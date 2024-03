Το νεοσύστατο pop punk – pop rock συγκρότημα, The Unfamiliars?, μας συστήνεται με το πρώτο του single!

Με τις πρώτες μελωδίες τους να συνθέτονται στην πρώτη καραντίνα, το συγκρότημα ξεκίνησε ως side project, μιας και όλα τα μέλη του έπαιζαν ήδη σε άλλες μπάντες της εγχώριας rock και punk μουσικής σκηνής. Δειλά αλλά και αναπόφευκτα τα τραγούδια πήραν μορφή και άρχισαν να ηχογραφούνται κι έτσι, οι The Unfamiliars? (με ερωτηματικό, μιας και η λέξη δεν υφίσταται) βρήκαν την αφορμή να συστηθούν με το πρώτο τους single, “Spoon“.

Με fun, απεγνωσμένες, old-school μελωδίες και riffs, το Spoon υπόσχεται να ξεσηκώσει και να κάνει τον κόσμο να χορέψει αλλά και να ταυτιστεί. Το τραγούδι σχολιάζει τις σχέσεις στις οποίες ενώ θεωρητικα μπαίνει ένα τέλος, στην πραγματικότητα τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα και συχνά καταλήγουν με έναν από τους δύο (ή και τους δύο) να τρώνε (χωριστά) παγωτό στο σαλόνι κατευθείαν από το κουτί… Την παραγωγή επιμελήθηκε αποκλειστικά ο Γιώργος Πρινιωτάκης στα Artracks Studios ενώ τη μουσική έγραψε ο Δημήτρης Αμβράζης και τους στίχους η Μαρτίνα Δημοπούλου.

“Ουσιαστικά, θέλαμε το πρώτο αυτό κομμάτι να θυμίζει πάρτυ και αυτό που κάναμε ήταν να καλέσουμε τους φίλους μας και να καταγράψουμε την πρώτη (ή δεύτερη σε μερικές περιπτώσεις) φορά που θα άκουγαν το τελικό αποτέλεσμα και φυσικά τις αντιδράσεις τους! Ήταν πραγματικά ένα πάρτυ, κανένας δε σταμάτησε να χαμογελάει στα γυρίσματα και ελπίζουμε όσοι το δουν να έχουν την ίδια αίσθηση!”

Τη σκηνοθεσία του video clip ανέλαβε η Αρετή Κατσούλα, το μοντάζ ο Βασίλης Τζανής, ενώ τις τελευταίες πινελιές έβαλε ο Χρήστος Ζουμής.

You ‘ll never believe me and neither will I

Has happened before way too many times

You made you heart swear but it was all a lie

It was all a lie

Now I can do nothing but count my steps to the living room

On a gloomy, cloudy Sunday afternoon

I ‘ll sit on the couch while grabbing a spoon

And hope to hear your footsteps

I get up and walk quietly through the corridor

I get my keys and unlock the door

And I know

Even though I know I said it ‘d be only for a while

Just like you did before I changed my mind

Yeah, I ‘m not here to take any blame

’cause, baby, you and I, we ‘re the same

You got up and walked quietly through the corridor

You got your keys and unlocked the door

I get up and walk quietly through the corridor

I get my keys and double-lock the fuckin’ door

Ooh ooh ooh

Lock the door

Ooh ooh ooh

And picture your face

Picture your face

I should have known

When you kept making fun of my favourite movie line

When you actually thought that fine meant fine

When I saw the logic behind all this

When I lost count of everything

I got up and walked quietly through the corridor

I got my keys and unlocked the door

I get up and walk quietly through the corridor

I get my keys and double-lock the fuckin’ door

Ooh ooh ooh

Lock the door

Ooh ooh ooh

And picture your face

Picture your face

Through a wall