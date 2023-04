Η Tango with Lions παρουσιάζει το video clip για το κομμάτι “Glacial“.

Το video γυρίστηκε στους δρόμους του Βερολίνου, καθώς και στο εργαστήριο Ida Nowhere, με την κινηματογραφίστρια Insa Langhorst, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2023.

“Can we plunge entire towns?”, o στίχος που έδωσε στη δημιουργό την ιδέα να παίξει με διαφορετικές κλίμακες και διαστάσεις, με τη χρήση χειροποίητων μινιατούρων και props, προσπαθώντας να εκφράσει τους στίχους του τραγουδιού.

Το τραγούδι μιλάει για τα όρια που φανταζόμαστε ότι μπορούμε, ή αναρωτιόμαστε αν μπορούμε, να ξεπεράσουμε όταν ερωτευόμαστε και για το πώς καταστάσεις και συναισθήματα μένουν παγωμένα στον χρόνο.

Το Glacial είναι το πρώτο single του τέταρτου άλμπουμ της Tango with Lions, “you.me.” που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2022 από την Inner Ear. Ηχογραφήθηκε στο Lotus Studio με παραγωγό τον Βασίλη Ντοκάκη.

Can we plunge entire towns?

Can we?

For the love I see in you and you see in me

It’s not over

Get closer,

listen to my fears falling into place

Leave alone the words that can hurt us both.

Can we plunge entire towns?

Can we?

For the love I found in you and you found in me

It’s not over

Be mine

‘till the cracks in time are falling into place

Leave alone the words that can hurt us both

On a night like this,

would you give in?

To the heat of this room

sliding along on the skin

Can we plunge entire towns for the love falling into place?

Leave alone the words that can hurt us both

It’s not over