Το Boom Reggae Festival ξαναχτυπά στην όμορφη Σκύρο!

Το Boom Reggae Festival ξαναχτυπά!

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το διεθνές reggae φεστιβάλ #BRF, επιστρέφει για ένα δυνατό μουσικό τριήμερο στην Σκύρο και συγκεκριμένα στον πολιτιστικό πολυχώρο Cook-nara, από τις 19 έως τις 21 Ιουλίου.

Όπως και το 2018, έτσι και φέτος το κοινό έχει τη δυνατότητα να απολαύσει ένα τριήμερο αφιερωμένο στην ιστορία, την κουλτούρα και τη μουσική της Reggae.

Το φετινό BRF έρχεται με όραμα, αισιοδοξία, και δημιουργικότητα. Κυρίως όμως προτείνει ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα, τόσο σε επίπεδο line up, όσο και παράλληλων δράσεων. Τρεις μέρες στον Όρμο της Κυρά-Παναγιάς, γεμάτες live εμφανίσεις, workshops, all day events και after parties.

2 μουσικά stages με λειτουργία από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, σχεδόν 30 μουσικά σχήματα, πάνω από 100 μουσικοί, 2 workshops, 2 special events, 1 pre festival event, 1 after festival event και ποικίλες δράσεις για την αειφορία και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

PRE FESTIVAL EVENT: Τα σοκάκια του νησιού φιλοξενούν καλοκαιρινές μουσικές ιστορίες.

Την Πέμπτη 18 Ιουλίου, μια μέρα πριν την επίσημη έναρξη του φεστιβάλ, το BRF με την υποστήριξη της δημοτικής αρχής, θα πραγματοποιήσει το Opening Act της φετινής διοργάνωσης. Τα κρουστά των Batala Atenas περιπλανιούνται στα σοκάκια της Σκύρου με κατάληξη στην κεντρική πλατεία του νησιού για μια μοναδική παράσταση. Αμέσως μετά το sound system των 4 DubVibes, αναλαμβάνει τη σκυτάλη της γιορτής, ενώ η βραδιά συνεχίζεται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με τo δίδυμο των Supersan και τον Selectah Mellow Mood στα ντεκς του Ρόδον.

MAIN BOOM STAGE & BEACH BOOM STAGE: Όλη η Reggae κουλτούρα σε δύο σκηνές.

Performers από όλο τον κόσμο, εκλεκτά ονόματα της reggae σκηνής, κάποιοι με μεγάλη ιστορία όπως ο θρυλικός Echo Minnot από την Τζαμάικα, αλλά και τα πιο ανερχόμενα acts όπως ο Ιταλο-νηγιριανός Raphael συνθέτουν ένα line up γεμάτο εναλλακτικούς ήχους. Συνδυάζουν τις διάφορες μορφές της Reggae (Roots, Dub, Rocksteady, Ska, Afrobeat, Dancehall, Jungle), δημιουργώντας μια ξεχωριστή μουσική ατμόσφαιρα!

Το BRF δεν είναι μόνο μουσική: Το τοπίο μετατρέπεται σε μια πολιτιστική παράσταση, που συνδυάζει τη μουσική με την φύση και τη σωματική και πνευματική άσκηση.

WORKSHOPS

Τα πρωινά στο ΒRF είναι γεμάτα από δραστηριότητες. Από τις 10.00 έως τις 18.00 το απόγευμα, καταρτισμένοι δάσκαλοι διεξάγουν δύο διαφορετικά εργαστήρια για αρχάριους και προχωρημένους: Yoga Flow με την Χριστιάνα Μαντά και Dancehall με την Μαρία Φιλιππίδου και την Μαρία Σαψή.

SPECIAL EVENTS

BOOM REGGAE CAPOEIRA ANGOLA

Η ομάδα του BRF σε συνεργασία με τον Contra Mestre Marcelo Finco και την ομάδα του Capoeira Angola – N’golo Ia Muanda Atenas, διοργανώνουν για πρώτη φορά το BRCA, μία παράλληλη τριήμερη γιορτή αφιερωμένη στη φιλοσοφία και την κουλτούρα της Άφρο-βραζιλιάνικης πολεμικής τέχνης Capoeira Angola. Με προσκεκλημένους τους διεθνώς αναγνωρισμένους δασκάλους, “Contra Mestres” Boneco, Toicinho και Fubuia, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την φιλοσοφία της τέχνης της Capoeira Angola και να ανακαλύψουν νέους τρόπους πνευματικής και σωματικής έκφρασης.

BOOM REGGAE SAILING

Το Boom Reggae Sailing είναι η πρώτη οργανωμένη δεκαήμερη ιστιοπλοϊκή εκδρομή, που συνδυάζει την ιστιοπλοΐα με μουσικές εκδηλώσεις και περιβαλλοντικές δράσεις.

Κεντρικός προορισμός είναι το Boom Reggae Festival.

Ο στόλος της ΒRS θα αναχωρήσει από το λιμάνι του Βόλου στις 16 Ιουλίου ενώ πριν και μετά την Σκύρο θα προσαράξει στην Σκιάθο, την Σκόπελο, την Αλόννησο, την Σκυροπούλα, το Τρίκερι και άλλες μικρές νησίδες. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τη ναυτική παράδοση και τον φυσικό πλούτο της χώρας μας. Πλήρεις πληροφορίες για πρόγραμμα, δράσεις, κόστος κλπ, στο boomreggae.com/sailing και στο fb:boomreggaesailing.

ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Θεμελιώδης στόχος του BRF είναι η βελτίωση της αειφορίας στη Σκύρο, τόσο με δράσεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, όσο και με επικοινωνιακές ενέργειες. Συγκεκριμένα, στηρίζει την προστασία του υπό εξαφάνιση Σκυριανού αλόγου, δωρίζοντας τα έσοδα από έργα που πρόσφεραν γνωστοί street artists για αυτό τον σκοπό, στους τοπικούς συλλόγους που αγωνίζονται για την διάσωση του είδους.

Επίσης, ενθαρύνει τη μη χρήση ή την επανάχρηση υλικών που βλάπτουν το περιβάλλον, ενώ ανακυκλώνει όλα τα υπόλοιπα. Τέλος οργανώνει εθελοντικό καθαρισμό παραλιών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRF

Αναλυτικά το πρόγραμμα των 3+1 ημερών:

ΠΕΜΠΤΗ 18/07/2019

BOOM SKYROS SQUARE

BATALA ATENAS

4 DUB VIBES SOUNDSYSTEM

BOOM στο Ρόδον

Reggae Party with SUPERSAN & MELLOW MOOD

——–

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/07/2019

BOOM MAIN STAGE

DJ SET

ANIMANATION FULL BAND (GR)

THATSTYLE FEAT. LASAI (GR / SP)

RADICAL GURU feat. PARLY B (PL / GB)

SKG ‘S DUB ALLIANCE (GR)

ROAD DUCK (GR)

BOOM BEACH STAGE

KYRIAKOU (GR)

LARRY SKG (GR)

SUPERSAN (SPECIAL SHOW)

——–

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/07/2019

BOOM MAIN STAGE

DJ TZINAS (GR)

BLUEBEAT COMPANY (GR)

BLEND MISHKIN & ROOTS EVOLUTION (GR)

ECHO MINOTT (JAM)

RAPHAEL feat. TRIGGAFINGA INTL. (IT / GR)

BIG SHINE & THE RIDDIM YARD BAND (GR)

BOOM BEACH STAGE

DJ CRON (GR)

TRIGGAFINGA INTL. (GR)

MOCA JUNIORS SPECIAL SHOW (GR)

——–

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/07/2019

Το επικό all day (and all of the night) beach party του BRF δεν τελειώνει πριν βγει ο ήλιος! Με special εμφάνιση από τον African Simba και πολλές εκπλήξεις.

BOOM BEACH STAGE

DJs

PROFESSOR SKANK & AFRIKAN SIMBA | IRIE ACTION SOUND SYSTEM | DIGITAL MONK | THATSTYLE | BIG SHINE | MELLOW MOOD | DJ TZINAS | BLEND MISKIN | JUNGLE BUNNY | KYRIAKOU | TRIGGAFINGA INTL | DUBGARDEN | GENERAL STICKS | MC SENSEE | DJ Dibba and more

ACTS

DANCEHALL CHOREOS | PERCUSSION SESSIONS | BRF PHOTOSHOOTING ΘΕΜΑΤΙΚΟ | VIDEO CLIP | BARBECUE | FIND THE TREASURE VINYLS

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ BRF 2019:

Τριήμερο εισιτήριο (συμπεριλαμβάνει συμμετοχή σε όλες τις δράσεις, πλην του σεμιναρίου Capoeira Angola):

– Α’ φάση προπώλησης (έως και 31 Μαΐου): €30

– Β’ φάση προπώλησης (1 Ιουνίου – 19 Ιουλίου): €40

Τριήμερο εισιτήριο με συμμετοχή στο Σεμινάριο Capoeira Angola: €100

Online προπώληση: boomreggae.com, viva.gr

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ:

Το BRF παρέχει πακέτα προσφοράς για την μετακίνηση του κοινού, σε συνεργασία με την Axos Travel και την Σκύρος Ναυτική Εταιρεία, για εύκολη και οικονομική μετακίνηση. Πρόγραμμα Αναχωρήσεων:

Από Αθήνα Τετάρτη 17/7, 14:00 από Σταθμό Λαρίσης

Από Αθήνα Πέμπτη 18/7, 14.00 από Σταθμό Λαρίσης

Από Αθήνα Παρασκευή 19/7, 08.00 από Σταθμό Λαρίσης

Από Θεσσαλονίκη Πέμπτη 18/7, 07.00 από τα Δικαστήρια

Πρόγραμμα Επιστροφών:

Για Αθήνα Κυριακή 21/7, 15.30 από Boom Reggae Festival

Για Αθήνα Δευτέρα 22/7, 06.30 από Boom Reggae Festival

Για Θεσσαλονίκη Δευτέρα 22/7, 06.30 από Boom Reggae Festival

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ – ΔΙΑΜΟΝΗ

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στον πολιτιστικό πολυχώρο Cooknara έναν κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο για την φιλοξενία τόσο των επισκεπτών όσο και των δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν. Διαθέτει εστιατόριο, κατάστημα ειδών πρώτης ανάγκης, καφέ και μπαρ.

Οι επισκέπτες του φεστιβάλ μπορούν να κάνουν κράτηση για την διαμονή τους σε κάποιο από τα καταλύμματα του νησιού ή να κλείσουν καμπίνα σε ένα από τα σκάφη της BRS2019.

Για τους λάτρεις της φύσης και της ελεύθερης κατασκήνωσης παρέχεται συγκεκριμένη έκταση από τον Δήμο σε κοντινή απόσταση από το χώρο του φεστιβάλ. Η διοργάνωση έχει φροντίσει να εξοπλίσει τον χώρο αυτό με χημικές τουαλέτες, ντουζιέρες, βρύσες και κάδους απορριμάτων, ώστε να κάνει τη διαμονή των κατασκηνωτών πιο άνετη.

Σας προσκαλούμε να ταξιδέψετε στο νησί της Σκύρου και να ζήσουμε παρέα αυτή τη μοναδική μουσική εμπειρία!