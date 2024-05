Μετά την επιτυχημένη πρώτη του headline περιοδεία στην Αγγλία, ο D3lta έρχεται για ένα συναρπαστικό live στην Αθήνα! Στη σκηνή θα αναβιώσει τραγούδια που έχουμε λατρέψει από τη δισκογραφία του όπως τα «Strange», «Happy Out of Love» και «Hey You».

Επιπλέον, θα παρουσιάσει και νέα ακυκλοφόρητα τραγούδια που θα συμπεριληφθούν στο επερχόμενο άλμπουμ του, τα οποία υπόσχονται να εντυπωσιάσουν.

Μαζί του θα είναι το βρετανικό σχήμα: ο Angelos Serras με την κιθάρα του, ο Toby Holmes στο μπάσο και τα φωνητικά, και ο Ethan Carter στα τύμπανα.

Σάββατο 25 Μαΐου

Doors 21:30

Faust

Αθηναΐδος 12, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3234095

Εισιτήριο 8€