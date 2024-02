Την γοητευτική ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής αναδίδει το Midnight dancer, το νέο τραγούδι του Τάσου Μελετόπουλου σε στίχους του Άρη Δαβαράκη, με την σαγηνευτική ερμηνεία της Χριστίνας Σαμαρά. Είναι το νέο τραγούδι της συνεργασίας του Τάσου Μελτόπουλου με την Χριστίνα Σαμαρά που μας έχει δώσει άλλα δύο υπέροχα τραγούδια (Νο You Don’t Love Me, Say Yes).

Η γλυκιά μελαγχολία του τραγουδιού ντύνεται στο video με τα υπέροχα ρούχα του σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια. Το γύρισμα έγινε στο ατελιέ του με τον ίδιο να καθοδηγεί στιλιστικά την Χριστίνα Σαμαρά, χαρίζοντας μας μια μοναδική 50s ατμόσφαιρα, μοναδικής γοητείας.

Η νεαρή ερμηνεύτρια διαθέτει μια σημαντική πορεία στο τραγούδι. Έχει συνεργαστεί με συνθέτες όπως ο Κώστας Λειβαδάς, ο Στάμος Σέμσης, ο Γιώργος Καζαντζής, ο Στάθης Δρογώσης καθώς και με τον πιανίστα Δαυίδ Ναχμία. Κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι σε μουσική του Στάμου Σέμση και στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου «Καρδιά στην καρδιά» και το «Μια και καλή» ντουέτο με την Έλλη Πασπαλά, σε μουσική του Γιώργου Κυριάκου και στίχους του Άρη Δαβαράκη.

Στίχοι – Μουσική: Τάσος Μελετόπουλος

Eρμηνεία: Χριστίνα Σαμαρά

Ενορχήστρωση, μίξη, παραγωγή : Χρήστος Αλεξάκης

Επιμέλεια – Οργάνωση: Άρης Δαβαράκης

Σκηνοθεσία video: Σπύρος Μαλτέζος

Though the night is tender

Though the night is sweet

In my mind’s big blender

There are tons of shit

Love would be the answer

As it always was

You’re my midnight dancer

The all mighty mighty mighty rose

Can’t you see my heart’s a flower

That’s not the way to treat to treat a rose

My heart is blooming

My heart is crumbling

Tonight i want you near me

Tonight i want to hold you

You’re my midnight dancer

Mmm

Between Leo and cancer

Act your solo role

You’re my only answer

You’re my greater greater greater soul

Can’t you see my heart s a flower

Thats not the way to treat a rose

My heart is blooming

My heart is crumbling

Tonight i want you near me

Tonight i want to hold you

You re my midnight dancer

Mmm

Tonight i want you near me

Tonight i want to hold you

Youre my midnight dancer mmm

Cant you see

Youre my midnight dancer

Cant you see

Oh youre my midnight dancer

Cant you see…