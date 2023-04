Το επίσημο soundtrack «The Friend» κυκλοφορεί από την Heaven Music. Πρόκειται για τη μουσική που «ντύνει» τη νέα δημοφιλή σειρά του ΑΝΤ1 The Friend. Η μίνι σειρά που προβάλλεται στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+ είναι μία πρωτότυπη κωμική και ταυτόχρονα δραματική σειρά χωρίς ταμπού, που ξαφνιάζει με την ιστορία της.

Τη σύνθεση έχουν υπογράψει ο Κιμ Διαμαντόπουλος και ο Δημήτρης Καρατζάς. Στο άλμπουμ συμπεριλαμβάνονται μαζί με μουσικά θέματα τρία original τραγούδια – «The Friend Main Theme» από την Emmanouella, «Loneliness is My Friend» από την Ελισάβετ Παπαθανασίου και «Among the Stars» από την Δέσποινα Ίσαρη.

H μουσική δημιουργήθηκε ειδικά για την νέα σειρά. Σε μία φωτεινή Αθήνα, ο πρωταγωνιστής της, ο Ορφέας (Γιώργος Χρυσοστόμου), είναι ένας φίλος επί… πληρωμή. Ένας συναρπαστικός χαρακτήρας που αντιμετωπίζει τα πάντα, όσο δύσκολα κι αν είναι, σαν να παίζει σε videogame, διατηρώντας πάντα την αισιοδοξία, την αισθητική και την αξιοπρέπειά του.

Το «The Friend (Original TV Series Soundtrack)» κυκλοφορεί τώρα από την Heaven Music και είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.