Mετά την sold out εμφάνιση του Οκτωβρίου, η Τίνα Αλεξοπούλου επιστρέφει στη μουσική σκηνή του Faust για ακόμα ένα live, την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου. All that Jazz…Again λοιπόν, με αγαπημένα τραγούδια από ταινίες και μιούζικαλ.

H Τίνα Αλεξοπούλου, με jazzy διάθεση και ναζιάρικες μελωδίες, δημιουργεί μία μοναδική ατμόσφαιρα, συνδυάζοντας μερικά από τα «διαμάντια» του παγκόσμιου ρεπερτορίου: «Whatever Lola wants», «Life is a cabaret», «Put the Blame on Mame», «Big Spender», «I wanna be loved by you», «Diamonds are girl’s best friend» και πολλές ακόμα μουσικές εκπλήξεις.

Καλεσμένη, επί σκηνής, η ξεχωριστή Mαργαρίτα Αμαραντίδη!

Μαζί τους, οι εξαιρετικοί μουσικοί: Brian Voll στο πιάνο, Δημήτρης Σίμος στο σαξόφωνο και κλαρινέττο, Μάριος Λούτας στο κοντραμπάσο και Κώστας Καλογήρου στα ντραμς.

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022

Ώρα έναρξης: 22.00

Faust

Αθηναΐδος 12, Αθήνα

Είσοδος: 7€ (δεν περιλαμβάνει ποτό)

Για κρατήσεις θέσεων: 210 3234095