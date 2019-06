Σε νέο χώρο θα διεξαχθεί το Unite With Tomorrowland…

Tο UNITE With Tomorrowland Athens μεταφέρεται στον εξωτερικό χώρο του Ολυμπιακού Κέντρου Ξιφασκίας, στο Ελληνικό. Αιτία αυτής της μετακίνησης είναι το μέγεθος της σκηνής που θα κατασκευαστεί ειδικά για το event, το οποίο θα είναι πρωτοφανές για τα δεδομένα παρόμοιων διοργανώσεων στη χώρα μας.

Το UNITE With Tomorrowland έρχεται στην Ελλάδα! Το Σάββατο 27 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας στο Ελληνικό, θα ζήσουμε τη μαγεία της μεγαλύτερης γιορτής της dance μουσικής σε ολόκληρο τον κόσμο!

Headliner σε αυτή τη μεγάλη βραδιά θα είναι ο μοναδικός Armin Van Buuren, ένας από τους κορυφαίους DJs και παραγωγούς της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα για να παρουσιάσει ζωντανά το set του!

Στην Αθήνα θα βρεθούν και oι W&W, ένα τα πιο επιτυχημένα και αγαπημένα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σε ολόκληρο τον πλανήτη, και οι ραγδαία ανερχόμενοι Mad M.A.C.! Μαζί τους, στη σκηνή του UNITE With Tomorrowland Athens, o CJ Jeff, οι Playmen και ο Junior Pappa, σε ένα line-up που υπόσχεται ατελείωτο χορό!

Εκτός από τις ζωντανές εμφανίσεις όλων των προαναφερόμενων στη σκηνή της Αθήνας, θα υπάρξει και η ζωντανή δορυφορική σύνδεση με την κεντρική σκηνή του Tomorrowland στο Βέλγιο, από όπου θα απολαύσουμε, σε απόλυτο συντονισμό ήχου και φώτων, τις εμφανίσεις τριών ακόμα τεράστιων ονομάτων της παγκόσμιας dance μουσικής, των David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike και Vini Vici!

Ολόκληρο το σκηνικό της Αθήνας θα ξεπεράσει τελικά τα 50 μέτρα σε πλάτος και τα 25 μέτρα σε ύψος, με αποτέλεσμα ακόμα και ο μεγάλος χώρος της Πλατείας Νερού, που είχε αρχικά επιλεχθεί, να αποδειχτεί μικρός για να το φιλοξενήσει, ενώ πλέον απαιτείται και περισσότερος χρόνος για την κατασκευή του!

Με δυο λόγια, τo UNITE WIth Tomorrowland Athens γίνεται μεγαλύτερο και, κατά συνέπεια, χρειάζεται κι έναν μεγαλύτερο χώρο. Το επιβεβαιώνουν, άλλωστε, και οι χιλιάδες fans που έχουν ήδη εξασφαλίσει το εισιτήριό τους θέλοντας να ζήσουν από κοντά αυτή τη μοναδική γιορτή της dance μουσικής.

Η πώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται προς 45 ευρώ (γενική είσοδος) και 150 ευρώ (VIP). Όσα εισιτήρια έχουν ήδη διατεθεί ισχύουν κανονικά.

Διάθεση:

Τηλεφωνικά / στο 11876

Online / www.tomorrowland.com & www.viva.gr

Σάββατο 27 Ιουλίου, UNITE With Tomorrowland Athens / with Armin van Buuren, W&W, Mad M.A.C., CJ Jeff, Playmen, Junior Pappa + Dimitri Vegas & Like Mike, David Guetta, Vini Vici (via Live Satellite Stream from Tomorrowland Belgium)

Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας (εξωτερικός χώρος),

στο Ολυμπιακό Συγκρότημα Ελληνικού,

Λεωφ. Ποσειδώνος, Τζιραίων 8-10

Λίγα λόγια για το Tomorrowland

To Tomorrowland είναι ένα μεγάλο μουσικό φεστιβάλ που γίνεται στο Βέλγιο. Διοργανώνεται από τους αυθεντικούς ιδρυτές (και ιδιοκτήτες του), τους αδελφούς Beers. Πραγματοποιείται σε έναν όμορφο φυσικό χώρο, την ψυχαγωγική περιοχή του de Schorre, στην πόλη του Boom (16 χιλιόμετρα νότια της πόλης Antwerp και 32 χιλιόμετρα βόρεια των Βρυξελλών). Το Tomorrowland λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο από το 2005 και πλέον είναι ένα από τα σημαντικότερα μουσικά φεστιβάλ στον κόσμο.

Το 2019, το Tomorrowland γιορτάζει τα 15 του χρόνια και αυτό είναι λόγος για έναν εορτασμό με ένα νέο θέμα με τίτλο, The Book of Wisdom: The Return, με μία εντυπωσιακή κεντρική σκηνή να το συνοδεύει, καθώς και με ένα απίστευτο line-up που αποτελείται από περισσότερους από 1000 καλλιτέχνες. Το Tomorrowland επιστρέφει στο Boom, στο Βέλγιο, για άλλα δύο τριήμερα αυτή τη χρονιά, στις 19-21 και 26-28 Ιουλίου. Κατά τη διάρκειά τους, περισσότεροι από 400.000 άνθρωποι θα εισέλθουν στους “ιερούς τόπους” του φεστιβάλ.

Πολλές ειδικές εκδηλώσεις θα διοργανωθούν τη φετινή χρονιά για να εορταστεί η 15η επέτειος του Tomorrowland. Το ξεκίνημά του πραγματοποιήθηκε το 2005 και, στο διάστημα μέχρι σήμερα, έχει λάβει τέτοιες διαστάσεις που πλέον θεωρείται το δημοφιλέστερο και εντυπωσιακότερο μουσικό φεστιβάλ στον κόσμο. Αυτή τη χρονιά, η 15η επέτειος θα τιμηθεί με διάφορους τρόπους, όπως η πρώτη χειμερινή εκδοχή του φεστιβάλ, με το Tomorrowland Winter στο Alpe d’Huez (Γαλλία) και την δημιουργία του Tomorrowland – One World Radio που πρόσφατα ξεκίνησε να βρίσκεται στον αέρα.