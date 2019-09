Το 1ο Zero Waste Μουσικό Φεστιβάλ, έρχεται με πολλά events και συναυλίες, στο Μπάγκειον

To Zero Waste Athens και το Μπάγκειον ίδρυμα διοργανώνουν το πρώτο Zero Waste Μουσικό Φεστιβάλ και προσκαλούν τους Αθηναίους να γνωρίσουν το παγκόσμιο κίνημα Zero Waste, τη σημασία του και τις πρακτικές εφαρμογές του.

Πώς μπορούμε να ζούμε παράγοντας λιγότερα σκουπίδια;

Είναι δυνατή η επίτευξη της μηδενικής παραγωγής απορριμμάτων;

Τι μπορούμε να κάνουμε σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο;

Η φιλοσοφία του «Zero Waste» ενθαρρύνει τον επανασχεδιασμό του κύκλου ζωής των πόρων, έτσι ώστε όλα τα προϊόντα να επαναχρησιμοποιούνται. Ο στόχος είναι να μην αποστέλλονται καθόλου σκουπίδια στους χώρους υγειονομικής ταφής και αποτέφρωσης. Η διαδικασίες που ακολουθούνται είναι παρόμοιες με τον τρόπο που οι πόροι επαναχρησιμοποιούνται στη φύση.

Το 1ο Zero Waste Μουσικό Φεστιβάλ, που θα πραγματοποιηθεί στις 26-29 Σεπτεμβρίου και ώρες 19:00 – 24:00, στο Μπάγκειον ξενοδοχείο στην Ομόνοια περιλαμβάνει:

Live Bands

Dj Sets

Zero Waste Market

Food & Drinks

Art Installations

Art Performances

Video Projections

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ

Σάββατο 28/9

9.00: Smiling Frogs Band

10.00: Alexandra Kladi & The Darlings

11.00: Mato Grosso

12.00: Sma Rag Da

Κυριακή 29/9

8.00: Another Metz

9.00: Ribbons of Euphoria

10.00: Da Band

11.00: 182 Σελίδες

Περισσότερες πληροφορίες για το Zero Waste εδώ