης μουσικής κατηγορίας, αφού με το ομώνυμο κομμάτι πήρε τον τίτλο του Best Urban / Alternative Record.

To 2009, δημιούργησε τους SuperHeavy, μαζί με τον Mick Jagger, την Joss Stone, τον Dave Stewart και τον A.R. Rahman. Το βραχύβιο supergroup πρόλαβε να κυκλοφορήσει ένα album πριν οι διάσημοι συντελεστές του συνεχίσουν τις προσωπικές διαδρομές τους.

Το 2018, με το εξαιρετικό “Stony Hill”, 12ο δίσκο της μέχρι τώρα καριέρας του, ξανακέρδισε το Grammy για το Reggae Album Of The Year. Το album είναι στη γειτονιά του Kingston στην οποία γεννήθηκε.

Ο ίδιος περιγράφει τη μουσική του ως μια ένωση dancehall και reggae. “Γενικά, όμως, είναι η κουλτούρα της Τζαμάικα. Δεν υπάρχουν είδη αλλά η αναζήτηση του θεϊκού πνεύματος και την ανθρωπιάς μέσα μας” τονίζει και με τους στίχους του συνεχίζει να μιλά για τη φτώχεια και τα ανθρώπινα δεινά, κυρίως σε Αφρική και ΗΠΑ. Άλλωστε, ουδέποτε έμεινε σιωπηλός σε κάθε κοινωνικό ζήτημα. Παράλληλα, η χροιά της φωνής του έχει χαρακτηριστεί ως η ένωση ανάμεσα στην αποφασιστικότητα ενός κήρυκα και την ευφυΐα ενός πανεπιστημιακού. Οτιδήποτε και να λέγεται, όμως, δεν μπορεί να συγκριθεί με τη ζωντανή εμπειρία που θα ζήσουμε την 7η Ιουνίου στην Πλατεία Νερού!

Οι Third World ξεκίνησαν την πορεία τους το 1973 και έκτοτε θεωρούνται από τους κορυφαίους πρεσβευτές του ήχου της Τζαμάικα εδώ και 45 (και πλέον) χρόνια, μεταφέροντας το μήνυμα της αγάπης και της ενότητας μέσω της μουσικής και παραμένοντας μία από τις τελευταίες σπουδαίες και δημοφιλείς μπάντες της reggae, με τον ήχο τους να αποτελεί μίξη R&B, funk, pop, rock, dancehall, jazz, drum and bass, ή απλά “reggae-fusion”.

Με 10 υποψηφιότητες για Grammy και τεράστιες επιτυχίες στο ενεργητικό τους, όπως το χιλιοτραγουδισμένο “Try Jah Love”, τo “Now That We Found Love” και το “96 Degrees in the Shade”, δεν σταματούν να περιοδεύουν παραμένοντας πιστοί στις ρίζες τους και ταυτόχρονα κοιτώντας πάντα μπροστά.

Μέσα στα χρόνια, οι Third World έχουν παίξει σχεδόν σε ολόκληρο τον πλανήτη. Έχουν ανοίξει τις συναυλίες του θρυλικού Bob Marley στην πρώτη παγκόσμια περιοδεία του, το 1978, ηχογράφησαν και έπαιξαν μαζί με τον Stevie Wonder (ο οποίος έκανε παραγωγή και σε δύο δίσκους τους), μοιράστηκαν τη σκηνή με μεγάλα ονόματα, όπως οι Santana, Sting, The Police, Whitney Houston, Wyclef Jean, Lauryn Hill, Jimmy Buffet, Eric Clapton, Marc Anthony, και δεν δείχνουν καμία διάθεση να σταματήσουν αφού, σε λίγες εβδομάδες, κυκλοφορεί ο νέος δίσκος τους σε παραγωγή του Damian “Jr Gong” Marley, φίλου και οπαδού τους, με τον οποίο θα συναντηθούν ξανά στο φετινό Release Athens!

Η Hollie Cook αποτελεί μία από τις πιο συναρπαστικές νέες φωνές της reggae αλλά και της pop σκηνής, ενώ διαθέτει ταυτόχρονα ένα πολύ σημαντικό μουσικό background. Η νεαρή Αγγλίδα είναι κόρη του drummer των θρυλικών Sex Pistols, Paul Cook, ενώ η μητέρα της Jeni έκανε φωνητικά στους Culture Club των οποίων ο διάσημος τραγουδιστής, Boy George, είναι ο νονός της! Πέρα απ’ όλα αυτά, έλαβε το βάπτισμα του πυρός στα 19 της χρόνια, όταν συμμετείχε στην επανασύνδεση της θρυλικής post-punk μπάντας των Slits!

Συνδυάζοντας ένα μοναδικό φωνητικό ταλέντο με το γοητευτικό χάρισμα να δημιουργεί το δικό της μουσικό ιστό, αποκαλεί τη μουσική της “tropical pop”, μεταφέροντας μέσα από τα τραγούδια της μια διαχρονική αίσθηση τροπικής ομορφιάς που ξεκινά από το Δυτικό Λονδίνο, όπου μεγάλωσε, και πλέον φτάνει παντού, τόσο μέσω των τριών, μέχρι στιγμής, εξαιρετικών δίσκων της όσο και, κυρίως, των εμφανίσεών της επί σκηνής.

Το 2011 κυκλοφόρησε το ομώνυμο ντεμπούτο της και το 2012 ο Ian Brown την επέλεξε να ανοίξει τις μεγάλες συναυλίες των Stone Roses στο Μάντσεστερ! Το ίδιο έπραξε και ο Jamie T το 2014, στο Alexandra Palace. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία με τα πανέμορφα “Milk & Honey” και “Postman”, και το 2014 κυκλοφόρησε το πολύ καλό 2ο album της, “Twice”.

Το περσινό της album, “Vessel of Love”, σταθεροποίησε τη θέση της ως στην παγκόσμια σκηνή, έχοντας παραγωγό τον περίφημο Martin “Youth” Glover των Killing Joke (Paul McCartney, The Verve, Primal Scream, Pink Floyd, Depeche Mode) ο οποίος στάθηκε στην ευαισθησία της ερμηνείας και την ευφυΐα των στίχων της σε τραγούδια σαν τα “Survive”, “Freefalling” και “Ghostly Fading”.

Το ξεκίνημά της είναι εντυπωσιακό και το μέλλον δείχνει να της ανήκει. Εμείς θα το διαπιστώσουμε από κοντά σε αυτή την πρώτη επίσκεψή της στην Ελλάδα!

Οι Gobey & P-Gial δημιουργήθηκαν από τους Gobey (φωνή) και τον Πάνο (P – Gial / ηλεκτρική κιθάρα) το καλοκαίρι του 2015 στο Αίγιο. Παίζουν ένα μείγμα reggae, ragga-rockers style και πολλών μεσογειακών στοιχείων με στίχο βασισμένο στο κώδικα της αγάπης και της ενότητας στοχεύοντας στη συνείδηση του ακροατή. Έχοντας όλοι το ίδιο όραμα και σκοπό, κυκλοφόρησαν ανεξάρτητα τον Απρίλιο του 2018 το πρώτο Gobey & P-Gial δίσκο τους με το όνομα “Dreadrock”. Στο δίσκο αυτό συμμετέχουν ο MC Yinka ο Terrone και ο Christos DC από τις ΗΠΑ.

Έχουν πραγματοποιήσει πολλές εμφανίσεις τόσο σε φεστιβάλ, όσο και σε συναυλιακούς χώρους σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Κρήτη, Καλαμάτα κ.α).

Το όνομα “Junior SP” έχει συνδεθεί άρρηκτα με τους όρους “Breakbeats – Drum’n’Bass- Urban & Bass Music & Culture” στην Ελλάδα. Πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν συνεισφέρει όσο ο Junior SP. στην δημιουργία και προώθηση των συγκεκριμένων ήχων στην χώρα μας.

Μόνιμα ενεργός, παίζοντας σαν DJ και κυκλοφορώντας τις δικές του παραγωγές. Έχει εμφανιστεί σαν DJ σε αμέτρητους χώρους και φεστιβάλ σε ολόκληρη την χώρα, έχει συμπεριληφθεί στο LineUp φεστιβάλ σε Με. Βρετανία, Βέλγιο, Ρουμανία και Κροατία και έχει κυκλοφορίες στις In Da Jungle Recordings, Liquid Drops, Tuna Recordings, Bashment Records, KNKUC κ.α.

Ο Junior SP. έχει παίξει μαζί, πριν και μετά τους : 4 hero, Adam Freeland, Altern8, Blame, Blu Mar Ten, Bryan Gee, Commix, D-Bridge, Doc Scott, Dom & Roland, Ed Rush, Fabio, Future Engineers, Goldie, Grandmaster Flash, Kid Loco, Klute, Kosheen, Photek, The Prodigy μεταξύ δεκάδων!

